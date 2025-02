Turški pridelovalci oljk se borijo kljub pričakovani rekordni letini

Kljub pričakovanju rekordne letine se nekateri kmetje v Turčiji spopadajo s pritiskom nizkih cen oljk, visokih proizvodnih stroškov in negotove vladne politike.

Mednarodni svet za oljke je v svojih prvih ocenah za pridelovalno leto 2024/25, objavljenih januarja, napovedal, da bo Turčija pridelala 450,000 metričnih ton, kar bo preseglo prejšnji zapis 421,000 ton v letih 2022/23, vendar pod Turškim svetom za oljke in oljčno olje (UZZK) predhodna ocena od 475,000 ton.

Pretirano zvišanje plač delavcem je močno podražilo obiranje… Če cene oljčnega olja ne presežejo 180 lir, pridelovalci ne morejo pokriti osnovnih stroškov. - Saim Demirbaş, predsednik kmetijske zbornice Foça

Saim Demirbaş, predsednik kmetijske zbornice Foça, je lokalnim medijem povedal, da je obiranje oljk skoraj končano, vendar se cene oljk niso dvignile primerljivo s stroški.

"Oljarne kupujejo oljke po cenah od 130 do 150 lir (3.40 do 3.95 evra) [na kilogram],” je dejal, kar je manj od 295 lir (9 evrov) v prejšnjem pridelovalnem letu.

Oglejte si tudi: Turški oljčni sektor želi doseči rekordnih 1 milijardo dolarjev izvoza

Podatki iz spletne tržnice za oljčno olje Oleista prikazujejo cene pri izvoru za lampante, deviško in ekstra deviško olivno olje v drugem tednu februarja narasla na 4.53 €, 5.15 € oziroma 6.20 € za kilogram.

Vendar pa kmetje trdijo, da to ni nadomestilo naraščajočih cen energije, gnojil in pesticidov ter naraščajočih stroškov dela.

"Letos pridelovalci oljk doživljajo precejšnje težave,« je potrdil Demirbaş. ​,war"Stroški so se med lani in letos povečali za 50 odstotkov.«

"Delo v kmetijstvu zaradi gospodarskih razmer postaja vse manj privlačno kot poklic,« je dodal. ​,war"Prekomerno zvišanje plač delavca je močno dvignilo stroške žetve.«

Demirbaş je izračunal, da oljkarje stane približno 180 lir (4.75 evra) za obiranje povprečnih šestih kilogramov oljk, potrebnih za proizvodnjo enega litra oljčnega olja.

"Če cene oljčnega olja ne presežejo 180 lir, proizvajalci ne morejo pokriti osnovnih stroškov,« je dejal.

Proizvajalci, polnilci in izvozniki so tudi previdni glede tega, kako bi lahko spreminjanje vladne politike vplivalo na njihovo zmožnost pošiljanja svojih izdelkov v tujino.

An uvedena prepoved izvoza vlade julija 2023, katerega cilj je stabilizacija domačih cen in spodbujanje izvoza posamično pakiranega oljčnega olja, povzročila znatne zaloge oljčnega olja.

Čeprav je bila prepoved dvignjen oktobra 2024 proizvajalce skrbi, da je nekaj ekstra deviškega oljčnega olja morda degradirano v nižji kakovostni razred in bo zato manj vredno na izvoznem trgu.

Drugi so zaskrbljeni, da se bo vladna politika hitro spremenila, zaradi česar bo dolgoročno načrtovanje še bolj zahtevno. Vlada je od leta 2021 trikrat prepovedala izvoz oljčnega olja v razsutem stanju, pri čemer prepovedi trajajo od šest do 14 mesecev.

Halit Uşak, oljkar, ki posluje že 30 let, je lokalnim medijem povedal, da je kombinacija nižjih cen oljk z višjimi stroški dela in proizvodnih vložkov povzročila nevzdržnost poslovanja.

"Zbrane oljke ne pokrijejo niti stroškov [plače] delavca,« je dejal. ​,war"Država mora čim prej posredovati v tej situaciji in podpreti proizvajalce.”

Ömer Ulaş Kırım, predsednik Turške zbornice živilskih inženirjev v Izmirju, je vlado pozval, naj pridelavo in izvoz oljčnega olja obravnava kot strateška sektorja za državo in zagotovi potrebno podporo za pomoč pri uspehu.

"Podpora proizvajalcem in osredotočanje na prizadevanja za blagovno znamko med tem procesom je ključnega pomena za prihodnost sektorja,« je dejal. ​,war"Ta kriza lahko postane priložnost za krepitev sektorja oljčnega olja. Za to pa je treba močneje slišati glasove proizvajalcev in razviti dolgoročne trajnostne strategije.«