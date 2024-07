Izzivi in ​​priložnosti, s katerimi se sooča sektor oljčnega olja v Maroku

Odkar je bila proizvodnja oljčnega olja pred več kot desetimi leti opredeljena kot strateški sektor za gospodarski razvoj v Maroku, so si lokalni in mednarodni uradniki prizadevali, da bi oljkarji postali donosnejši in odpornejši na podnebne spremembe.

Medtem ko so ta prizadevanja pripomogla k vztrajnemu dvigu proizvodnje oljčnega olja s povprečnih 41,800 ton na leto v letih pridelka 1990/91 do 1994/95 na povprečno 141,600 ton na leto v zadnjih petih letih pridelka, se domači trg še naprej sooča z pomembne izzive.

Cena oljčnega olja v Maroku se je povečala tako kot v drugih večjih državah proizvajalkah ... kljub ​,war " nadzorovan izvoz“, ki naj bi notranji trg izolirala in naredila manj dovzeten za zunanje vplive. - Lisa Paglietti, ekonomistka FAO

"Da bi se učinkovito spopadli s predvidenimi podnebnimi spremembami in njihovim vplivom na razpoložljivost vode, morajo sektorski deležniki in nosilci odločanja v Maroku načrtovati pravočasne kratkoročne in dolgoročne strategije prilagajanja za toplejšo in bolj suho prihodnost,« je povedala Lisa Paglietti, ekonomistka. pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO).

"Te strategije bodo državi pomagale skupaj okrepiti visoko raven konkurenčne prednosti za sektor oljčnega olja, ki bo sposobna vzdržati skozi čas,« je dodala.

Uradniki FAO so se pridružili svojim kolegom iz Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), lokalnim uradnikom in zainteresiranim stranem na 16.th izdaja maroške mednarodne kmetijske razstave v Meknesu, da bi razpravljali o tem, kako reformirati sektor in zgraditi odpornost na podnebne spremembe.

Eden ključnih zaključkov je bil pomen vlaganja v nove tehnologije in tehnike za izboljšanje upravljanja z vodo v regiji.

"Ključnega pomena je dati prednost naložbam in podpreti deležnike z inovativnimi tehnologijami in tehnikami za izboljšanje upravljanja z vodo, pri katerem šteje vsaka kapljica,« je na dogodku povedala Iride Ceccacci, vodja agrobiznisa pri EBRD.

"V državah, v katere EBRD vlaga v južnem in vzhodnem Sredozemlju, vidimo, da je oljčno olje primer sektorja, ki lahko uspeva tudi ob hudem pomanjkanju vode, s katerim se sooča,« je dodala in kot primer navedla Maroko.

Po podatkih uradnikov EBRD je Maroko odgovoren za skoraj pet odstotkov svetovne proizvodnje oljčnega olja. Leta 2021 je sektor predstavljal 13 odstotkov vseh kmetijskih delovnih dni in 19 odstotkov potreb države po hrani.

Odgovorni na razstavi so razpravljali tudi o strategijah za reševanje tržne konkurence in doseganje standardov kakovosti v industriji oljčnega olja. Osredotočili so se na izvajanje sistemov certificiranja varnosti hrane in okolja, označevanja in sledljivosti za izgradnjo domačih in mednarodnih trgov.

Dogodek je potekal ob dvanajsti obletnici prvotne opredelitve FAO in EBRD za oljčno olje kot strateškega sektorja za spodbujanje gospodarskega razvoja v Maroku.

V zadnjem desetletju sta obe mednarodni organizaciji sodelovali z maroškim ministrstvom za kmetijstvo in maroško medpoklicno zvezo za oljke pri usposabljanju tehnikov in agronomov v mlinih, izvajanju usposabljanja za degustacijo oljčnega olja in izvajanju trajnostne politike.

Po podatkih FAO je skupno delovanje politik in zasebnega sektorja privedlo do 40-odstotnega povečanja površin, zasajenih z oljkami v Maroku med letoma 2009 in 2020.

FAO in EBRD sta izvedli tudi a podporni program vzpostaviti dinamičen in odprt trg, ki se osredotoča na dodajanje vrednosti v celotni vrednostni verigi.

