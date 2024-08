Avstralija vodi novo prizadevanje za dvig omejitve kampesterola za oljčno olje

Proizvajalci Novega sveta obnavljajo ponudbo za zvišanje mejne vrednosti za kampesterol v oljčnem olju, da bi preprečili, da bi po njihovem mnenju delovalo kot trgovinska ovira in diskriminira njihova pristna deviška oljčna olja.

Pod vodstvom Avstralije ter ob podpori Argentine, ZDA in Nove Zelandije pravijo, da je treba mejo dvigniti s 4 na 4.8 odstotka, da ne bi po krivici izključili olja, ki jo presegajo zaradi sezonskih, sortnih ali geoklimatskih razlogov.

V dokumentu za razpravo za srečanje odbora Codex za maščobe in olja (CCFO), ki bo potekalo v Maleziji od 25. februarja do 1. marca, pravijo, da je višja vrednost ​,war"bi zajemal veliko večino olj, proizvedenih iz Barnea, Arbequina, Koreneiki, Cornicabra in podobne sorte z visoko vsebnostjo kampesterola, ne glede na to, kje na svetu se gojijo.

"Proizvodnja in trgovina z deviškimi oljčnimi olji iz držav proizvajalk oljčnega olja v vzponu se znatno povečujeta. Zato je ključnega pomena, da CCFO preuči dokaze, ki jasno kažejo, da trenutna omejitev za kampesterol deluje kot tehnična ovira pri trgovanju z deviškimi oljčnimi olji,« piše v časopisu.

Meja za kampesterol (eden od več sterolov, ki jih najdemo v olivnem olju) ni pomembna za javno zdravje, ampak je namenjena odkrivanju ponarejanje oljčnih olj z drugimi jedilnimi olji.

Od 888 vzorcev, zbranih v Avstraliji v več letih in različnih letnih časih in sortah, je imela tretjina raven kampesterola več kot 4 odstotke. Vendar pa so tamkajšnje študije pokazale, da genetika in okolje igrata veliko vlogo pri ravneh kampesterola in so izključili ponarejanje ali slabo kakovost olja kot vzročne dejavnike.

To piše v časopisu ​,war"v pričakovanju nasprotnega argumenta, da bi zvišanje mejne vrednosti kampesterola povečalo tveganje za ponarejanje, bi bilo treba omejiti še en fenol, stigmasterol (previsoke ravni kažejo na prisotnost sojinega olja). Standard Codex dejansko dovoljuje do 3.9 odstotka stigmasterola v oljčnem olju, vendar je predlagan nižji maksimum 1.9 odstotka.

"Medtem ko bodo države EU, Sirija, Tunizija, Turčija in Maroko v bližnji prihodnosti verjetno ostale vodilne izvoznice oljčnega olja, se bo proizvodnja znatno povečala v številnih drugih državah (npr. Argentina, Izrael, Brazilija, Južnoafriška republika, Kitajska in Avstralija) bo srednjeročno verjetno spremenila vzorce trgovanja.

Ker se pojavljajo različne sorte in pride do pridelave v novih geoklimatskih razmerah, je treba parametre v standardu Codexa (v veljavi od leta 1981) ustrezno standardizirati. papir pravi.

MOK preučuje tudi kampesterol

Na zadnjem srečanju CCFO, ki je potekalo februarja 2011, predlog za začetek dela na spremembi ravni kampesterola ni dobil podpore, vendar so bila vrata odprta za nove podatke, ki utemeljujejo to potezo, ki naj bi bila predstavljena leta 2013.

Glede na poročilo izvršnega direktorja Mednarodnega sveta za oljke (MOK) Jean-Louisa Barjola o srečanju, ​,war"V zvezi z … kampesterolom so se vse delegacije MOK strinjale z navedbo, da študije MOK potekajo in da je prezgodaj, da Codex ukrepa.

"Cilj, da se razprave o… kampesterolu odložijo na leto 2013, je bil dosežen. Med zdaj in takrat bo MOK moral izvesti študije za sestavljanje uporabne baze podatkov ... in raziskati realne poti do rešitev," je zapisal.

Javno srečanje za zagotavljanje informacij in prejem javnih komentarjev o stališčih ZDA za prihajajoči odbor Codexa za maščobe in olja bo potekalo v Marylandu 5. februarja.