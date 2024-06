Azerbajdžan je postal 21. član Sveta za oljke

Okrepljen dostop do mednarodnih trgov, poenostavljeno sprejemanje standardnih postopkov in izvajanje najboljših kmetijskih praks je nekaj razlogov, zakaj azerbajdžanski sektor oljčnega olja praznuje pristop države k Mednarodni svet za oljke (MOK) kot 21st član.

Po besedah ​​Vahida Novruzova, izvršnega direktorja Agro Food Investments, enega največjih kmetijskih gospodarstev v državi, zanimanje za oljkarstvo v Azerbajdžanu narašča, pri čemer pričakujejo, da bi se lahko površine za gojenje oljk v naslednjih letih podvojile na 15,000 hektarjev. .

"Postati član MOK je za nas pomemben mejnik," je povedal Novruzov Olive Oil Times. ​,war"Za uresničitev tega cilja je trajalo več kot dve leti, kar nam je omogočila podpora Ministrstva za kmetijstvo. To članstvo je pomembno, saj je usklajeno s cilji in težnjami industrije oljčnega olja.”

Oglejte si tudi: Rastoče težave vzpenjajočega se sektorja oljčnega olja v Albaniji

Ugnezdena med Rusijo in Iranom ter vzdržuje tesne vezi s sosednjo Gruzijo, so azerbajdžanska vlada in podjetniki znatno vložena pri vzpostavljanju sodobne industrije oljčnega olja v zadnjih letih.

"V imenu Mednarodnega sveta za oljke sem navdušen, da lahko pozdravim Azerbajdžan kot našega najnovejšega člana,« je dejal Jaime Lillo, izvršni direktor MOK.

"Azerbajdžan, ki na MOK sodeluje kot država opazovalka od leta 2021, ima bogato zgodovino in tradicijo, ki bo zagotovo prispevala k poslanstvu MOK, da spodbuja rast in trajnost pridelave in trgovine z oljkami, ščiti potrošnike in krepi njihovo znanje o oljčnem olju. številne koristi za zdravje, «Je dodal.

George Svanidze, gruzijski podjetnik in nekdanji predsednik MOK, je potrdil, da je objava velika novica za azerbajdžanski sektor oljčnega olja.

"Z azerbajdžansko vlado se pogovarjamo že več let, izmenjujemo obiske v Španiji in Gruziji, saj je proizvodnja oljk v državi pokazala odlične rezultate,« je dejal.

Svanidze, katerega podjetja in povezani kmetje prav tako veliko vlagajo v ustanavljanje novih oljčni nasadi v Gruziji, je opozoril, da bi pristop Azerbajdžana k MOK olajšal tujo strokovno podporo in certificiranje kakovosti za proizvodnjo oljčnega olja.

"Naši azerbajdžanski prijatelji so videli, kako pomembni so MOK in njegovi strokovnjaki pri naših projektih širitve oljk v Gruziji,« je dejal. ​,war"Zahvaljujoč temu smo tukaj zasadili 1.2 milijona oljk.«

"Zahvaljujoč podpori MOK vlagamo tudi v nove tehnologije in stroje ter začenjamo delati na novih najsodobnejših mlinih za oljčno olje,« je dodal Svanidze.

Oljke v Azerbajdžanu rastejo že stoletja, predvsem na polotoku Abšeron, kjer so zaradi ugodnih podnebnih razmer vlada podprla nadaljnji razvoj.

Azerbajdžan je v pridelovalnem letu 1,000/2023 proizvedel približno 24 ton oljčnega olja. (Foto: Grand Agro)

Cilj zadnjih prizadevanj je povrniti zanemarjena zemljišča in hkrati zagotoviti priložnosti lokalnim kmetom.

"Leta 2018 je naše podjetje Grand Agro kupilo približno 200 hektarjev starih oljčnih nasadov nedaleč od Bakuja,« je dejal Novruzov. ​,war"Bili so dotrajani, v zelo slabem stanju in prepuščeni izumrtju. To je bil ostanek nekdaj velike kolektivne kmetije.«

Podjetje si je prizadevalo obnoviti stare sadovnjake in zasaditi veliko novih dreves.

