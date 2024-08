Richard Gawel na solzi

Richard Gawel

Avstralski vodja skupine za degustacijo ekstra deviškega oljčnega olja in bloger Richard Gawel je v industriji dobro znan po tem, da se ne boji povedati svojega mnenja. In to je bilo zagotovo tako, ko sem nedavno govoril z Olive Oil Times.

"Včasih grem v supermarket in vzamem stvari s police, jih okusim in razmišljam ​,war"to je samo smeti« in se sprašujem, kaj za vraga počnejo oblikovalci politik po vsem svetu,« je o kakovosti nekaterih tako imenovanih EVOO dejal dr. Gawel. ​,war"Če mislijo, da so ta oljčna olja dobra, imajo kamenje v glavi."

Verjetno vidijo vse te komentarje in razmišljajo ​,war " kdo je ta tip?' - Richard Gawel

Malo znano dejstvo je, da je strokovnjak za oljčno olje pravzaprav začel kot znanstveni statistik, ki je načrtoval poskuse in analiziral rezultate. To nedvomno pojasnjuje njegovo obsedenost s podatki pri pisanju svojega bloga o oljčnem olju Slick Extra Virgin.

Nato je delal kot vinski predavatelj, preden ga je prisluškoval Avstralsko združenje oljčnega olja leta 1997 na čelu komisije za degustacijo oljčnega olja. Ta odbor je vodil osem let, preden se je odločil, da ga opusti in začne kot samozaposlen svetovalec za oljčno olje, medtem ko je še vedno vodil številne oddaje o oljčnem olju. Zdaj se ukvarja z raziskavami vin, predvsem s fenoli belega vina, in živi v Adelaidi z ženo, dvema mladima najstnikoma, psom in mačko, ki mu ni všeč.

Nobena od teh ni ukrotila njegovih objav na blogu, njegove pristranosti pri komentiranju napačnih informacij o oljčnem olju, ki jih vidi na internetu, njegove vloge pri predsedovanju oddaj o oljčnem olju, vključno z zaželeno avstralsko nacionalno razstavo oljčnega olja, ali njegovo posodobitve Twitter na vse stvari EVOO.

Dr. Gawel je dejal, da sta kljub številnim ljudem, ki prehajajo iz vinske industrije v industrijo oljčnega olja, to dvoje zelo različni. ​,war"Z vinom imate toliko različnih sort in različnih stopenj alkohola. Razumevanje zapletenosti vsakega je vseživljenjsko delo,« je dejal. ​,war"Pri oljčnem olju so razlike bolj subtilne, ker v bistvu ocenjujete sadni sok, a ko dobite 50 olj v oddaji in morate ugotoviti, katero je najboljše, je pravzaprav precej izziv.«

Rojen in vzgojen v Adelaidi, je daleč od krajev, ki so tradicionalno povezani s strokovnjaki za proizvodnjo oljčnega olja. ​,war"Če bi nekoga v svetu oljčnega olja vprašali, kje bi bil najbolj oddaljen kraj, bi se po mojem mnenju Adelaide, Melbourne ali Hobart, Avstralija približala,« je dejal dr. Gawel.

Internet je zato njegov izhod v svet olivnega olja. Dr. Gawel, znan po tem, da je odkrit, je dejal, da govori samo tisto, kar misli, in česar se večina ljudi preveč boji povedati. To, da nimate večjih komercialnih vezi z določeno družbo za oljčno olje, zagotovo pomaga.

"Malo delam za eno ali drugo podjetje tu ali tam, a od tega zaslužim tako malo, da za to ne bi prodal duše,« je dejal. ​,war"Zakaj bi rad seral za to količino denarja? To je druga dobra stvar, da si na milijone milj od nikoder. Verjetno vidijo vse te komentarje, ki sem jih napisal, in razmišljajo ​,war"kdo je ta tip? Oh, on je samo Avstralec, ne skrbi, on je nihče."

A njegovih mnenj zagotovo ne gre prezreti.

Ena težava, ki jo je dr. Gawel ostal na vrhu, je kakovost evropskih EVOO in napačno označevanje. Dejal je, da mora industrija po vsem svetu preučiti kakovost oljčnega olja, ki se predstavlja na množičnem trgu, in je bil vesel, da so organi za varstvo potrošnikov Andaluzije ​,war"imel pogum« iti ven in testna olja po vsej Španiji, odkrila, da polovica njiju pravzaprav ni ekstra deviška.

Dr. Gawel verjame, da ameriški standardi čakati dolga pot. ​,war"Ne razlikujejo se veliko od Standardi IOC (Mednarodni svet za oljčno olje)., pravzaprav je zelo majhna razlika. Če dejansko preberete drobni tisk, so prav tako zmedeni, kot so bili kdaj koli prej, in v resnici lahko imate mešano rafinirano oljčno olje in ga po trenutnih standardih imenujete na različne načine. Opredelitev dobrega nabora standardov je, da eno olje spada samo v eno kategorijo. Nisem videl novih avstralskih standardov, vendar upam, da so veliko boljši. Vendar bomo morali počakati in videti."

