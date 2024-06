Turčija po intenzivnem lobiranju omili prepoved izvoza

Ker uradniki v turškem sektorju oljčnega olja pričakujejo še eno izjemno letino v pridelovalnem letu 2024/25, še naprej pozivajo vlado, naj ukine prepoved izvoza v razsutem stanju.

Po intenzivnem lobiranju iz sektorja oljčnega olja je vlada delno odpravila prepoved in proizvajalcem omogočila izvoz 50,000 ton oljčnega olja v razsutem stanju do 1. novembra 2024.

Pričakovanja novega pridelka in zaloge kažejo, da imamo na domačem trgu približno dvakrat toliko oljčnega olja, kot ga potrebujemo. Zaradi tega menimo, da je treba izvoz oljčnega olja v razsutem stanju liberalizirati. - Ali Kopuz, predsednik, Istanbulska blagovna borza

Po podatkih Egejskega združenja izvoznikov oljk in oljčnega olja (EZZIB) ima Turčija 200,000 ton zalog oljčnega olja. Predsednik EZZIB Mehmet Emre Uygun je pozdravil odločitev, ki bi po njegovih ocenah producentom prinesla 300 milijonov dolarjev (279 milijonov evrov).

Medtem ko so proizvajalci, izvozniki in njihovi zagovorniki pozdravili napoved, so dejali, da ni šla dovolj daleč.

Uygun je dejal, da omejitve izvoza v razsutem stanju, prvič vsiljena avgusta 2023 ni koristilo potrošnikom z znižanjem cen, kar je bil cilj oblasti.

Namesto tega je Uygun dejal, da je inflacija skoraj podvojila ceno oljčnega olja v desetih mesecih, odkar je bila objavljena prepoved izvoza v razsutem stanju. Opozoril je, da bi nadaljevanje prepovedi prizadelo kmete, mlinarje in izvoznike.

Mehmet Emre Uygun (Foto: EIB)

"Medtem ko je bil naš izvoz v pridelovalnem letu 150,000/2022 23 ton, se je v sedemmesečnih obdobjih leta 70/2023 zmanjšal za približno 24 odstotkov,« je povedal lokalnim medijem. ​,war"Izvozniki niso bili edini, ki so trpeli zaradi sodne prepovedi. Proizvajalec je utrpel izgubo dohodka, ker svojih izdelkov ni mogel prodati v izvoz.«

"Predvsem pa so Turčija in turški izvozniki oljčnega olja izgubili dober ugled na izvoznih trgih,« je dodal.

Prepoved iz avgusta 2023 je bila tretja prepoved izvoza v razsutem stanju v toliko letih, pri čemer so prejšnje prepovedi veljale v marec 2021 in april 2022. Vendar pa sedanja traja dlje kot prejšnje prepovedi.

Ali Kopuz, predsednik istanbulske blagovne borze, je dejal, da ima Turčija dvakrat več oljčnega olja, kot ga potrebuje za oskrbo domačega trga, in pozval vlado, naj odpravi prepoved.

"Izvoz oljčnega olja v razsutem stanju je bil prepovedan ob upoštevanju pridelka in stanja zalog,« je povedal lokalnim medijem. ​,war"Na ta način smo uspešno uredili domači trg, izvoz [individualno pakiranega] oljčnega olja pa smo v primerjavi s prejšnjo sezono podvojili.«

"Pričakovanja novega pridelka in zaloge pa nam kažejo, da imamo na domačem trgu približno dvakrat toliko oljčnega olja, kot ga potrebujemo,« je dodal Kopuz. ​,war"Zaradi tega menimo, da je treba izvoz oljčnega olja v razsutem stanju liberalizirati.«

EZZIB predvideva, da bo proizvodnja v letih 400,000/2024 dosegla 25 ton, kar je nekoliko pod rekordno visok donos registrirano v proizvodnem letu 2022/23, vendar bistveno nad prejšnje letine.

V kombinaciji z obstoječimi zalogami oljčnega olja in proizvodnjo iz Afrina, regije v severni Siriji, ki jo zaseda Turčija, Uygun ocenjuje, da bi lahko imela država do konca trgatve na voljo 650,000 ton oljčnega olja.

"Želimo si sezono, v kateri ne bo kvot in bodo naši izvozniki lahko izvažali na svetovne trge pod pogoji provizije,« je dejal Uygun. ​,war"Če prepovedi pustimo za seboj, verjamemo, da bomo prvič v zgodovini dosegli izvozni cilj v višini 1 milijarde dolarjev (932 milijonov evrov) v pridelovalnem letu 2024/25.«