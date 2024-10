Skupine državljanov v Rimu obirajo lokalne oljke v dobrodelne namene

Rim je posejan z javnimi parki, nekateri gostijo starodavne in nedavno posajene oljke.

Prostovoljci iz dveh sosedskih združenj na vzhodnem obrobju mesta so začeli skrbeti za oljke, ki rastejo na zelenih površinah njihovega okrožja. Ta drevesa proizvajajo ekstra deviško olivno olje v dobrodelne namene.

Mestne ustanove so pobudo dobro sprejele in vzbudile veliko zanimanja javnosti.

To je način, kako skrbeti za sredstva skupnosti. To ni samo priložnost za druženje vseh nas, ampak tudi način, da zaščitimo te čudovite oljke in hkrati naredimo nekaj dobrega za druge. - Andrea Cacciani, predsednik odbora Nuova Tor Vergata

"Sprva smo bili le majhna skupina sosedov, ki so se družili v parku,« je povedal Antonio Carosi, eden od promotorjev pobude v Parco dei Romanisti v Torre Spaccata.

"Ko smo prostovoljno začeli skrbeti za ta javni prostor, ga vzdrževati urejenega in varovati njegovo vegetacijo, smo ugotovili, da 35 oljk, raztresenih po vrtu, dobro raste in obrodi veliko sadja,« je dodal.

Desetletja stara drevesa so bila v parku posajena ob njegovi ustanovitvi leta 2004. Skupina, ki vsako leto obira oljke, poskuša identificirati sorto oljk.

"Imam izkušnje s proizvodnjo oljčnega olja s svojo družino, prav tako tudi drugi v skupini; zato smo se lažje lotili projekta proizvodnje ekstra deviškega oljčnega olja iz njihovih oljk,« je dejal Carosi.

Prostovoljci so prvo žetev izvedli leta 2012, potem ko so prejeli dovoljenje lokalnih oblasti, kot to zahteva zakonodaja v javnih prostorih.

"V prvih letih našega delovanja se je kljub dovoljenju, ki smo ga dobili ob začetku vsake oljčne sezone, pojavilo občinsko redarstvo, ki je skrbelo, da delamo v skladu s predpisi,« je dejal Carosi.

"Po nekaj časa amaterskega delovanja smo se odločili, da svojo vlogo formaliziramo in delujemo bolj strukturirano z združitvijo v skupino za solidarnostno nabavo. ​,war"PLIN.PAR8.' (bere ​,war"Gasparotto')," je dodal.

Od takrat sodelujejo na dogodku, osredotočenem na javne prostore, ki ga organizirajo lokalne institucije. Začetek njihovega projekta so pozdravili z navdušenjem.

"Naše delo smo predstavili javnosti in prejeli pohvalo svetnice Roma Capitale za kmetijstvo, Sabrine Alfonsi,« je dejal Carosi. ​,war"Zavezali smo se, da bomo projekt še izboljšali, zdaj pa bomo mestni občini Rim predložili osnutek sporazuma o sodelovanju.«

Zdaj se pripravljajo na prihajajočo trgatev sredi oktobra. Ob pravem času zorenja bodo sadeži pobrani in v nekaj urah od mesta dostavljeni v mlin za pridobivanje ekstra deviškega oljčnega olja. ​,war"Stroške mletja plačamo mi prostovoljci,« je dejal Carosi.

Ekstra deviško oljčno olje takoj ustekleničijo in podarijo dobrodelnemu združenju Caritas Italiana, katerega krajevna podružnica je v župniji svetega Bonaventure ob parku. Tukaj je olje vključeno v prehrambene pakete, ki jih osebje ob podpori prostovoljcev razdeli ljudem v stiski.

"Zdaj se dogovarjamo za obrezovanje dreves v sodelovanju z delavci občinske vrtnarske službe,« je povedal Carosi. ​,war"Pred nekaj leti sem obiskoval tudi tečaj obrezovanja. Povedati moram, da smo vedno bolj zavezani vedeti več in še izboljšati proizvodni proces.«

Oljke v parku Romanisti v Torre Spaccata v Rimu (Foto: Piero Messa)

Običajno je sedem ali osem prostovoljcev odgovornih za običajno upravljanje majhnega mestnega gozdička, medtem ko se skupini v času žetve pridruži vsaj ducat ljudi.

"Obiranje oljk je zanimiva izkušnja in novost za številne prebivalce mesta, ki jih motivira tudi dobrodelni namen,« je dejal Carosi. ​,war"Vsak si lahko nameni čas, ki ga lahko, in to je odlična priložnost za druženje. Dejansko se delo zaključi s prijetnim žarom, odprtim za vse.”

