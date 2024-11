Carrefour naroča oznake Nutri-Score za francoske dobavitelje

Maloprodajni velikan Carrefour bo kmalu predstavil Nutri ocena logotip za večino paketov hrane, ki se prodajajo v Franciji.

Carrefour je v pismu, naslovljenem na več kot 550 proizvajalcev živil, določil trimesečni rok za sprejetje oznake na sprednji strani embalaže (FOPL).

Če dobavitelji ne bodo upoštevali, je trgovec dejal, da bo obvestil svoje stranke, izračunal ocene Nutri-Score za te izdelke in jih objavil na svoji spletni strani in mobilni aplikaciji.

"Nutri-Score za različne izdelke, ki jih prodaja Carrefour, bomo sporočili na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji Carrefour, razen v primerih, ko temu uradno nasprotujete, kar bomo sporočili našim strankam,” je dejal Alexandre Bompard, predsednik in izvršni direktor Carrefour, je zapisal na LinkedInu trgovčevim dobaviteljem.

To je prvič, da je trgovec zavzel tako trdno stališče do svojih dobaviteljev glede Nutri-Score.

Čeprav je Francija leta 2017 sprejela Nutri-Score, je njegova uporaba na embalaži še vedno prostovoljna in proizvajalcem zakonsko ni treba vključiti tega. To oznako ima že več kot 7,000 živil, ki jih prodaja Carrefour.

Nutri-Score je FOPL v obliki semaforja, ki uporablja kombinacijo petih usklajenih barv in črk, da oceni, kako zdravo je pakirano živilo glede na vsebnost maščobe, sladkorja, soli in kalorij na 100-gramsko ali mililitrsko porcijo.

O ​,war"Zeleni A' označuje najbolj zdravo možnost in ​,war"Rdeča ' označuje najmanj zdravo. Vse vrste oljčnega olja so ocenjeno z a ​,war"Svetlo zelena B.'

Nedavne raziskave je predlagal, da je Nutri-Score vplival na sestavo živilskih izdelkov v Franciji, prvi državi, ki je sprejela sistem označevanja.

Glede na študijo proizvajalci hrane preoblikujejo izdelke, da bi dosegli višje ocene na sprednji strani embalaže.

"Preden se vprašamo, ali naj obdavčimo sladke izdelke ali ne, začnimo tako, da svojim strankam zagotovimo popolne informacije o tem, kaj zaužijejo,« je dejal Bompard.

Poudaril je, da je razširjena prisotnost Nutri-Score v ponudbi Carrefourja del širše pobude Act for Food.

Cilj pobude, ki se je začela leta 2018, je izboljšati razmerje med kakovostjo in ceno Carrefourjevih izdelkov, hkrati pa povečati preglednost v proizvodnji hrane. Program v ta prizadevanja neposredno vključuje dobavitelje hrane.

"Danes želim narediti korak naprej, tako da našim strankam zagotovim še več informacij o prehranskem profilu izdelkov, ki jih prodajamo, da bi jim pomagali pri izbiri, ki vodi k bolj zdravi in ​​trajnostni porabi,« je zapisal Bompard.

Med dobavitelji, na katere cilja pismo, je francoska živilska multinacionalka Danone, ki je pred kratkim napovedal, namerava znatno zmanjšati uporabo oznake Nutri-Score na svoji embalaži.

Danone je to odločitev pripisal nedavni reviziji osnovnega algoritma Nutri-Score.

"Ta razvoj daje napačen pogled na hranilno in funkcionalno kakovost pitnih mlečnih in rastlinskih izdelkov, ki ni v skladu s prehranskimi smernicami, ki temeljijo na živilih v Evropi,« so sporočili iz podjetja.

Nutri-Score ima posvojen več evropskih držav, čeprav ostaja za dobavitelje v vseh primerih prostovoljna.

Pobuda Carrefour prihaja v času, ko je prihodnost podjetja Nutri-Score v Evropi vse bolj negotova.

Ker nova Evropska komisija začne svoj mandat 1. decembrast, je novi komisar za zdravje in dobro počutje živali, Olivér Várhelyi, izključil možnost, da bi EU sprejela Nutri-Score kot vseevropski uradni FOPL v prihajajočem zakonodajnem obdobju.