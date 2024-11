Turčija odpravila prepoved izvoza oljčnega olja v rinfuzi

Turški proizvajalci oljčnega olja se pripravljajo na povečanje izvoza v ZDA, na Japonsko in v Avstralijo po popolni odpravi omejitev izvoza oljčnega olja v razsutem stanju.

Njihov cilj je tekmovati z evropskimi proizvajalci s kakovostjo in ceno, hkrati pa znatno pridobiti na drugih ključnih trgih, vključno s Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati, Kitajsko in Japonsko, kjer povpraševanje narašča.

Do leta 2025 namerava Turčija povečati svojo prisotnost v teh regijah s ciljno usmerjenim trženjem in trgovinskimi partnerstvi.

Turčija bo še naprej izkoriščala svojo stroškovno konkurenčnost, da bi dodatno okrepila svoje izvozne zmogljivosti (kar bo turškim proizvajalcem omogočila uspešen vstop na cenovno občutljive trge). - Sean Zacot, izvršni direktor, Boss Global Strategy

Prepoved je bila umaknjena 13 mesecev po turški vladi suspendirano oljčno olje v razsutem stanju izvoz za stabilizacijo domačih cen in spodbujanje izvoza posamično pakiranega oljčnega olja, ki ima višje cene kot oljčno olje v rinfuzi.

"Omejitev izvoza oljčnega olja v Turčiji je bila izvedena, da bi preprečili dvig cen na domačem trgu,« je dejal Mustafa Tan, predsednik Nacionalnega sveta za oljke in oljčno olje. ​,war"Ker pa so cene na domačem trgu povezane s svetovnimi cenami, ta učinek ni bil opazen veliko.”

V juniju, po intenzivnem lobiranju proizvajalcev in izvoznikov vlada omilil prepoved, kar do novembra omogoča izvoz 50,000 metričnih ton.

"Sektor je nenehno zahteval odpravo izvozne omejitve,« je dejal Tan. ​,war"Zato smo v našem sektorju s sprejeto odločitvijo zadovoljni. Z odpravo izvoznih omejitev za oljčno olje so predstavniki sektorja začeli videti pot naprej. Odprava izvoznih omejitev za oljčno olje bo sektor dvignila višje.«

Turški proizvajalci oljčnega olja se soočajo z nasprotnim izzivom, s previsokimi zalogami po več letih močnih letin in nekaterimi težavami pri izvozu posamično pakiranega oljčnega olja.

"Turški izvoz oljčnega olja je pretežno omejen na prodajo v razsutem stanju,« je povedal Serkan Yasser, strokovnjak za izvoz. ​,war"Pred prepovedjo je obstajala skrb glede morebitnega pomanjkanja ponudbe na domačem trgu. Vendar pa je naš trenutni izziv kopičenje prekomernih zalog oljčnega olja.«

Po besedah ​​Mehmeta Emreja Uyguna, predsednika Egejskega združenja izvoznikov oljk in oljčnega olja (EZZIB), je imela Turčija do začetka leta pridelka približno 150,000 ton zalog oljčnega olja.

Opazovalci pričakujejo, da bo Turčija v pridelovalnem letu 350,000/2024 proizvedla približno 25 ton oljčnega olja. Ker domača poraba znaša okoli 120,000 ton na leto, Emre Uygun in drugi turški proizvajalci ter uradniki skrbijo, da bodo imeli preveč oljčnega olja, ki ga ne bodo izvozili, preden bo izgubilo kakovost.

Nekateri strokovnjaki za dobavno verigo pričakujejo, da bi turški proizvajalci lahko takoj zapolni praznino dve leti podpovprečne letine v večjem delu Sredozemlja. Španija in Italija tako rekoč ne bosta imeli zalog oljčnega olja, dokler pridelek ne doseže vrhunca novembra in decembra.

"Medtem ko se Evropa spopada s proizvodnimi izzivi, se je Turčija izkazala za mogočnega tekmeca,« je povedal Sean Zacot, predsednik in glavni izvršni direktor svetovalnega oddelka za dobavno verigo Boss Global Strategy.

Ugodno podnebje v državi, konkurenčne cene in strateške pobude so ji pomagale pridobiti tržni delež.

"Španija se trenutno sooča s proizvodnimi izzivi, ki jih pripisujejo suši in podnebnim spremembam, kar povzroča velike vrzeli v ponudbi na svetovnem trgu oljčnega olja,« je dejal Zacot.

