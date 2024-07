Ker vrednost tunizijskega izvoza narašča, se pakirano oljčno olje bori

Prihodki od izvoza tunizijskega oljčnega olja so se v prvih sedmih mesecih pridelkovnega leta 90/2023 v primerjavi z enakim obdobjem leta 24/2022 po podatkih Nacionalnega observatorija za kmetijstvo (Onagri) povečali za skoraj 23 odstotkov.

Največja severnoafriška država proizvajalka oljčnega olja je med novembrom 3.936 in majem 1.159 izvozila 2024 milijarde tunizijskih dinarjev (2024 milijarde evrov). Podobno se je obseg izvoza povečal za več kot 12 odstotkov na 148,700 ton.

Prehod na prodajo ustekleničenega olja bi lahko povečal dodano vrednost in devizne prihodke, s čimer bi se Tunizija postavila kot vodilni svetovni trg za proizvodnjo in izvoz oljčnega olja. - Donia Sfar, vodja izvoza, Tesoro del Rio

Po besedah ​​Donie Sfar, vodje izvoza pri Tesoro del Rioje znatno povečanje prihodkov od izvoza nafte v Tuniziji mogoče pripisati večjemu povpraševanju nad ponudbo v zadnjih dveh letinah in porastu svetovne cene oljčnega olja. Vendar so se cene znižale z rekordnih vrednosti sredi januarja.

"Izjemna rast prodaje je prinesla velike dobičke državi, predvsem v deviznem smislu,« je povedala. Olive Oil Times. ​,war"Vrednost izvoza oljčnega olja doživlja impresivno rast zaradi vse večjega svetovnega povpraševanja.«

"Ta uspeh je motiviral oblasti, da še naprej razvijajo sektor in širijo kmetijska zemljišča, namenjena proizvodnji oljčnega olja,« je dodala.

Sfar je navedel tudi vse večjo ozaveščenost o tunizijskem oljčnem olju kot drugi razlog za povečanje prodaje iz te severnoafriške države. Tunizijski producenti so nedavno prejeli 26 nagrad na festivalu 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. Sfarjeva družba je bila med zmagovalci.

Podatki Onagrija kažejo, da je Španija vodilna destinacija tunizijskega oljčnega olja, saj ga 47.4 odstotka priteče v španska pristanišča, sledita ji Italija z 42.2 odstotka in ZDA na tretjem mestu s 33.8 odstotka.

Observatorij je nadalje poročal, da je bila prodaja ekološkega oljčnega olja skupaj 32,589 ton v vrednosti 881 milijonov tunizijskih dinarjev (259 milijonov evrov), kar predstavlja 21.9 odstotka celotne količine in 22.2 odstotka vrednosti.

Kljub pozitivni rasti izvoza oljčnega olja se tunizijski sektor oljčnega olja sooča z omejitvami, kot sta nizka dodana vrednost izvoza v razsutem stanju in visoka stopnja birokracije pri proizvodnji, pakiranju in izvozu oljčnega olja.

Podatki Onagrija kažejo, da je bil izvoz pakiranega oljčnega olja manj kot pet odstotkov celotnega izvoza ekološkega oljčnega olja, pri čemer so bile glavne destinacije Italija (51 odstotkov), Španija (31 odstotkov) in Francija (12 odstotkov).

"Kljub tem pozitivnim kazalcem se izvozniki trenutno srečujejo s težavami, predvsem v zvezi s podaljševanjem rokov in zapletenimi postopki,« je dejala. ​,war"Zato pozivajo oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja za odpravo teh ovir.”

"Poleg tega strokovnjaki iz industrije priporočajo vzpostavitev zelo učinkovitega proizvodnega in izvoznega sistema, s ciljem postati vodilni svetovni trg za oljčno olje in izkoristiti izjemno kakovost tunizijskega oljčnega olja,« je dodal Sfar.

Sfar meni, da je primarna slabost tunizijskih trgov oljčnega olja ta, da je večina izvoza v razsutem stanju, da se zmeša, ustekleniči in ponovno izvozi v evropskih državah, ki zajemajo večji delež dobička.

"Osemdeset odstotkov izvoza je v razsutem stanju, kar povzroča različne gospodarske in komercialne slabosti,« je dejala. ​,war"Nekatera tunizijska olja se pakirajo in prodajajo pod različnimi evropskimi blagovnimi znamkami.«

"Poleg tega izvažanje oljčnega olja v razsutem stanju vodi v izgubo dodane vrednosti in deviznih prihodkov,« je dodal Sfar.

Kljub vladi prizadevanja za promocijo posamezno pakiranega izvoza, je Sfar dejal, da je trenutna trgovinska paradigma Tunzijcem preprečila, da bi v celoti izkoristili prednosti višjih cen oljčnega olja, ki jih prinašajo stekleničenje, označevanje in trženje oljčnega olja z blagovno znamko.

"Te dejavnosti ne ustvarjajo le zaposlitvenih priložnosti, ampak tudi povečujejo vrednost končnega izdelka in krepijo ugled Tunizije kot pomembnega igralca na trgu proizvodnje oljčnega olja in izvozu,« je dejala.

"Prehod na prodajo ustekleničenega olja bi lahko povečal dodano vrednost in devizne prihodke, s čimer bi Tunizijo postavili na vodilni svetovni trg za proizvodnjo in izvoz oljčnega olja,« je dodal Sfar.

Čeprav se je večina izdelkov prodajala v razsutem stanju, so na trg vstopila nova podjetja, ki svoje izdelke prodajajo v steklenicah.

"Težava je v tem, da ta podjetja težko najdejo embalažo, in tudi če jo, je drago,« je dejal Sfar. ​,war"Posledično imajo morda težave s konkurenco, razen če ciljajo na trg višjega cenovnega razreda.«

Uradniki sektorja predvidevajo naraščajoče stroške za proizvajalce oljčnega olja, pri čemer se cene trenutno gibljejo med 2 in 5.7 tunizijskih dinarjev (0.59 do 1.68 €) na kilogram.

Medtem ko se Tunizija še naprej spopada z izzivi in ​​priložnostmi v industriji oljčnega olja, je Sfar zaključil, da so strateške naložbe v embalažo, trženje in proizvodnjo z dodano vrednostjo bistvenega pomena za trajno rast in konkurenčnost na svetovnem prizorišču.