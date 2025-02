Izjemna letina je povečala izvoz tunizijskega oljčnega olja sredi nestanovitnosti trga

Med močnim okrevanjem letine so tunizijski uradniki in proizvajalci oljčnega olja optimistični, čeprav se sektor sooča z naraščajočimi težavami.

Ministrstvo za kmetijstvo ocenjuje, da bo Tunizija v pridelovalnem letu 340,000/2024 proizvedla 25 metričnih ton, kar je največji pridelek od rekordnih 440,000 ton proizvedeno 2019/20.

Posledično tunizijski nacionalni urad za oljčno olje (ONH) pričakuje, da se bo izvoz povzpel na 300,000 ton, kar je 50-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letinskim letom in najvišji skupni znesek od leta 2019/20.

Izvozne cene bodo morale biti nekoliko nižje od tistih v Evropi, da ne bi prišlo do motenj na trgu, ki bi škodile vsem operaterjem. - Salem Fourati, podpredsednik Združenja mednarodnih študij

Vendar padanje cene oljčnega olja na izvoru pomeni, da vrednost tega izvoza verjetno ne bo dosegla rekordnih 5.16 milijarde dinarjev (1.56 milijarde evrov) v letih 2023/24.

ONH je tudi poudaril, da je bilo v preteklem pridelovalnem letu izvoženih 28,600 ton pakiranega oljčnega olja, kar je znatno povečanje v primerjavi z 9,900 tonami v letu 2022/23.

"Naša država je vložila velike napore v pakiranje našega oljčnega olja, kar ji je omogočilo, da je izvoz pakiranega olja povečal na 15 odstotkov celotnega izvoza,« je v Kapitalisu zapisal Salem Fourati, podpredsednik tuniškega združenja za mednarodne študije.

Dodal je, da je Tunizija dobro pripravljena izkoristiti vse več konvencionalnega in organskega oljčnega olja trendi potrošnje.

Kljub temu se je Fourati zavzel za uradno partnerstvo z Evropsko unijo, ki je leta 176,051/2022 uvozila 23 ton večinoma razsutega tunizijskega oljčnega olja, da bi spodbudili izvoz posamično pakiranega tunizijskega oljčnega olja. ekstra deviško olivno olje.

Vendar je Fourati opredelil tudi nekatere izzive, s katerimi se sooča sektor. Nižje cene ekstra deviškega oljčnega olja na izvoru so Tuniziji že dolgo dajale konkurenčno prednost v primerjavi z njenimi kolegi na severnih obalah Sredozemlja, vendar se to začenja spreminjati.

"Čeprav so naše proizvodne cene nižje od tistih v nekaterih evropskih državah … bodo doživele počasen, a zanesljiv napredek v korist kmetov, kar bo spodbudilo razvoj naših oljčnih nasadov,” je zapisal Fourati.

"Izvozne cene bodo morale biti nekoliko nižje od tistih v Evropi, da ne bi prišlo do motenj na trgu, ki bi škodile vsem operaterjem,« je dodal.

Da bi ohranili stabilne cene na primerni ravni za kmete in mlinarje, hkrati pa ohranili konkurenčnost izvoza, se je Fourati zavzel za prožno strukturo stabilizacije trga, da bi podprli proizvajalce, ko so cene nizke, in preprečili previsoko zvišanje cen.

"Nadzor cen je bistvenega pomena za prihodnost tunizijskega oljčnega olja,« je zapisal. Stabilizacijska struktura bi ​,war"posegati v zbiranje po referenčni ceni, določeni za vsako akcijo za oljčno olje, ki ni našlo kupca na trgu in to pod pogojem skladiščenja in morebitnega popusta.«

Fourati je dodal, da bi ta podporni mehanizem zahteval najnižjo ceno za izvoz ekstra deviško, devica in lampante olivno olje za izboljšanje preglednosti in ​,war"izogibajte se dvomljivim transakcijam."

Hamed Dali, izvršni direktor ONH, je dejal, da bi lahko organizacija kupila in skladiščila 80,000 ton oljčnega olja, da bi kmetom zagotovila pošteno ceno.

Ker so se cene na izvoru v Španiji in Grčiji znižale, je Dali dodal, da ONH že kupuje oljčno olje pri ​,war"poštene tržne cene« objaviti pozneje v letu, ko je verjetneje, da se bodo cene zvišale.

Vendar pa je Moez Ben Zaghdan, predsednik tunizijske unije za kmetijstvo in ribištvo, opozoril, da je ta rešitev zaradi različnih proizvodnih stroškov po državi morda neotesan instrument.

"Trenutno ne moremo določiti cene oljčnega olja v Tuniziji zaradi specifičnosti vsake proizvodne regije in porazdelitve proizvodnje med različnimi sortami oljčnega drevesa,« je povedal za Kapitalis.

Ben Zaghdan je kljub tržnim izzivom priznal, da je situacija za oljkarje dobra, in poudaril, da so nedavne padavine izboljšale vodne vire po vsej državi kot pozitiven znak za pridelovalno leto 2025/26.