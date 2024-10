Egipt si prizadeva za znatno povečanje izvoza oljčnega olja

Uradniki v Egiptu so poudarili vlogo proizvodnje namiznih oljk in oljčnega olja kot strateških sektorjev z obetajočim izvoznim potencialom, vendar se država sooča s pomembnimi izzivi.

Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke naj bi Egipt izvozil 1,000 metričnih ton oljčnega olja in 100,000 ton namiznih oljk v pridelovalnem letu 2023/24, ki se konča konec septembra. Egipt je za Španijo in Turčijo tretji največji izvoznik namiznih oljk na svetu.

Maysa Hamsa, izvršna direktorica egiptovske gospodarske zbornice, je sklicala sestanek proizvajalcev, vladnih uradnikov, regulatorjev in raziskovalcev, da bi razvili načrt za povečanje izvoza oljčnega olja.

Proizvajalci morajo preučiti tuje trge, ki povprašujejo po oljčnem olju, in identificirati posebne sorte in standarde, ki jih ti trgi zahtevajo, da uskladijo proizvodnjo s tržnimi preferencami. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, profesor kmetijske ekonomije, Nacionalni raziskovalni center

Reda Abdel Jalil, generalni direktor za tehnične zadeve zbornice, je opozoril, da so stalne ravni proizvodnje oljčnega olja v Egiptu, ki so padle pod 40,000 ton le enkrat v zadnjih šestih letinah, kar sovpada s slabimi letinami v zadnjih dveh letih v drugih delih Sredozemlje je ustvarilo odprtino za izvoznike.

Egipt je v letih 40,000/2023 proizvedel približno 24 ton oljčnega olja, ki je bilo skoraj vse prodano doma. Nekateri proizvajalci v državi so povedali, da pričakujejo dobro letino v letu 2024/25.

"To sezono smo doživeli posebej plodno in obilno letino,« je povedal Ramy Naguib Rammah, solastnik družinskega proizvajalca oljčnega olja Rammah. Olive Oil Times.

Medtem ko je Rammah dejal, da je izvoz oljčnega olja del načrtov podjetja, je podjetje osredotočeno na domači trg - Egipt je dom 117 milijonov ljudi - in razvoj turizma.

"Naš glavni poudarek je na lokalnem trgu, kjer želimo povečati ozaveščenost o oljčnem olju in obuditi bogato zgodovino Egipta v njegovi proizvodnji in uporabi,« je dejal. ​,war"Čeprav je izvoz del naših načrtov, zdaj ni naša glavna prioriteta.«

"Cene, ki jih ponujamo egiptovskemu trgu, so bistveno bolj donosne od nizkih ponudb uvoznikov v primerjavi z visokokakovostnimi ekstra deviško olivno olje ponujamo,« je dodal.

Egiptovski proizvajalci se spopadajo s težavami zaradi politične nestabilnosti, pretirane birokracije, pomanjkanja kvalificirane delovne sile in omejenega dostopa do posojil.

Egipt je od leta 23 zasadil 2015 milijonov oljk, načrtuje pa jih še 77 milijonov. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Globalni dogodki so povzročili devalvacijo egiptovskega funta, visoko inflacijo in pomanjkanje tuje valute. Povečan izvoz namiznih oljk in oljčnega olja velja za način za prinos evrov in ameriških dolarjev ter pomoč gospodarstvu.

"Čeprav je Egipt eden največjih proizvajalcev oljčnega olja, se sooča s številnimi izzivi v kmetijstvu, proizvodnji in izvozu,« je za lokalne medije povedala ekonomistka Shayma Said El Araby. ​,war"Glavna težava, ki ovira vodilni položaj Egipta pri gojenju in izvozu oljčnega olja, je pomanjkanje izkušenj in znanja med kmeti.”

Rammah je med proizvajalci, ki vlagajo v najsodobnejšo opremo za mletje kot del osredotočenosti podjetja na kakovost pred količino.

