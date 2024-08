Tajvan trdi, da italijansko olje iz oljčnih tropin vsebuje zeleno barvilo

Olitalia je zadnji izvoznik, ki ga ima olje iz oljčnih tropin Tajvan je zavrnil, ker naj bi vseboval zeleno barvilo bakrov klorofil.

Med mednarodnimi zaskrbljenostmi glede gotovosti njegovega testiranja je tajvanska uprava za hrano in zdravila (TFDA) objavila, da je treba skoraj 17-tonsko pošiljko italijanskega dobavitelja bodisi uničiti ali vrniti, ker je bila v njej odkrita spojina.

Posnetek zaslona Googlove prevedene spletne strani TFDA

Olitalia, ki trdi, da je blagovna znamka oljčnega olja ​,war"najbolj razširjena na svetu«, je največji dobavitelj olja iz oljčnih tropin na otoku.

Kolegij dobavitelj Vidoria, špansko podjetje, ima 8 ton olja iz oljčnih tropin nasedlo v pristanišču na Tajvanu, potem ko je bil tudi pozitiven.

Razume se, da Tajvan jemlje vzorce iz vseh tovrstnih pošiljk po širšem škandalu z jedilnim oljem na Tajvanu, zaradi katerega so bila različna podjetja kaznovana, 16. decembra pa je videl vodjo vodilne tajvanske družbe za jedilno olje, ki naj bi ponaredilo oljčno olje. s cenejšim bombažnim oljem in bakrovim klorofilinom — obsojen na 16 let zapora zaradi goljufije in napačnega označevanja.

Strokovnjak pravi, da se spojina lahko naravno nahaja v olju iz oljčnih tropin in olju grozdnih pečk

Sintetični bakrov klorofilin je dovoljen v nekaterih živilih, ne pa tudi v rastlinskih oljih. Dodajanje cenejšim oljem - imenovano ​,war"zelenjava« — je trik, ki se včasih uporablja, da bi jih poskušali predstaviti kot oljčno olje, zlasti pa kot ekstra deviško oljčno olje.

Ampak kot poročali prejšnji teden do Olive Oil Times, strokovnjak za olje Wenceslao Moreda iz španskega inštituta za maščobe in olja v Sevilli, je med tistimi, ki pravijo, da je po obstoječih testnih metodah pozitiven rezultat za spojino v primeru olja iz oljčnih tropin ali olja grozdnih pečk ​,war"lahko ustreza tistemu, ki nastane naravno ... in ne dodatku barvila ..."

Razume se, da so španske oblasti Tajvanu poslale poročilo Morede o tej temi.

Italijanski izvozniki prosijo za posredovanje na Tajvanu

In v a pismo prejšnji mesec Italijanskemu inštitutu za zunanjo trgovino (ICE) v Taipeiju je ASSITOL, Združenje italijanske naftne industrije, ki zastopa pakirnike oljčnega olja in semenskih olj, povedalo, da so njegovi testi pokazali, da ​,war"minimalna prisotnost bakrovega klorofila« je lahko ​,war"proizvedeno naravno” in na ravneh, ki so veliko nižji od tiste, ki bi bila potrebna za barvanje olja.

ASSITOL je prosil inštitut, naj se poveže z TFDA, da bi zahteval prekinitev kakršnih koli ukrepov proti uvozu in distribuciji italijanskih olj na Tajvanu.

TDFA in Olitalia še nista odgovorila na prošnje za komentar.

Drugi član industrije, ki je prosil, da ne bo imenovan, je dejal, da meni, da Tajvan uporablja tuje dobavitelje kot grešnega kozla za prikrivanje nepravilnosti na domačem trgu jedilnega olja.