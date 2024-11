Aplikacija uporablja AI za prepoznavanje najbolje uvrščenih oljčnih olj

Medtem ko mnogi potrošniki cenijo zdravstvene koristi in vrhunski okus visokokakovostnih ekstra deviških oljčnih olj, jih na policah trgovin pogosto težko prepoznajo zgolj na podlagi embalaže.

O Olive Oil Times Svetovna uvrstitev zdaj ima prelomno novo funkcijo, ki je trenutno v beta različici, ki uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje najvišje uvrščenih oljčnih olj iz preproste slike steklenice. Cilj inovativnega orodja je opolnomočiti potrošnike in strokovnjake v industriji, da hitro in preprosto odkrijejo najboljša oljčna olja na svetu.

Potrošniki dobijo dostop do desetletja zbranega znanja o tisočih blagovnih znamkah. - Curtis Cord, Olive Oil Times urednik

Aplikacija uporablja obsežno bazo podatkov, zbranih iz NYIOOC World Olive Oil Competition, največje in najbolj cenjeno tekmovanje kakovosti oljčnega olja na svetu. Aplikacija, ki jo poganja AI, lahko natančno prepozna nagrajena oljčna olja z analizo na tisoče slik in podatkovnih točk.

Do nove funkcije lahko dostopate na mobilnih napravah z obiskom oliveoilranking.org ali prenos brezplačna aplikacija. Tapnite ikono kamere in fotografirajte embalažo oljčnega olja, da vidite kakovostno razvrstitev blagovne znamke.

"Potrošniki s to aplikacijo dobijo dostop do desetletja zbranega znanja o tisočih blagovnih znamkah,« je dejal Curtis Cord, odgovorni urednik Olive Oil Times in predsednik World Olive Oil Competition. ​,war"Če preprosto fotografirate steklenico, lahko uporabniki takoj dostopajo do podrobnih informacij o njeni kakovosti, poreklu in profilu okusa.”

O Olive Oil Times Svetovna uvrstitev, posodobljen v realnem času, navaja največkrat nagrajene proizvajalce in blagovne znamke ter podrobne podatke o zgodovinskih rezultatih po polobli, državi, kultivarju in ekološki klasifikaciji. Portal dopolnjuje World Olive Oil CompetitionJe Uradni vodnik, katalog najboljših ekstra deviških oljčnih olj, na katerega se letno sklicuje več kot milijon uporabnikov.