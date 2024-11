Kitajska se je začela pogovarjati, da bi postala članica Sveta za oljke

O Mednarodni svet za oljke (MOK) in Kitajska se pogovarjata o vstopu države v medvladno organizacijo.

Delegacija iz druge najbolj naseljene države na svetu in drugega največjega gospodarstva je septembra obiskala sedež MOK v Madridu.

Deng Yu, direktor raziskovalnega centra za oljčno olje Longnan, in Robert Woo, predsednik združenja Olive Oil Life, sta se srečala z IOC izvršni direktor Jaime Lillo, da preuči vprašanje pristopa in priznavanja več kitajskih laboratorijev in degustacijskih komisij.

Poraba Kitajske na prebivalca znaša le 0.04 kilograma na leto, kar poudarja njen velik potencial kot rastoč potrošniški trg. - Abderraouf Laajimi, namestnik izvršnega direktorja MOK

Po besedah ​​namestnika izvršnega direktorja MOK Abderraoufa Laajimija ima Kitajska že en fizikalno-kemijski laboratorij za testiranje ostankov in kontaminantov ter eno degustacijsko komisijo, ki jo priznava MOK.

"Z naraščajočim zanimanjem za porabo, uvoz in domačo proizvodnjo oljčnega olja na Kitajskem je ključnega pomena okrepiti nadzor kakovosti uvoženih in lokalno pridelanih deviških oljčnih olj,« je povedal. Olive Oil Times.

Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo je Kitajska v pridelovalnem letu 8,000/2023 proizvedla 24 metričnih ton oljčnega olja. USDA predvideva, da bo proizvodnja v bližajočem se pridelkovnem letu 2024/25 približno enaka.

Podatki IOC kažejo, da se je poraba kitajskega oljčnega olja v zadnjih 15 letih dramatično povečala, z 12,000 ton v letih 2008/09 na rekordno visokih 57,500 ton v letih 2021/22. V preliminarni oceni za pridelovalno leto 2023/24, ki se je končalo septembra, je MOK napovedal, da bo poraba dosegla 46,000 ton.

"Širitev števila laboratorijev in degustacijskih komisij, ki jih priznava MOK, na Kitajskem bi igrala ključno vlogo pri preprečevanju goljufij, zavajajočih praks in ponarejanja,« je dejal Laajimi. ​,war"To bi zaščitilo pravice potrošnikov in zagotovilo, da oljčna olja izpolnjujejo mednarodne standarde glede čistosti in kakovosti.«

MOK ocenjuje, da Kitajska predstavlja približno štiri odstotke svetovnega uvoza oljčnega olja. Na njunem sestanku je Yu povedal Lillu, da pričakuje, da se bo poraba oljčnega olja povečala za približno sedem odstotkov letno, saj bodo kitajski potrošniki razvili apetit po oljčnem olju in bo izdelek s tržnimi pobudami dosegel novo občinstvo.

Kot pravi Yu, so kmetje v 60 letih, odkar so na Kitajskem uvedli komercialno gojenje oljk, v osrednjih provincah Gansu in Sečuan posadili 120,000 hektarjev oljk. Država se ponaša s približno 50 oljarnami, ki lahko proizvedejo 11,000 ton oljčnega olja letno.

Čeprav se pričakuje, da se bo lokalna proizvodnja povečala, je Laajimi navedel, da kitajski trg predstavlja izjemno srednje- in dolgoročno priložnost za proizvajalce in izvoznike oljčnega olja.

"Poraba Kitajske na prebivalca znaša le 0.04 kilograma na leto, kar poudarja njen velik potencial kot rastoč potrošniški trg,« je dejal. ​,war"Tesen odnos z MOK bi lahko dodatno spodbudil domače povpraševanje s ciljno usmerjenimi promocijskimi kampanjami.«

"Kitajska je ena glavnih uvoznic oljčnega olja, Španija pa je njegova glavna dobaviteljica,« je dodal Laajimi. ​,war"Ker je Španija del EU, država članica MOK, bi spodbujanje tesnejših odnosov z MOK lahko pomagalo Kitajski bolje razumeti in obravnavati izzive na domačem trgu oljčnega olja.«

Dejansko so si španski proizvajalci in oblikovalci politik v zadnjih letih močno prizadevali razvijati izvoz na Kitajsko. Po podatkih španskega ministrstva za gospodarstvo, trgovino in poslovanje, ki jih je analiziral Olive Oil Times, Španija Kitajski zagotovi 64 odstotkov svojih potreb po oljčnem olju v letih 2022/23.

Med izzivi, ki so jih navedli španski proizvajalci, ki poslujejo v Španiji, je izobraževanje potrošnikov o oljkah olja koristi za zdravje, razumevanje kitajske prehranjevalne kulture in posebnosti ter ciljanje oglaševanja in ponudbe na kritičnih trenutkih v letu ko je nakup olivnega olja največji.

Glede na izrecno zanimanje kitajske delegacije, da postane 22nd član MOK Laajimi je dejal, da je pot do pristopa jasna.

"Če želi Kitajska postati članica MOK, mora vložiti prošnjo, kar bi sprožilo postopek, kjer svet članic odloča o kvoti države,« je dejal. ​,war"Ta kvota, ki temelji na vpletenosti Kitajske v oljčni sektor, vpliva na njen finančni prispevek in glasovalne pravice v MOK.«

Nato morajo kitajske oblasti podpisati in ratificirati Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah.

"Ko bi Kitajska postala članica, bi uživala pravice in obveznosti članstva,« je dejal Laajimi. ​,war"Članstvo v MOK državam omogoča dostop do mednarodnih standardov, tehničnega znanja, tržne promocije in vpliva na globalno politiko oljčnega olja.«

"Poleg tega bi morala Kitajska spoštovati in uveljavljati trgovinski standard IOC, s čimer bi zagotovila zaščito svojih potrošnikov z zagotavljanjem kakovosti in pristnosti oljčnega olja na domačem trgu,« je dodal.