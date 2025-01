Proizvodnja oljčnega olja prihaja v francosko prestolnico

Skupina sosedov v južnem pariškem predmestju Malakoff se je konec lanskega leta združila, da bi prvič proizvedla oljčno olje v regiji glavnega mesta Île-de-France.

Ustanovitelj Born to be Olive Vincent Chévrier je za Radio France Internationale (RFI) povedal, da je skupina obrala 550 kilogramov oljk z dreves, razširjenih po soseski.

Chévrier je bil navdihnjen, da je združil svoje sosede, potem ko je spoznal, da ne more pridelati dovolj sadja, da bi proizvedel oljčno olje iz svojega enega samega oljčnega drevesa.

"Veliko ljudi ima na svojem vrtu oljko. Vsako leto vidijo oljke, ki padajo, in ne naredijo ničesar, saj nimamo mlina in jih ne moremo predelati v Parizu,« je dejal Chévrier.

Po ogledu soseske je identificiral 120 oljk na dvokilometrskem območju, ki rastejo v zasebnih vrtovih in lokalnih parkih.

Nato je ustanovil a Facebook stran povabiti lastnike oljk, da se pridružijo njegovi pobudi. Skupina je začela zbirati sredstva za nakup opreme za žetev in mletje, vključno z električnimi grabljami, mrežami, mlinčkom za oljke in stiskalnico.

Med otvoritveno žetvijo so prebivalci opazovali z radovednostjo in navdušenjem.

"Vincent je pozvonil pri naših vratih, ko je opazil oljko na našem vrtu,« je za RFI povedala stanovalka, identificirana kot Geraldine, medtem ko je Chévrierjeva obirala njeno drevo z nedavno kupljenimi električnimi grabljami. ​,war"Začenjam iz nič; Ničesar ne vem, a zelo zabavno je poskusiti.”

"Prvič smo tako organizirani po zaslugi Vincenta, poleg tega pa se učimo skrbeti za drevo,« je dodala. ​,war"Kar malo čarobno je misliti, da boš naredil takšno oljčno olje.”

Ko so bile vse oljke pobrane, kar je trajalo približno mesec dni, je skupina sadje zdrobila in stisnila s tradicionalno opremo in metodami.

Chévrier je spodbujal prebivalce, ki so obirali zgodaj, naj svoje oljke shranijo v zamrzovalnik, dokler ni celotna soseska pripravljena za mletje.

Medtem ko se končni izdelek morda ne kvalificira kot ekstra deviško olivno olje, so sosedje vztrajali, da gre bolj za izkušnje kot za rezultat.

"Ljudje iz vsega mesta so se zbrali in se odločili za ta skupni projekt,« je za RFI povedala druga prebivalka po imenu JoAnna. ​,war"Ustvarja povezave med ljudmi na lokalni ravni na drugačen način ... saj se zberejo, da bi zaužili nekaj, kar so naredili s svojimi sosedi.«

Born to be Olive je del večjega gibanja urbanega kmetijstva, katerega cilj je zmanjšati ogljični odtis, povezan s proizvodnjo in transportom hrane.

Od leta 2016 urbano kmetijstvo v Parizu pridobiva zagon, ki ga poganjajo pobude, kot je program Parisculteurs, ki olajša in pospeši namestitev kmetijskih projektov v mestu in širši regiji Île-de-France.

Ideja je uporabiti strehe, zidove, parkirišča in odprte prostore za ustvarjanje urbanih kmetij in vrtov.

Program Parisculteurs je vzpostavil že več kot 70 projektov, prav toliko jih je v razvoju.

Pariz se zdaj ponaša s skoraj 36 hektarji kmetijskih zemljišč znotraj meja mesta, zaradi česar je vodilni v mestnem kmetijstvu.

Program podpira tudi izobraževalne dejavnosti in dejavnosti ozaveščanja ter možnosti usposabljanja za ambiciozne mestne kmete.

Jug Francije, zlasti Provansa, bo nedvomno ostal najbolj plodno oljčno območje v državi, odgovorno za večino od 6,300 metričnih ton oljčnega olja, ki naj bi ga proizvedli v pridelovalnem letu 2024/25.

Vendar Chévrier ne vidi razloga, zakaj Parižani ne bi še naprej posadili oljke ali dveh in proizvajali oljčno olje.

"V Parizu lahko odlično posadite oljke, kjer koli ste, in imate zelo uspešno pridelavo oljk,« je zaključil.