"Da bi to dosegli, so bili potrebni boljša zakonodaja, polnjenje in pravilno označevanje oljčnega olja, zlasti pri prodaji v razsutem stanju,« je povedal Nuno Santos, namestnik direktorja pri FAO. Olive Oil Times. ​,war"Poleg tega je bilo v sodelovanju z EBRD zagotovljeno usposabljanje za obravnavo pomanjkanja zmogljivosti pri upravljanju oljarne in obrezovanju.«

Program je delal za ustvarjanje vrednosti od spodaj navzgor z osredotočanjem prizadevanj na ekstra deviško olivno olje proizvodnjo in spodbujanje proizvajalcev k prodaji posamično pakiranih blagovnih znamk namesto prodaje v razsutem stanju evropskim ali severnoameriškim polnilcem.

"Prizadevali smo si za izboljšanje upravljanja uvoza in izvoza s sodelovanjem z agencijo za spodbujanje izvoza,« je dejal Santos. ​,war"To je vključevalo pobude za izboljšanje kakovosti in sledljivosti, prehod z oljčnega olja v razsutem stanju na ustekleničeno oljčno olje, uveljavljanje ukrepov za varnost hrane in angažirati mladino v sektorju."

Vendar so vzporedna prizadevanja za spodbujanje domače potrošnje ovirala visoka svetovne cene oljčnega olja in lokalne politike, uvedene za omejitev njihovih vplivov.

"Med dogodkom smo z zainteresiranimi stranmi na kratko razpravljali o vprašanju skokov cen,« je dejal Paglietti. ​,war"Cene oljčnega olja na domačem maroškem trgu so zelo visoke, ker se je cena oljk močno zvišala s 4 do 5 dirhamov (0.37 do 0.47 €) za kilogram oljk na 12 do 14 dirhamov (1.12 do 1.31 €) na kilogram."

"Poleg tega so bile zaloge oljčnega olja iz prejšnjih let izčrpane, letina pa je bila že drugo leto zapored zelo slaba,« je dodala. ​,war"Ta rast cen oljk je posledica pomanjkanja.«

Kljub izvajanju oktobra da bi znižal domače cene oljčnega olja, je Paglietti dejal, da ostajajo cene precej nad povprečjem v drugi največji državi proizvajalki severne Afrike.

"Cena oljčnega olja v Maroku se je zvišala tako kot v drugih večjih državah proizvajalkah, pri čemer so cene oljčnega olja letos dosegle 7.50 € 8 € na kilogram, kljub ​,war"nadzorovan izvoz', ki naj bi teoretično izolirala notranji trg in ga naredila manj dovzetnega za zunanje vplive,« je dejal Paglietti.

"V EU so cene poskočile zaradi propad proizvodnje nafte, zlasti v Španiji. Vendar lokalni proizvodni stroški ne morejo upravičiti tega povečanja v Maroku,« je dodala. ​,war"Posledično se je domača potrošnja še bolj zmanjšala. Ta situacija nakazuje, da so morda v igri špekulacije."

Vlada je od dobaviteljev oljčnega olja zahtevala pridobitev dovoljenja za izvoz, da bi zaščitila domače cene in spodbudila izvoz ustekleničenega olja. Vse letošnje prošnje za izvoz so bile odobrene, vendar je bil po mnenju lokalnih akterjev učinek te politike omejen.

"Vpliv je bil majhen tudi zato, ker je sektor dve leti doživel hudo sušo. Prodaja na veliko prevladuje na maroškem trgu,« je dejal Paglieti. ​,war"Samo deset odstotkov oljčnega olja, prodanega na lokalnem trgu, je pakiranega. To je zelo, zelo malo.”

"Torej tudi če en ali več kupcev uvozi oljčno olje, ne bodo mogli vplivati ​​na lokalno tržno ceno, ki jo določa olje v rinfuzi,« je dodala. ​,war"To je zelo zapletena enačba, vendar je maroška realnost.”

"Zaradi te situacije so vladne strategije precej krhke in jih je zelo težko učinkovito izvajati,« je zaključil Paglieti. ​,war"Da je situacija še bolj zapletena, napoved za naslednjo akcijo ni spodbudna, z zelo nizko proizvodnjo. Tako bodo cene ostale zelo visoke, kar bo odgnalo več potrošnikov.«