Tunisian Export Group pripravlja promocijski Blitz

Da bi povečali prepoznavnost in prodajo svojega ekstra deviškega oljčnega olja, je Tunizijski center za spodbujanje izvoza (CEPEX) začel ambiciozno kampanjo, ki vključuje 20 globalnih promocijskih dogodkov.

Uradniki so povedali, da je cilj dogodkov predstaviti tunizijsko oljčno olje novim trgom in okrepiti njegovo prisotnost na tradicionalnih, kot je npr. Italija, Španija in Združene države Amerike. Tunizijski uradniki si še posebej želijo ciljati na nastajajoče trge, kot so Kitajska, Katar, Savdska Arabija in Nigerija.

Rešitev tunizijskega oljčnega olja je v zelo ugodnih obetih za porabo oljčnega olja, ki bi lahko do leta 30 dosegla … 2030 milijard evrov. - Salem Fourati, podpredsednik Združenja mednarodnih študij

Upajo tudi, da bodo okrepili odnose na obstoječih trgih, vključno z Južna Koreja in Združenega kraljestva, ki znižane tarife o uvozu tunizijskega oljčnega olja leta 2021.

Mourad Ben Hassin, izvršni direktor CEPEX-a, je na tiskovni konferenci v Tunisu povedal, da bodo dogodki vključevali dneve degustacij in kulinarične predstavitve.

Center je že gostil vodeno degustacijo in projekcijo promocijskega filma na dogodku v kenijski prestolnici Nairobi 30. januarjath, ki združuje tunizijske izvoznike, kenijske uvoznike in trgovce na drobno.

V začetku februarja je potekalo tudi poslovno srečanje s kongovsko delegacijo v Tunisu, kjer so bili prisotni proizvajalci in izvozniki oljčnega olja.

CEPEX bo marca na Portugalskem na živilskem sejmu v Lizboni, marca pa bo Comsoprof v Bologni v Italiji.

Maja bo CEPEX organiziral tudi delegacijo za sodelovanje na dogodku Olive Japan v Tokiu, namenjenem podjetjem in potrošnikom.

Naslednji mesec bo center pripeljal delegacijo, ki bo sodelovala pri Food & Beverage West Africa v Lagosu v Nigeriji. Drugi dogodki so na sporedu skozi vse leto.

Promocijska strategija CEPEX prihaja, ko so tunizijski izvozniki uživali odličen donos med pridelovalnim letom 2023/24.

To so pokazali podatki Nacionalnega observatorija za kmetijstvo (Onagri). prihodek od izvoza v zadnjih desetih mesecih leta 2023/24 naraslo na 1.5 milijarde dolarjev (1.44 evra), kar je 62-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem prejšnje sezone.

Onagri je povečane prihodke pripisal rahlemu povečanju izvoženega obsega in znatnim skokom cene oljčnega olja ob izvoru.

Medtem ko so cene od konca leta močno padle pridelka 2023/24 septembra se bo obseg izvoza verjetno spet povečal v letu 2024/25. Tunizijsko ministrstvo za kmetijstvo je ocenilo, da bo proizvodnja v trenutni kampanji dosegla 340,000 metričnih ton.

"Rešitev tunizijskega oljčnega olja je v zelo ugodnih obetih za porabo oljčnega olja, ki bi lahko po nekaterih ocenah izvoznih trgov do leta 30 dosegla 2030 milijard evrov,« je v Kapitalisu zapisal Salem Fourati, podpredsednik združenja za mednarodne študije iz Tunizije.

Fourati, doma iz regije Sfax, prepojene z oljčnim oljem, je poudaril, kako je vztrajno prizadevanje za promocijo tunizijskega oljčnega olja povzročilo, da se je posamično pakirano oljčno olje povzpelo na 15 odstotkov celotnega izvoza s petih odstotkov v pridelovalnem letu 2022/23.

Ben Hassin pa je optimističen, da bo kampanja CEPEX premaknila številčnico za tunizijski izvoz, in verjame, da bo to pripomoglo k ustvarjanju več delovnih mest v sektorju oljčnega olja.

"Verjamemo, da bo naš celovit promocijski program znatno povečal prepoznavnost tunizijskega oljčnega olja na svetovnem prizorišču,« je dejal Ben Hassin. ​,war"Naš cilj je povečati izvoz in poudariti bogato dediščino ter vrhunsko kakovost naših izdelkov.«