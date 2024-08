Olimpijske igre so vodilni mednarodni večšportni dogodek in vrhunsko svetovno praznovanje atletike in enotnosti.

V stari Grčiji, kjer so se olimpijske igre začele pred približno 2,800 leti, so bile velik športni, kulturni in politični dogodek.

Po grški mitologiji so olimpijske igre postale neločljivo povezane z oljko, boginjo modrosti, Ateno. darilo mestu Atene.

Izvor iger je mogoče izslediti nazaj v svetišče Olimpija na južnem polotoku Peloponez, kjer so bile prve zabeležene olimpijske igre leta 776 pr.

Igre so bile del verskega festivala v čast Zevsu, očetu grških bogov in boginj. Za stare Grke je bilo urjenje telesa in uma ključni vidik vzgoje otrok.

"Ideal junaštva je bil globoko zasidran v zavesti starih Grkov,« je povedala Anna Gustafsson, finska arheologinja in pisateljica iz Aten. Olive Oil Times.

"Na starodavnih olimpijskih igrah ni bilo ekipnih športov,« je dodala. ​,war"Namesto tega so si tekmovalci prizadevali za individualno slavo. Dogodki so preizkušali moč, vzdržljivost, pogum in hitrost, natanko tiste lastnosti, ki jih slavi junaški vojak.«

"Za fante iz družin višjega razreda je bilo ukvarjanje s športom bistvenega pomena za njihovo vzgojo in jih je pripravljalo na boj,« je dejal Gustafsson.

Delegacije in športniki iz starogrških mestnih držav so več dni korakali, da bi se pojavili na igrah v Olimpiji. Igre, ki so potekale vsaka štiri leta, so bile štiriletne in so športnikom omogočile trening za naslednjo izdajo.

Olimpijske igre so bile za stare Grke tako pomembne, da so jih uporabljali kot svoj koledar. Na primer, rekli bi, ​,war"tretje leto 21st olimpijada«, ki označuje, da so minila tri leta od zadnje olimpijade.

Sovražnosti med grškimi mestnimi državami tistega časa bi se tudi med igrami ustavile, tako da bi lahko športniki in gledalci nemoteno sodelovali.

"Takrat Grčija ni imela centralne vlade,« je dejal Gustafsson. ​,war"Namesto tega so državo vodile neodvisne mestne države, ki so bile med seboj pogosto v konfliktu.«

"Toda kulturno je bil starogrški svet enoten,« je dodala. ​,war"To je bilo delno po zaslugi panhelenskih praznikov, ki so Grke združili v mirnem praznovanju in jih spomnili na vse, kar jim je skupno, kot so vera in ideali.«

Zlata medalja ni bila vedno na olimpijskih igrah. V stari Grčiji je bila značilna nagrada za zmagovalce igre venec iz prepletenih oljčnih vej iz divjih oljk, ki so rasle v Olimpiji.

"Na lončenih slikah tega časa je veliko upodobitev tega,« je dejal Gustafsson.

​,war"Zmagovalci so lahko prejeli tudi dragocene nagrade, kot so amfore, napolnjene z oljčnim oljem, procesije v njihovo čast, bronasti ščiti ali trinožniki.«

Oljka je v stari Grčiji veljala za sveto in povezana z mirom in enotnostjo. Prosilci so držali oljčne vejice tudi v templjih ali ko so se približevali oblastnim osebam, da bi pokazali svoj status.

Oljčna vejica, ki so jo uporabljali v čast zmagovalcem starodavnih olimpijskih iger, je nakazovala tudi večji pomen oljke v stari Grčiji.

Zlasti v Atenah je oljka pridobila politični pomen, kar je bilo izraženo v zakonih, sprejetih za zaščito dreves. Kdor je uničil oljko, je bil obsojen na smrt. Lastniki oljčnega drevesa v enem letu niso smeli posekati več kot dva metra (0.6 metra) z drevesa; sicer bi jih doletele visoke kazni.