"Kot odgovor je Turčija uspešno povečala svoje proizvodne zmogljivosti in ponuja oljčno olje po konkurenčnih cenah,« je dodal. ​,war"Ta razvoj je povzročil povečano povpraševanje po turškem oljčnem olju na ključnih trgih, zlasti v Evropski uniji, kjer je imela Španija zgodovinsko prevladujoč položaj.«

Po besedah ​​Zacota je zaradi nedavne depreciacije turške lire izvoz veliko bolj konkurenčen od izvoza evropskih konkurentov.

"Ta cenovna prednost, skupaj z visoka kakovost turškega oljčnega olja, je Turčiji omogočil, da je pritegnila nove kupce in povečala svoj tržni delež,« je dejal. ​,war"Projekcije kažejo, da bo do leta 2025 Turčija še naprej izkoriščala svojo stroškovno konkurenčnost, da bi še okrepila svoje izvozne zmogljivosti.«

"To stanje je turškim proizvajalcem omogočilo uspešen vstop na cenovno občutljive trge v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki,« je dodal.

Pomembne državne naložbe, uvedba novih agronomskih praks in gradnja sodobnih mlinov so izboljšali kakovost turškega oljčnega olja, kar je proizvajalcem omogočilo, da so se osredotočili na izvoz v razsutem stanju na posamično pakiran izvoz.

"Poseben poudarek je na ekološko in trajnostno pridelanem oljčnem olju, ki se ujema z svetovni potrošniški trendi,« je dejal Zacot. ​,war"Tradicionalno je Turčija priznana kot izvoznica oljčnega olja v rinfuzi; opazen pa je premik k vzpostavljanju močnih domačih blagovnih znamk. Podjetja vedno bolj vlagajo v blagovno znamko, embalažo in trženjske strategije, da bi turško oljčno olje postavili kot vrhunski izdelek.«

Vendar pa je veliko proizvajalcev v državi še vedno odvisnih od izvoza v razsutem stanju v največje svetovne polnilnice. Nekateri so namreč pozive k odpravi prepovedi izvoza razumeli kot tiho priznanje, da posamično ustekleničeni izvoz ni deloval tako dobro, kot je upala vlada.

Kljub temu, ker količina in kakovost proizvodnje oljčnega olja še naprej naraščata, turški uradniki in proizvajalci pričakujejo vse večjo vlogo države na svetovnem trgu oljčnega olja.

"Izvoz oljčnega olja iz Turčije se je med pridelovalnim letom 80/2022 izjemno povečal za več kot 23 odstotkov, kar je učinkovito odpravilo pomanjkljivosti v ponudbi, ki so posledica izpada evropske proizvodnje,« je dejal Zacot.

"Vzpostavitev novih oljčnih nasadov, skupaj z naložbami v napredne predelovalne obrate, daje Turčiji položaj za nadaljnjo krepitev proizvodnih zmogljivosti,« je dodal. ​,war"Do leta 2025 si Turčija prizadeva doseči letni izvoz oljčnega olja, ki bo presegel 130,000 ton.«

Navedel je, da je izvoz v ZDA in Kanado na vrhu misli mnogih proizvajalcev, kjer je pripravljenost za plačilo večja kot drugod po svetu, povpraševanje pa vztrajno narašča.

"Turški proizvajalci postopoma usmerjajo svoja prizadevanja na severnoameriški trg z uporabo platform za e-trgovino in prodajnih kanalov neposredno do potrošnikov,« je dejal Zacot. ​,war"Pričakuje se, da bo do leta 2025 Turčija povečala svoj izvoz v Severno Ameriko s poudarkom na vrhunskih izdelkih in organskem oljčnem olju.«

Vendar pa EU ostaja ključni trg za turško oljčno olje, saj predstavlja znaten delež njenega izvoza.

"Glede na proizvodne izzive, s katerimi se sooča Španija, je turško oljčno olje vzpostavilo vidnejšo prisotnost v Evropi, zlasti v državah, kot so Italija, Nemčija in Francija,« je dejal Zacot. ​,war"Do leta 2025 namerava Turčija okrepiti svoj položaj v EU tako, da svoje oljčno olje umesti kot visokokakovostno in stroškovno učinkovito alternativo.«

"Z izkoriščanjem pomanjkanja ponudbe na tradicionalnih trgih, uporabo konkurenčnih cenovnih strategij in trženjem svojega oljčnega olja kot vrhunskega izdelka je Turčija pripravljena okrepiti svoj status pomembnega udeleženca v svetovni industriji oljčnega olja,« je zaključil.