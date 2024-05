Andaluzijski uradniki umaknili kandidaturo Morja oljk za priznanje Unesca

Dva meseca do 46th zasedanju Unescovega odbora za svetovno dediščino v Indiji so španski predstavniki glasovali za umik kandidature Pokrajine oljčnih nasadov Andaluzije.

Ta odločitev o odstranitvi ikonične 1.5 milijona hektarjev velike pokrajine, znane tudi kot Mar de Olivos, ali Morje oljk, iz boja za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine je sledilo peticiji, ki jo je podpisalo približno 8,500 pridelovalcev oljk v Jaénu.

Pozneje je Komisija za krajine oljčnih nasadov v Andaluziji, ki jo sestavljajo lokalne institucije in drugi deležniki, uradno opustila kandidaturo prvič predstavljen pred skoraj desetletjem.

Oglejte si tudi: Tradicionalne turške prakse gojenja oljk, ki jih je priznal UNESCO

"Ne moremo postopati proti željam kmetov,« je dejal Francisco Reyes, predsednik province Jaén in predsednik komisije.

Lokalne univerze in fundacije v sodelovanju s kmetijskimi sindikati in vladami provinc Jaén, Córdoba, Sevilla in Málaga že od leta 2016 delajo na nominaciji.

Če bi bilo odobreno, bi Morje oljk postalo deveto v Andaluziji in 50 v Španijith svetovna dediščina. Le Italija in Kitajska imata več lokacij.

Številni kmetje pa so kandidaturi nasprotovali, ker jih je Unescov status obremenil z dodatnimi predpisi in oviral dobičkonosnost njihovega poslovanja.

Asaja Córdoba, sindikat kmetov in druge regionalne zadruge so slavile odločitev o umiku kandidature.

"Naše prejšnje izkušnje iz podobnih situacij so pokazale, da bo [Unescov seznam] na koncu obremenjeval kmete,« je povedal Ignacio Fernández de Mesa, predsednik združenja. Olive Oil Times. ​,war"Glede na trenutne predpise iz EU Skupna kmetijska politika in drugih sektorskih zakonov, ni potrebe po dodatnih zaščitah ali omejitvah.«

"Predlog bi po nepotrebnem zamrznil naše kmetijske prakse, kar bi zapletlo vse agronomske prilagoditve, potrebne zaradi globalizacije,« je dodal. ​,war"V Unescovem seznamu ne vidimo nobene koristi, zaradi česar smo to pobudo popolnoma zavrnili.«

Pred tem je tiskovni predstavnik španskega ministrstva za kulturo in šport oporekal tovrstnim trditvam in Rekel Olive Oil Times da imajo druga območja Unescove svetovne dediščine, kot sta francoska regija Champagne in italijanska regija Prosecco, še vedno delujoče vinograde, kjer pridelovalci donosno izpolnjujejo Unescova merila pri pridelavi vina.

Vendar pa je Asaja Córdoba nasprotoval, da priznanje Unesca ni potrebno, da bi Španci in preostali svet cenili delo, ki so ga v desetletjih opravili lokalni pridelovalci.

Iz društva sporočajo, da so oljčni nasadi v odličnem stanju, z cvetoča biotska raznovrstnost. ​,war"Njihova ogromna prizadevanja so usmerjena v ohranjanje veličastnega stanja ohranjenosti njihovih območij,« je dejal Fernández de Mesa.

Dodal je, ​,war"To je bilo doseženo skozi leta zahvaljujoč dobrim praksam kmetov, živinorejcev, gozdarjev in lastnikov podeželskih zemljišč.«

Kljub zadnji odločitvi mnogi zagovarjajo oživitev kandidature, vključno z Luisom Planasom, španskim ministrom za kmetijstvo, ribištvo in prehrano, ki je dejal, da bo umik ​,war"začasno."

"Upam, da bomo [predlog] lahko dali nazaj na mizo, saj bi bil to pomemben dosežek za celoten [oljčni] sektor, obenem pa tudi znak edinstvene privlačnosti našega ozemlja,« je dejal Planas in opozoril, da je odgovornost projekta v celoti v rokah svojih promotorjev.

Univerza v Jaénu, ki je tesno sodelovala s predlagatelji kandidature, je pozvala kmete, naj ne zamudijo ​,war"priložnost za provinco Jaén in celotno Andaluzijo.«

"Menimo, da zadeva ni zaključena,« je dejal Nicolás Ruiz Reyes, rektor univerze. ​,war"Nasprotno, odprti smo za nadaljevanje, takoj ko nastopijo ugodne okoliščine.«

Eden prvih odzivov na umik je prišel od Cristóbala Cana, generalnega sekretarja Zveze malih kmetov in živinorejcev (UPA) v Jaénu.

Cano kritiziral ​,war"dezinformacije, nelojalnost znotraj sektorja in politično vmešavanje« za neuspeh kandidature. Sklicujoč se na glasovanje komisije, je opozoril, da ​,war"to je odločitev, ki jo bomo obžalovali.”