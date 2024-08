Zaskrbljenost v Evropi zaradi novih standardov oljčnega olja

Predsednik Svetovalne skupine Evropske komisije za oljke in pridobljene proizvode Rafael Sánchez de Puerta Díaz

Evropski sektor oljčnega olja pozorno pazi na Združene države in Avstralijo glede morebitnih potez za uvedbo obveznih standardov kakovosti, je razvidno iz zapisnika posvetovalnega odbora EU.

Glede na osnutek poročila o zadnjem zasedanju svetovalne skupine Evropske komisije za oljke in pridobljene proizvode obstaja potreba po boljših podatkih, ki bi omogočili jasnejše posnetke stanja na trgu oljčnega olja.

Nedavno objavljena minut na srečanju 14. junija v Bruslju pravijo tudi, da bi EU želela, da bi ZDA uvedle najvišjo raven ostankov za pesticid klorpirifos-etil v olivnem olju, ker so zaradi pomanjkanja MRL v ameriških pristaniščih zavrnjene različne posode z italijanskim oljčnim oljem .

Zaskrbljenost zaradi možnega naročila za trženje oljčnega olja v ZDA

Pod točko dnevnega reda ​,war"netarifne ovire za trgovino,« so nekateri člani skupine izrazili zaskrbljenost glede možnosti, da bi ZDA uvedle naročilo za trženje oljčnega olja. Slednje bi lahko privedlo do tega, da bi tudi uvoz veljal za višje standarde.

Med izraženimi stališči je bilo to ​,war"Kalifornijci bi morali izpolnjevati enake zahteve kot operaterji v EU, da bomo vsi igrali po enakih pravilih,« in to ​,war"Standarde IOC (International Olive Council) je treba sprejeti in uporabljati za uvoz in domače proizvode v ZDA.

Predstavnik Komisije je dejal, da je v stiku z ameriškimi oblastmi, spremlja razvoj in poskuša ozaveščati o tem vprašanju.

Komisija je objavila tudi posodobitev svojih pogovorov o prosti trgovini z ZDA, pri čemer je navedla, da je ​,war"pripravljen dokončati pogajanja do konca leta 2015."

Bojte se, da bi lahko uveljavili avstralski standard o oljčnem olju

Razširjali so se tudi pomisleki Avstralski standard za oljčno olje, ki je bil sprejet leta 2011, in ali bi spoštovanje v tej državi prenehalo biti prostovoljno.

Komisija je dejala, da je avstralska vlada potrdila, da bo standard ostal prostovoljen ​,war"in ni bilo dokazov, da bi se to lahko kmalu spremenilo."

Predstavnik industrije je Komisijo zaprosil za ​,war"ostanite previdni" glede tega, saj sektor ni bil popolnoma prepričan, da bo tako, ​,war"glede na to, da je bil velik pritisk avstralskih producentov."

Komisija je tudi dejala, da ni načrtov za začetek pogovorov o prosti trgovini z Avstralijo in da se to v bližnji prihodnosti verjetno ne bo spremenilo.

Pesticidi, ki povzročajo težave pri uvozu iz ZDA: klorpirifos-etil

Različne posode italijanskega ekstra deviškega oljčnega olja so bile zavrnjena v ameriških pristaniščih v začetku tega leta, ker so imeli v sledovih klorpirifos-etil, pesticid, dovoljen v ZDA za druge kmetijske proizvode, ne pa tudi za oljčno olje.

V razpravi o problemu je Komisija dejala, da je rešitev zahtevati od ameriške agencije za varstvo okolja, da določi MRL za oljčno olje.

Komisija je bila pripravljena podpreti takšno stališče in to vprašanje izpostaviti v dvostranskih pogovorih, so sporočili.

Želja po boljših tržnih podatkih

Pregled trgov oljčnega olja in namiznih oljk – vključno z začasno proizvodnjo, porabo, trgovino in podatki o prenesenih zalogah za sezono 2012/13 ter obeti za leto 2013/14 – je pripeljal do razprave o zbiranju takšnih podatkov.

Na prejšnji seji skupine, decembra 2012, so nekateri člani izrazili pomisleke glede ​,war"neskladnosti“ med podatki Komisije in podatki MOK.

