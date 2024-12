Turški oljčni sektor želi doseči rekordnih 1 milijardo dolarjev izvoza

Pričakuje se, da bo turški oljčni sektor postavil a nov proizvodni rekord letos so uradniki dvignili letvico izvoza oljčnega olja in namiznih oljk v državo, s ciljem doseči rekordno vrednost 1 milijarde dolarjev (950 milijonov evrov) v pridelovalnem letu 2024/25.

"Predvidevamo, da bomo v sezoni 2024/25 dosegli zgodovinsko raven proizvodnje oljk in oljčnega olja, s ciljem pridelka 475,000 metričnih ton oljčnega olja in 750,000 ton namiznih oljk,” je Emre Uygun, predsednik Egejskega združenja izvoznikov oljk in oljčnega olja. (EZZIB), povedal Olive Oil Times.

V naslednjih petih letih želimo povečati izvoz na 1.5 milijarde USD. - Emre Uygun, predsednik, EZZIB

"Verjamem, da te ravni proizvodnje predstavljajo ambiciozne izvozne cilje za turški oljčni sektor,« je dodal. ​,war"Z našim ciljem izvoza 200,000 ton oljčnega olja in 100,000 ton namiznih oljk želimo ustvariti skupno 1 milijardo dolarjev tujih prihodkov.«

Španija, Italija in Združene države so glavne destinacije turškega oljčnega olja, medtem ko se namizne oljke iz države izvažajo predvsem v Nemčijo, ZDA, Romunijo in Irak.

Uygun je dejal, da EZZIB preiskuje tudi možnost brezcarinskega dostopa turškega oljčnega olja in namiznih oljk do ključnih trgovinskih partnerjev, kot sta Evropska unija in Združeno kraljestvo.

"Poleg tega načrtujemo sektorske trgovinske delegacije v ZDA in druge države, skupaj s promocijskimi aktivnostmi na mednarodnih sejmih, da bi podprli rast našega izvoza,« je dejal. ​,war"V naslednjih petih letih želimo povečati naš izvoz na 1.5 milijarde USD (1.43 €).«

Kar zadeva oljčno olje, je turški izvoz v zadnjih dveh letih doživljal vzpone in padce obsega in prihodkov.

V letih 2022/23 je država izvozila okoli 146,000 ton oljčnega olja v vrednosti približno 709,000 $ (673,000 €).

V letih 2023/24 pa je turški izvoz oljčnega olja upadel za 52 odstotkov v količini na 71,000 ton in za 29 odstotkov v vrednosti na 506,000 dolarjev (481,000 evrov). zaradi padca v proizvodnji oljčnega olja v državi tisto leto in izrečena prepoved o izvozu turškega oljčnega olja v rinfuzi.

Po podatkih EZZIB so turški proizvajalci in izvozniki oljčnega olja zaradi prepovedi izvoza, ki je začela veljati 202.5. avgusta 192.7, utrpeli 1 ​​milijona dolarjev (2023 evrov) izgube. 13 zaporednih mesecev.

Vendar pa so proizvajalci v tej državi optimistični glede povečevanja izvoza na mednarodne trge.

"Rekordne ravni proizvodnje, skupaj z nedavno odpravo prepovedi izvoza, so pripravljene ustvariti ugodne pogoje za turško oljčno olje na svetovnem trgu,« je povedala Nilufer Koray, direktorica prodajnih operacij pri Gaja Oliva iz turške severne egejske regije.

"Letos pričakujemo povečanje izvoza za Gaio Olivo in Turčijo kot celoto,« je dodal. ​,war"Osredotočeni smo na širitev na nove trge, hkrati pa krepimo svojo prisotnost na obstoječih.”

"To je kritičen trenutek za Turčijo, da poveča svoj ugled svetovne elektrarne oljčnega olja,« je dejal Koray.

Vendar pa se sektor oljčnega olja v državi sooča s posledicami izvoznih omejitev turškega oljčnega olja: vlada je v zadnjih štirih letih uvedla tri prepovedi izvoza oljčnega olja v razsutem stanju, da bi stabilizirala domači trg.

Te prepovedi izvoza so neizogibno povzročile krčenje mednarodnih trgov za turške proizvajalce in izvoznike.

"Izvozniki poskušajo popraviti škodo, ki so jo povzročile prepovedi izvoza v preteklosti, in ponovno povečati izvoz,« je zapisal Tarim Gündem na spletnem mestu s kmetijskimi novicami.

"Z vrnitvijo v normalna proizvodnja v Španiji obstaja zaskrbljenost, da ne bodo mogli konkurirati zaradi znižanja cen in, kar je najpomembnejše, zaradi znižanega menjalnega tečaja,« je dodal.

"Po drugi strani pa obstaja skrb za ​,war"komu bomo prodali toliko nafte?« je zaključil Tarim Gündem. ​,war"Prepoved so odpravili, a je bilo prepozno.”