"V prvih letih smo se veliko naučili o upravljanju sadovnjakov, zaradi česar je približno 30 odstotkov naših sadovnjakov tradicionalnih, z drevesi, razmaknjenimi do pet metrov narazen,« je dejal Novruzov. ​,war"Ostali so intenzivni in superintenzivni.”

oglas

oglas

"S sodobnim namakanjem in gnojenjem lahko zdaj ciljamo na pridelek do sedem ali osem ton oljk na hektar,« je dodal.

Podjetje, največji proizvajalec oljčnega olja v državi, je leta 600 proizvedlo 2023 ton oljčnega olja, kar je več kot 50 odstotkov celotne azerbajdžanske proizvodnje.

"V bližnji prihodnosti nameravamo proizvesti 1,000 ton,« je dejal Novruzov. ​,war"Povpraševanje je, saj izvažamo v Španijo, Izrael, Rusijo, Združene arabske emirate in Turčijo.«

Ta širitev pridelka oljk ni omejena na Azerbajdžan in Gruzijo. ​,war"V celotni regiji poteka proces,« je dejal Svanidze. ​,war"Pogovarjali smo se z uradniki v več državah in obstaja veliko zanimanje za podporo nadaljnjim naložbam v oljčno olje.«

"Gruzija in Uzbekistan so že člani MOK. Po Azerbajdžanu predvidevamo, da bi interes kazahstanske vlade lahko vodil v razvoj tesnejših vezi z Mednarodnim svetom za oljke,« je dodal. ​,war"V prihodnje zanimanje kažejo tudi turkmenistanske oblasti in kmetje.«

Azerbajdžan je del skupine držav, kjer podnebne spremembe širijo možnosti gojenja oljk. (Foto: Grand Agro)

Po Svanidzejevih besedah ​​zanimanje teh držav za razvoj njihove oljčne industrije sovpada z nujno potrebo, da se globalna oljčna industrija prilagodi spreminjajočemu se podnebju.

V januarski intervju z Olive Oil TimesLillo je dejal, da je ena od misij MOK razširiti gojenje oljk po vsem svetu, da bi ublažili vplive ekstremne vročine in suše v Sredozemlju na svetovne zaloge oljčnega olja.

"Čeprav imajo države, kot so Gruzija, Azerbajdžan, Uzbekistan in Kazahstan, hladnejše podnebje kot sredozemske države, tukaj zelo dobro uspevajo številne sorte oljk,« je dejal Svanidze.

"Imeti nove države proizvajalke je strateško poslanstvo v tem scenariju [zaporednih slabih letin, ki jih spodbujajo visoke temperature in suša], kar je skoraj povsod povzročilo vrtoglavo rast cen oljčnega olja,« je dodal.

Novruzov je dejal, da se razmere v Azerbajdžanu hitro spreminjajo. ​,war"Ko smo začeli, je imel Azerbajdžan približno 3,800 hektarjev oljčnih nasadov, ki so bili večinoma v slabem stanju,« je dejal. ​,war"Zdaj imamo več kot 7,000 hektarjev produktivnih oljčnih nasadov.«

Po mnenju Svanidzeja bi lahko razvoj močne oljčne industrije spodbudil tudi boljše razumevanje med vpletenimi državami v regiji, kjer so konflikti in napetosti pogosto ovirali lokalna prizadevanja.

"Ptice nosijo oljčne veje po celem svetu,« je dejal Svanidze in namigoval na svetopisemskega goloba in oljčno vejico, ki jo je prinesel Noetu kot mirovno daritev.

"Ko ljudje vidijo oljke, ki so jih zasadili, in ugotovijo, kako dolgo lahko živijo, se jim spremeni miselnost,« je dodal. ​,war"To je pomemben motiv za mir in stabilnost po vsem svetu.«