Dr. Gawel je dejal, da je velika sprememba v industriji nenehno izboljševanje kakovosti oljčnega olja s strani velikih proizvajalcev, ki izsiljuje male obrtne proizvajalce visokega cenovnega razreda s trga. ​,war"V preteklosti so bila olja velike količine, ki jih najdete v supermarketih po vsem svetu, na splošno precej nizke kakovosti. Ampak mislim, da se bodo stvari zelo kmalu spremenile, če pogledate velike proizvajalce Čile, tukaj v Avstraliji – Mejni upogib in podobno – in v Kaliforniji. Prvič bomo videli res zdrava, sveža in kakovostna oljčna olja na policah supermarketov po cenah v supermarketih.”

Številni večji proizvajalci zdaj oljke, takoj ko so pobrani, predelujejo v kakovostna olja, o čemer bi lahko mali pridelovalci le sanjali. Dr. Gawel je dejal, da v teh oljih najdejo ravni proste maščobne kisline (pomemben pokazatelj kakovosti oljčnega olja) 0.1 in 0.15, nizko vsebnost peroksidov in so sveža in sadna.

Richard Gawel je dejal, da je vprašanje, o katerem se ne govori veliko, zmanjšanje porabe ekstra deviškega oljčnega olja in oljčnega olja na splošno v Evropi. ​,war"Če pogledate Španijo, Italijo in zlasti Grčijo, se je poraba na prebivalca v zadnjih 10 letih močno zmanjšala. MOK o tem nikoli ne govori, ker pravzaprav nočejo, da bi kdo govoril o tem."

Povedal je, da se je letna poraba na prebivalca v Grčiji v zadnjih 28 letih zmanjšala z približno 21 na 10 litrov. ​,war"To je hudičevo veliko oljčnega olja. Moraš postaviti vprašanje, ​,war"zakaj ljudje v Evropi ne jedo toliko olivnega olja kot nekoč?' V vseh drugih državah sveta – v ZDA, Avstraliji, Nemčiji in Veliki Britaniji – je poraba stabilna ali narašča.

"V Evropi izvajajo promocijske poti Indija in Kitajska, kar je super. Če bi ljudi na Kitajskem prepričali, da vsak pojedo vsaj eno kapljico olivnega olja na leto, bi bili vsi bogati, a to je dolga pot.

Dr. Gawel vsekakor prispeva k ohranjanju vinske industrije in industrije oljčnega olja. V okviru svojega dela skoraj vsak dan degustira vino, na leto pa poskusi več kot 500 oljčnih olj. In to je samo njegova dnevna služba.

Doma je rekel, da ima eden od njegovih otrok zelo rad EVOO in ga obleče na vse, drugi pa ​,war"ne skrbi manj." ​,war"To so otroci za vas,« je rekel.

Kljub ogromnemu številu olj, ki so se dotaknila njegovega brbončice, se njegov apetit po okušanju kakovostnih oljčnih olj ni zmanjšal. ​,war"Lepo bi bilo videti še nekaj super-duper svežih evropskih olj, ki bi jih lahko poskusili, vendar je Avstralija spet malo stran,« je dejal dr. Gawel.

Vendar je dejal, da je ena najboljših stvari avstralske industrije njena sposobnost eksperimentiranja in preizkušanja novih mešanic z različnimi sortami in stili oljčnega olja, ki segajo od toskanskih stilov do španskih in grških sort ter z zelenimi olivami, srednje paleto in zrelejše olive.

"O tem, kaj so tu dobra oljčna olja, je zelo odprto. Nekatere kombinacije, ki jih ne boste našli nikjer drugje na svetu. Tukaj dobimo nekaj pasjih olj od avstralskih proizvajalcev na policah supermarketov, vendar mislim, da je glavna stvar, da problem ni sistemski. Ugotovil sem, da so avstralska olja na policah avstralskih supermarketov res dobre kakovosti in precej dosledna, razen nenavadnega.”

Med svojimi različnimi obveznostmi o oljčnem olju in vinu dr. Gawel uspe posvetiti čas tudi nekaterim drugim strastem, ki pogosto najdejo pot v njegovem viru na Twitterju (@oliveoilguy), kot so človekove pravice. Kot član Amnesty International, je dejal, da se počuti privilegiranega, da živi v državi ​,war"kjer lahko dejansko poveš, kar misliš, in ne prideš zaradi tega v zapor."

Ko ima čas za muharjenje, o tem tudi piše. ​,war"To je precej samozavestna stvar,« je dejal. Zagrizen vrtnar bi lahko bil omenjen tudi njegov paradižnik, večinoma ​,war"posmehovati« sosedom. ​,war"Obožujem kriket. Moji ameriški prijatelji mislijo, da je to najbolj smešna stvar na svetu, kako bi lahko kdo sedel pred televizijo pet dni in gledal žreb,« je dejal.

"In vedno sem imel rad AFL (Avstralijska nogometna liga). Sem močan zagovornik Nogometni klub Melbourne (poznan kot Demoni). Sem navdušen kolesar, ko me ne zbijejo avtomobili, kar sem bil nekajkrat in sem bil v bolnišnici. Mislim, da so kolesarji malo težki, za nas ni dobro poskrbljeno. Toda razen kolesarjenja, ribolova in gledanja kriketa je to v resnici moje življenje.

Kar zadeva nedeljo, bo skrbel za svoj vrt, se bo vozil s kolesom, če se počuti igre, napisal svoj blog, imel nekaj prijateljev naokoli za nekaj piva in preživel nekaj časa s svojimi otroki.

"Veliko ljudi misli, da so moje nedelje morda zapravljene, vendar jih nikoli nisem videl kot zapravljene,« je dejal.

.