"Ljudje se ukvarjajo s to dejavnostjo, ki oživlja sosesko,« je dodal. ​,war"Ker želimo projekt razširiti tudi na druge dele mesta, smo veseli, da smo lahko podprli še eno skupino prostovoljcev, ki so prav tako pred nekaj leti nedaleč od tu začeli proizvajati ekstra deviško oljčno olje.”

Na skrajnem vzhodnem robu mesta se na 12 hektarih razprostira arheološki park Salvador Allende. Tu raste 25 oljk, ki obdajajo s kamnom tlakovano cesto iz rimskega obdobja.

"Ta drevesa so verjetno stara več stoletij in sodijo med avtohtone sorte,« Andrea Cacciani, predsednik Nuova Tor Vergata četrtnega odbora, povedal Olive Oil Times.

"Ko smo se v poznih 1990. letih prejšnjega stoletja preselili na to novozgrajeno območje, so bili v bistvu zanemarjeni, predvsem zato, ker so zaščiteni z zakonskimi omejitvami nadzorništva za arheološko dediščino,« je dodal. ​,war"Res se nahajajo tik ob starodavni cesti v odličnem stanju, ki je v rimskih časih povezovala naselji Tuscolo in Fidene.”

Kljub strogim omejitvam, ki so jih uvedle oblasti, so prostovoljci iz sosedskega odbora pridobili pooblastilo za skrb za drevesa.

"Potem, ko sem bil pred tremi leti izvoljen za predsednika sosedskega odbora, sem menil, da je treba ceniti tudi njihov sadež,« je dejal Cacciani. ​,war"Poleg tega se moramo na obrobju ukvarjati z ​,war"olive raiders', ki kradejo oljke in pri tem trgajo veje in jih poškodujejo.«

"To je zdravstveni problem teh dreves, ki so prava dediščina, sploh glede na njihovo visoko starost,« je dodal. ​,war"Drevesa zaščitimo pred poškodbami tako, da plodove poberemo v pravem trenutku, da dobimo kakovosten izdelek, medtem ko so še preveč zelena, da bi pritegnila pozornost tatov.”

Nuova Tor Vergata donira olje, pridelano z obiranjem javnih oljčnih dreves, tistim v stiski. (Foto: CDQ Nuova Tor Vergata)

Odločeni, da bodo oljke ohranili in ovrednotili, so se predstavniki četrtnega odbora odpravili v pisarno vrtnarske službe. Uradnikom so predstavili stanje parka in svojo idejo o proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja. Hitro so dobili dovoljenje za izvedbo prve trgatve v letu 2022.

"Ne samo, da se je svetnica za kmetijstvo strinjala, da nam dovoli obiranje sadja, ampak nas je njen kolega obvestil o delu, ki ga že opravljajo prostovoljci na območju v Torre Spaccata,« je dejal Cacciani. ​,war"Povezali so nas z njimi, ki so se takoj ponudili za pomoč in nam dali koristne nasvete za začetek.«

Ko se je obiranje v parku Salvador Allende začelo, se je več ljudi pridružilo skupini prostovoljcev, da bi jim pomagali obirati oljke in jih naložiti v kombi.

"Poklical sem strokovnjaka, ki je prišel z dvema sodelavcema, da bi nam bolje pomagal, in posodil nam je vse potrebno orodje, tudi zaboje, mreže in grablje,« je povedal Cacciani. ​,war"Z žetvijo začnemo zjutraj, čez pol dneva pa smo že bili na poti v mlin v okolici Pavone. Glede na namen našega dela nam je mlinar velikodušno dal dober popust pri stiskanju.«

Pridobili so 110 litrov, ki so jih ustekleničili in zaupali upravljavcem Karitas v sosednjem mestu Frascati.

Medtem se je sodelovanje med sosedskim odborom Nuova Tor Vergata in skupino Romanisti park spremenilo v prijateljstvo, kar je dobra napoved za prihodnost projekta. Prostovoljci upajo, da bo več skupin državljanov začelo varovati in vrednotiti oljke na svojih lokalnih območjih, z dodatno koristjo proizvodnje dobrega in zdravega ekstra deviškega oljčnega olja za tiste, ki ga bolj potrebujejo.

"Ravno včeraj me je poklical Tonino,« je Cacciani ljubkovalno omenil Antonia Carosija. ​,war"Povedal mi je, da so vložili prošnjo za dovoljenje za letošnjo trgatev in da so njihova drevesa in oljke v dobrem stanju.«

"Lansko leto nam ni bilo mogoče pobrati nobenega sadja, ker močna suša povzročila izgubo v pridelavi, letos pa nam tudi drevesa uspevajo in čez nekaj tednov bomo začeli z novo letino,« je dodal.

"To je način, kako skrbeti za dobrine skupnosti,« je zaključil Cacciani. ​,war"To ni le priložnost za druženje vseh nas, ampak tudi način, kako zaščititi te čudovite oljke in hkrati narediti nekaj dobrega za druge.«