Komisija je na zadnji seji navzoče opozorila, da ji morajo članice EU redno posredovati informacije o svojih zalogah in da je EU dolžna MOK posredovati tržne podatke.

Zapisnik pravi, da je veliko strokovnjakov, ki so se udeležili sestanka, menili, da je sestavljanje izčrpne bilance stanja zelo pomembno, vendar ​,war"bolj pomembno je bilo imeti izčrpne podatke o prihajajočem tržnem letu."

"Predstavnik Komisije se je zavzel za previdnost pri zapisovanju napovedi za prihodnje leto, saj bi to lahko posredno vplivalo na cene. Poleg tega bi se pred začetkom trgatve prihodnjega oktobra lahko zgodilo še marsikaj, na primer neugodne podnebne razmere,« še piše v zapisniku.

Španska agencija za oljčno olje zbira tržne podatke v tej državi in ​​o tem objavlja mesečna poročila.

Predstavnik proizvajalcev v drugi državi, ki ga podpirajo nekateri trgovinski predstavniki, je prosil Komisijo, naj pomaga drugim državam EU zbrati podobne statistične podatke, vključno s podatki o zalogah, ​,war"tako izčrpno kot tiste v Španiji, da bi izboljšali raven razpoložljivih informacij in zagotovili splošen pregled razmer za vse udeležence na trgu.

Zapisnik pravi, da je bila nato razprava ​,war"o tem, kako izboljšati pravno varnost panelnih testov,« vendar ni podanih nobenih podrobnosti.

Izvajanje akcijskega načrta EU za oljčno olje: nova uredba o parametrih vzorčenja in testiranja

Komisija je med drugimi zadevami, o katerih so razpravljali na sestanku, posredovala posodobitev izvajanja svojih akcijski načrt za sektor oljčnega olja EU, med katerim je potekala tudi razprava o njenem majskem preobratu glede njegovega predloga za prepoved steklenic oljčnega olja, ki jih je mogoče ponovno napolniti, na mizah v restavracijah EU.

Predstavnik proizvajalca je rekel, da je ​,war"ni jasno, zakaj se je Komisija odločila umakniti predlog.

Medtem je Komisija dejala, da je pripravila novo uredbo, ki zadeva ​,war"vzorčenje in različni parametri za kemično analizo«, za katerega je upala, da bo opravljeno na glasovanje do konca leta.

Vloga MOK

Glede na to, da mednarodni sporazum, ki ureja MOK, poteče konec prihodnjega leta, se je nadaljevala razprava o tem, kako naj se svet razvija.

Komisija je dejala, da bi morala igrati močno vlogo globalnega varuha kakovosti in ​,war"referenčna točka za standardizacijo in bilance stanja«.

Komisija je v verjetnem sklicevanju na možnost odpiranja članstva v MOK državam potrošnikom, ne le državam proizvajalkam, dejala, da je ​,war"Čas je, da začnemo razmišljati o razširitvi svoje članske baze."

Novi predsednik in podpredsednik

Ker je po dveh zaporednih mandatih potekel mandat predsednika svetovalne skupine Gennara Forcelle, je potekalo glasovanje in za njegovega naslednika je bil soglasno izvoljen Španec Rafael Sánchez de Puerta Díaz.

Svetovalno skupino tradicionalno vodijo Italijani, Sánchez, generalni direktor FAECA, Andaluzijske zveze kmetijskih zadružnih podjetij, pa je prvi Španec, ki jo vodi.

Rafael Pico Lapuente, prav tako iz Španije, in direktor Asoliva, španskega združenja izvoznikov oljčnega olja, je bil izbran za namestnika predsednika z enim vzdržanim glasom.

Forcella je od leta 1997 predsednik italijanskega združenja za trgovino z oljčnim oljem Federolio.

Svetovalne skupine ES

Svetovalna skupina za oljke in pridobljene proizvode se običajno sestane dvakrat letno. Naslednja seja bo v Bruslju 12. novembra.

Komisija svetuje, da mnenja, ki jih je izrazila delovna skupina, predstavljajo stališča zainteresiranih strani v industriji in jim jih ni mogoče pripisati.

Poročila o sestankih skupine na splošno ne navajajo udeležencev niti ne navajajo vira izraženih mnenj.