Zgodovinarji so odnos med oljko in atiško regijo opredelili kot začetek skupine ljudi – takratnih vladarjev Aten – ki je nadzorovala prostor.

Vesolje (zemlja) je nato nadomestilo krvno linijo in bogastvo kot primarni vir politične moči Aten.

Državnik Kleisten je zasnoval ustavni okvir, ki ga je predstavil Atenčanom v 6th stoletju pr. n. št., kar je končno pripeljalo do rojstva demokracije, o močni povezavi med prostorskim nadzorom in državljanstvom v mestni državi Atenah.

Starogrški vrč za vino iz 6th stoletja pred našim štetjem, ki prikazuje boksarsko borbo (Foto: Cleveland Museum of Art)

Oljka je bila pomemben vir hrane tudi za stare Grke, ki so se prehranjevali predvsem z oljkami, grozdjem za pridelavo vina in nekaterimi žiti, bodisi ječmenom ali pšenico.

Oljčno olje so uporabljali pri pripravi hrane in je služilo številnim verskim in praktičnim namenom v starogrški družbi.

"Pomena oljčnega olja v stari Grčiji ni mogoče preveč poudariti,« je dejal Gustaffson. ​,war"Mislim, da v našem sodobnem svetu nimamo nobenega materiala, ki bi bil hkrati sveti, praktični in pomembna gospodarska dobrina.«

"Oljčno olje je lahko sveto darilo bogovom in se uporablja kot žganje v svetiščih, kot je Olimpija,« je dodala. ​,war"Pred atletskim treningom so si atleti namazali telo z olivnim oljem, da bi tako pripravili kožo. Po potenju so se tudi očistili tako, da so kožo zdrgnili z mešanico oljčnega olja in peska in nato strgali umazanijo.«

Takrat je povprečna letna poraba olivnega olja za prebivalca mesta-države znašala 40 do 50 litrov: 15 do 20 litrov je porabil za pripravo hrane, še 20 litrov za higieno, dva litra za slovesnosti, tri litre za svetilke. in 0.5 litra za medicinske namene.

Gustafsson je opozoril, da so bili oljčno olje, vino in lončenina med najpomembnejšimi dobrinami za mednarodno trgovino v stari Grčiji.

"Trgovina s sosednjimi državami je bila eden od razlogov za razcvet uspešnih civilizacij v Grčiji v bronasti dobi,« je dejala. ​,war"Tako je bilo oljčno olje eden glavnih dejavnikov življenja v Grčiji.«

Zapuščina oljčnega drevesa na olimpijskih igrah je trajala skozi tisočletja.

Na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah so bili zmagovalci skupaj z medaljami simbolično okrašeni z oljčnim vencem, s čimer so se poklonili starodavni tradiciji.

Leta 2021 so na vrtu olimpijske hiše v Parizu pred olimpijskimi igrami leta 2024 posadili oljko, ki simbolizira mir in univerzalnost iger.

"Nekatere olimpijske medalje, na primer tiste v Atlanti leta 1996, so vsebovale tudi oljčno vejico kot univerzalni simbol duha olimpijskih iger,« je dejal Gustafsson.

"Korenine združevanja olimpijskih iger in miru so v starodavnih olimpijskih igrah,« je dodala. ​,war"Ne pozabite, da so starogrške mestne države med igrami med igrami spoštovale enomesečni mir in vse grozodejstva so prenehala.«

Od stotin olimpijskih športnikov iz držav, ki jih razdeja vojna, ki so se zbrali med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 in pozivali k miru, do športnikov, kot sta alpinist Jimmy Chin in svetovno znani teniški igralec Rafael Nadal, ki sta pohvalila pomen oljčnega olja v svoji prehrani, vsestranskost oljke kot brezčasnega simbola miru in temelja zdrave prehrane je še vedno prisotna v današnjih olimpijskih igrah in športu.