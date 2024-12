Oljčni polifenoli so obetavni kot sestavina krme za ribogojstvo

Italijanski raziskovalci so ugotovili, da je dodatek krmi za orade z 0.08-odstotnim izvlečkom polifenola izboljšal stopnjo pretvorbe krme za 30 odstotkov. Navedeni so bili tudi protivnetni in proimunski učinki.

O polifenoli v vprašanju, hidroksitirosol in tirosol, so bili pridobljeni iz odpadkov pri mletju oljk, zaradi česar je študija še en primer možnosti, da oljčna industrija prispeva h krožnemu gospodarstvu in poveča trajnost.

O študija, ki so ga izvedli raziskovalci z Zooprophylactic Experimental Institute of Umbria in Marche ter oddelka za veterinarsko medicino Univerze v Perugii, je bil zasnovan za oceno potenciala odpadkov oljčne industrije kot prehranskih dopolnil za ribogojstvo v kontekstu globalnih okoljskih vprašanj in Evropska zelena ponudba.

Oglejte si tudi: Stranski proizvodi mletja oljk lahko izboljšajo krmo za živali

Poskus je bil izveden na 600 oradah, naključno razporejenih v dve dietni skupini po 300 rib. Vsako skupino so nato razdelili v tri podskupine po 100 rib, ki so jih dali v ločene notranje rezervoarje.

V primerjavi s kontrolno skupino so ribe, hranjene s poskusno dieto, pokazale težnjo k povečanju teže v vmesni fazi (117-odstotno povečanje teže v primerjavi z 82-odstotnim), večje povečanje teže pa je bilo zabeleženo na koncu poskusa (177-odstotno povečanje teže). v primerjavi s 125 odstotki).

Zabeleženo je bilo tudi občutno izboljšanje razmerja pretvorbe krme (1.85 v primerjavi z 1.45).

Ti rezultati kažejo, da lahko prehranska dopolnila s polifenoli, pridobljenimi iz oliv, povečajo rast, hkrati pa ohranjajo splošno zdravje in fizično počutje rib.

Poleg tega so genetske analize pokazale, da so ribe, hranjene z dodatkom na osnovi polifenola, izboljšale izražanje genov biomarkerjev, povezanih z imunostjo in presnovo.

Raziskovalci so posebej opozorili na zmanjšanje izražanja provnetnega gena interlevkin 12 beta in povečano izražanje protivnetnega gena interlevkin 10.

Ti rezultati se ujemajo s prejšnjimi študijami, ki dokazujejo, da diete na osnovi rastlinskih beljakovin zmanjšajo izražanje različnih pro-vnetnih markerjev in drugih genov, povezanih z imunsko obrambo.

Oglejte si tudi: Raziskovalci preiskujejo oljčni prah kot živilsko sestavino

Nasprotno pa diete, ki temeljijo na živalskih beljakovinah, kot je ribja moka, vodijo do povečanja izražanja genov, povezanih z vnetnimi mediatorji, povezanimi z uravnavanjem vnetja in aktiviranjem naravnega imunskega odziva na okužbo.

Avtorji ugotavljajo, da Evropska unija letno ustvari približno 88 milijonov metričnih ton zavržene hrane z ocenjenimi stroški 143 milijard evrov, pri čemer večina izvira iz živilske industrije in ne potrošnikov.

Ta kategorija odpadnega materiala je odgovorna za osem do deset odstotkov svetovnih emisij in približno šest odstotkov emisij toplogrednih plinov, onesnaževanja in proizvodnje odpadkov v EU.

Zato so si prizadevali uporabiti koncepte krožnega biogospodarstva in trajnostnega kmetovanja v ribogojstvu.

Obsežne raziskave so pokazale ugodne učinke uživanja rib zaradi njihovega prehranskega profila, ki vsebuje veliko beljakovin, polinenasičenih maščobnih kislin, kot je omega-3, in vitaminov, kot sta B2 in B6. Ribe so sestavni del Sredozemska prehrana in druge diete, povezane z zdravjem in dolgoživostjo.

Ribogojstvo je bilo obravnavano kot trajnostni način proizvodnje rib. Pogosto je v nasprotju s tradicionalnim ribolovom in z njim povezanimi vplivi na okolje, zlasti prekomernim ribolovom, motnjami v prehranjevalni mreži in prilovom – naključnim ulovom neciljnih vrst, kot so delfini, morske želve in morske ptice.

Nedavne študije pa so vzbudile zaskrbljenost glede potencialno škodljivih praks v industriji.

Nekateri glavni navedeni dejavniki so sestava, vir in učinkovitost krme. Izboljšanje trajnosti tega vidika je zato ključno za izboljšanje trajnosti industrije kot celote.