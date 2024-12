Obtožba razširjene goljufije sproži polemike v Španiji

Sektor oljčnega olja v Španiji je v pretresu po obtožbah Dcoop, zadruge s tisoči članov, nepreverjene in razširjene goljufije z oljčnim oljem.

Te izjave se mi zdijo še posebej neposrečene in neodgovorne, ker postavljajo pod vprašaj ugled sektorja. - Luis Planas, minister za kmetijstvo, ribištvo in prehrano

Na vrhuncu obiranja oljk je generalni sekretar zadruge Antonio Luque za El Economista povedal, da nekateri polnilci zaslužijo z mešanjem oljčnega olja s cenejšimi proizvodi, kot je sončnično olje.

Po besedah ​​Luqueja se ti ponarejeni izdelki nato tržijo na nacionalni in mednarodni ravni kot oljčno olje, kar ogroža celovitost španske proizvodnje.

Po besedah ​​predsednika Dcoopa ta scenarij vztraja že dolgo. ​,war"Molčali smo 40 let, a tega ne bomo več dovolili,« je dejal Luque na dogodku, ki ga je organizirala zadruga.

"Nimamo dokazov, da bi jih privedli pred sodišče, imamo pa zelo trdne indikacije in nimamo državne in regionalne uprave, ki bi bila pripravljena to ustaviti in temu narediti konec,« je dodal. ​,war"Uprava mora nekaj storiti, ker se goljufije ne spremljajo.”

Luque je še trdil, da ​,war"velike goljufije z oljčnim oljem so izumili v Italiji. Zadeva je tam zaradi sledljivosti že pod nadzorom. Toda goljufije so se zdaj preselile v Španijo.«

Dcoop ni navedel konkretnih vpletenih operaterjev in ni predložil nobenega dokaza o domnevni goljufiji.

Luquejeve pripombe so sprožile takojšnje odzive Anierac in Asoliva, glavnih organizacij, ki zastopata polnilce in izvoznike oljčnega olja. Obe organizaciji močno zanikal obtožbe.

"Najprej ga v celoti zavračamo. Španska industrija je sposoben sektor, ki izpolnjuje vse parametre, ki jih zahteva evropska zakonodaja, poleg tega pa jo spremljajo vse uprave,« je povedal Primitivo Fernández, direktor podjetja Anierac.

"Takšna izjava, ki ni podprta z nobenim dokazom, se mi zdi zelo neodgovorna,« je dodal Rafael Pico Lapuente, izvršni direktor Asolive. ​,war"Če imate kakršne koli dokaze, pojdite na sodišče in jih prijavite.”

Obe organizaciji sta poudarili svoje sodelovanje s špansko vlado na vseh ravneh, da bi nenehno izboljševali nadzor in predpise.

Opozorili so tudi na možne pravne postopke proti temu, kar so opisali kot ​,war"lažne obtožbe." Po njihovem mnenju takšne izjave ​,war"cilj diskreditirati prestiž španskega oljčnega olja v primerjavi z oljem iz drugih držav in napad na sektor ogromnega pomena in tradicije v Španiji, ki je temeljni steber gospodarstva in kulture države.”

Dcoopove obtožbe so požele tudi kritike nacionalne vlade. Španski minister za kmetijstvo, ribištvo in prehrano Luis Planas je opozoril, da bi lahko te trditve škodile industriji oljčnega olja.

"Te izjave se mi zdijo še posebej neposrečene in neodgovorne, ker postavljajo pod vprašaj ugled sektorja,” je dejal.

Planas je poudaril stroge kontrole označevanja in organoleptičnega testiranja izdelkov iz oljčnega olja, ki se izvajajo rutinsko.

Izpostavil je tudi pomen predpisov opravil v 2021 za omejitev uporabe izrazov devica in ekstra deviško v mešanicah oljčnega olja in drugih semenskih olj ter prepovedati polnilcem mešanje oljčnih olj iz različnih pridelovalnih let. Namen posodobitve uredbe je izboljšati sledljivost izdelkov v proizvodnih in prodajnih kanalih.

Planas je Dcoopa opozoril, da brez zagotavljanja ​,war"imena in priimke« domnevnih krivcev, obstaja tveganje, da bodo njihove obtožbe omajane ​,war"sektor, ki si tega ne zasluži.«

V naslednjem izjava, je Dcoop ponovil svoje obtožbe in navedel anomalije na trgu, ki nakazujejo, da do goljufij res prihaja.

"V tej kampanji so bili primeri, ko je bilo olje lampante (ki ga ni mogoče ustekleničiti, ker je slabe kakovosti in ga je treba prečistiti) kljub industrijskim stroškom rafiniranja veliko dražje od rafiniranega olja,« so zapisali v zadrugi.

"To je v nasprotju s tržno logiko,« še dodajajo v zadrugi. ​,war"Lampante je olje, pridelano v mlinah, ki ga zaradi slabe kakovosti ni mogoče ustekleničiti in ga je treba rafinirati. Ko je rafinirano, se zmeša z deviškim ali ekstra deviškim oljem in nato ustekleniči kot ​,war"olivno olje,'”

Dcoop je opozoril tudi na težave pri odkrivanju določenih vrst naftnih goljufij z laboratorijsko analizo, pri čemer je ponovil nedavne besede Italijanski strokovnjaki za boj proti goljufijam.

"Vsa olja imajo skupno določeno sestavo maščobnih kislin,” so zapisali v zadrugi. ​,war"Na primer, sončnično olje vsebuje oleinsko kislino, ki je tudi prevladujoča maščoba v olivnem olju.

"Izvedli smo študije, ki so razkrile olja na trgu z analitičnimi parametri dosledno na svojih mejah, kar je seveda nemogoče in se lahko razloži le z mešanjem različnih olj. Ta olja izpolnjujejo standarde, vendar kažejo nenavadne analitične vrednosti, kar kaže na manipulacijo,« je dodal.

"Tu ne razpravljamo o tveganju za zdravje, temveč o pristnosti, čistosti in zagotavljanju, da vse v steklenici olivnega olja resnično izvira iz oliv,« je dejal Dcoop.

"Imamo namige, vendar nobenih konkretnih dokazov proti kateremu koli operaterju; sicer bi to prijavili,« je zaključila izjava. ​,war"Vendar je jasno, da je treba to raziskati, da bi zaščitili dobro podobo španskega oljčnega olja.«