"Uporabljamo novo tehnologijo in imamo dve avtomatizirani neprekinjeni liniji: ena je trifazna, druga pa dvofazna in obe delujeta z največjo učinkovitostjo,« je dejal. ​,war"Imamo tudi enoto za nadzor kakovosti, laboratorij za preizkušanje ravni peroksida in kislosti ter degustacijsko ploščo za razvrščanje vsakega izdelka na senzorični ravni za prepoznavanje napak.«

Res je Rammah rekel kakovost egipčanskega oljčnega olja se je v zadnjih letih zaradi tehnološkega napredka izboljšal. Dodal je, da kmetje sprejemajo trajnostne prakse za dodajanje vrednosti in zmanjšanje stroškov v celotni proizvodnji in trženju.

"Naše oljke so brez pesticidov, GSO in ročno obrane,« je dejal Rammah. ​,war"Vzdržujemo majhno čebeljo farmo za opraševanje in uporabljamo najboljše prakse varčevanja z vodo, vključno s sistemi kapljičnega namakanja in drugimi inovativnimi metodami za zmanjšanje porabe vode in preprečevanje izgube.”

"Poleg tega izkoriščamo obnovljive vire energije, predvsem sončno energijo,« je dodal. ​,war"Smo prva blagovna znamka v Egiptu, ki izvaja sledljivost in preglednost v dobavni verigi oljčnega olja, s čimer zagotavljamo [stranke lahko sledijo našim] trajnostnim praksam od kmetije do steklenice.«

Udeleženci srečanja Gospodarske zbornice so poudarili potrebo po razširitvi gojenja oljk za proizvodnjo olja in zasaditvi novih nasadov z visoko in super gostoto, hkrati pa ohraniti močan položaj Egipta v proizvodnji namiznih oljk. V letih 2023/24 je Egipt pridelal 600,000 ton namiznih oljk, kar je skoraj ena četrtina celotne svetovne proizvodnje.

Rammah Olive Oil trenutno prodaja na domačem trgu, vendar načrtuje širitev v izvoz. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Podatki ministrstva za kmetijstvo in melioracijo, ki jih navajajo lokalni mediji, kažejo, da ima Egipt približno 97,000 hektarjev oljčnih nasadov v proizvodnji, pri čemer se pričakuje, da bo kmalu začela pridelava še 11,300 hektarjev.

Po podatkih generalne uprave za naložbe in proste cone je Egipt od leta 23, ko je predsednik Abdel Fattah El-Sisi napovedal načrte zasaditev približno 2015 milijonov oljčnih dreves rastlina 100 milijonov oljke.

"Egiptovska vlada se je lotila pomembnega projekta za razširitev zelenih površin,« je dejal Rammah. ​,war"Aktivno spodbujajo tuje naložbe in izvozne priložnosti z odpravljanjem morebitnih ovir, s katerimi se investitorji lahko srečujejo. Poleg tega so dosegli izjemen napredek pri zmanjševanju birokracije.«

"Ni jasno, ali drugi proizvajalci oljčnega olja oklevajo glede izvoza ali se aktivno ukvarjajo z izvozom,« je dodal. ​,war"Zagotovo vemo, da aktivni izvozniki trenutno izvažajo oljčno olje predvsem v razsutem stanju. Naš cilj je izvoz končnega pakiranega izdelka, izdelanega v Egiptu, za katerega smo prepričani, da lahko tekmuje z vrhunskimi blagovnimi znamkami po vsem svetu.«

Yahia Mohamed Metwally Khalil, profesor kmetijske ekonomije v Nacionalnem raziskovalnem centru, je lokalnim medijem povedal, da morajo uradniki in proizvajalci identificirati in se usmeriti na posebne trge, kjer bo egiptovsko oljčno olje prejelo največji donos.

"Proizvajalci morajo preučiti tuje trge, ki povprašujejo po oljčnem olju, in identificirati posebne sorte in standarde, ki jih ti trgi zahtevajo, da uskladijo proizvodnjo s tržnimi preferencami,« je dejal.