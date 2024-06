Beton in voda škodujeta najstarejši črnogorski oljki

V bližini Ulcinja in Bara na obali Črne gore je več kot 50 oljk, starih najmanj 500 let.

Najstarejši je Stara Maslina na Mirovici. Po mnenju znanstvenikov z gozdarskega oddelka Univerze v Istanbulu je drevo ocenjeno na 2,247 let, zaradi česar je eno od treh najstarejših dreves v sredozemskem bazenu.

Bojimo se, da drevo ne bi preživelo. - Ćazim Alković, predsednik Društva oljkarjev Bar

"Nimamo nič pomembnejšega, nič vrednejšega in nič starejšega od tega,« je med predavanjem o črnogorski kulturni dediščini povedal Gojko Kastratović.

Ćazim Alković, predsednik barskega oljkarskega društva, ki ni mogel skriti skrbi, ko je izvedel, da se veje na najstarejšem delu drevesa začenjajo sušiti. ​,war"Bojimo se, da drevo ne bi preživelo,« je dejal.

Skrb vzbujajoče spremembe so prvi opazili zaposleni tamkajšnjega kulturnega doma, ki vzdržuje park, v katerem je drevo. Obiskovalci lahko plačajo vstopnino in se odpravijo na voden ogled drevesa in izvedo več o njem.

Lokalna oblast v Baru je že pred 18 leti ugotovila, da bi lahko Stara maslina postala turistična atrakcija, in začela urejati območje za ​,war"izboljšati« okolje okoli oljčnega drevesa.

To je vključevalo izlivanje betonskega obroča okoli drevesa, da bi ustvarili pločnik za obiskovalce. So pa beton zalili, zato se je voda nabrala in zadrževala okoli korenin drevesa. V tem času je okoli oljke nastalo več stavb in družinskih hiš.

Na problem in možne posledice je prvi opozoril Ratko Bataković, agronom iz Nikšića, mesta v celinskem delu Črne gore. V članku, objavljenem v dnevniku Republika, je pojasnil pogubnost betona okoli Stare Masline.

Nekateri državljani so protestirali, med njimi tudi znani arheolog Omer Peročević in aktivist Anto Baković.

Toda lokalni mediji se takrat niso izrekli proti odločitvi, prav tako ne Odvetniška zbornica oljkarjev vse do pred štirimi leti, ko je v ospredje stopil sedanji predsednik Ćazim Alković.

Od takrat je Društvo oljkarjev Bar opravilo številne aktivnosti. S kulturnim domom je podpisal pogodbo za pomoč pri vzdrževanju Stare Masline. Društvo je v treh letih izvajalo vse potrebne agrotehnične ukrepe.

"V skladu s priporočili biotehniške fakultete smo izvedli dognojevanje skozi zemljo in listje, zaščito pred škodljivci in boleznimi, sanitarno rez in vse drugo,« je povedal Alković.

Poleg tega je kulturni dom organiziral javna trgatev Stare Masline dve leti zapored, ki je postal praznik v mestu, ki je hkrati zaznamoval začetek obiranja oljk.

Javne trgatve so se udeležili številni krajani in gostje, med njimi kmetijski minister, predsednik skupščine občine Bar in predsednik občine Bar.

Skupaj je podjetje pridelalo oljčno olje samo iz skrbno obranih sadežev Stare masline, ki jih je občina Bar podarila izbranim gostom, vključno s kraljem Charlesom III in njegovo ženo Camilo leta 2016, ko je bil še valižanski princ.

Ko je barska občinska skupščina pred štirimi leti dala študijo o zaščiti Stare masline v javno obravnavo, je pisne pripombe posredovalo le barsko društvo oljkarjev.

"Naša prva pripomba je bila, da beton ogroža Staro maslino in da voda, ki jo zbira, lahko trajno ogrozi njene korenine,« je dejal Alković.

Žal opozorila pridelovalcev, med katerimi imajo nekateri že 300-letno družinsko tradicijo oljkarstva, niso vzeli resno.

"Tudi v začetku poletja 2023 smo opozorili na problematiko venenja Stare masline, torej na problem prekomerne količine vode v njenem koreninskem sistemu,« je povedal Alković.

Opozorilo društva pa je malokdo vzel resno. ​,war"Samo Mirko Bujišić, pomočnik direktorja Kulturnega centra Bar, je želel, da nekaj naredimo, in je bil edini, ki je poskušal odstraniti vodo iz koreninskega sistema, saj nismo imeli dovoljenja za poseg, čeprav smo vedeli, kaj je treba opravljeno,« je dejal Alković.

Avgusta 2023 je predsednik barske občine Dušan Raičević sestavil komisijo za upravljanje Stare masline, v kateri ni bilo članov barskega društva oljkarjev.

"Od takrat društvo nima nobenih informacij o tem, kaj in kako se dela,« je dejal Alković. ​,war"Še bolj zaskrbljujoče je, da je predsednik komisijo sestavil avgusta, intervencija pa naj bi se začela januarja prihodnje leto. Tistih dodatnih pet mesecev v vodi je moralo prispevati k dodatni poškodbi korenin.”

Ocenjuje, da sta bila izgradnja drenažnega jarka in vgradnja črpalk uspešna. A Alković dodaja, da je vode na tleh še vedno, sicer precej manj kot prej, a več, kot bi bilo priporočljivo.

Tako kot večina oljkarjev je predlagal odstranjevanje odvečne vode iz koreninskega sistema; čeprav so nedavni posegi dali rezultate, problem še ni popolnoma rešen.

"Naš predlog je tudi širši javnosti: odstraniti betonski obroč okoli Stare masline in betonske zidove okoli drevesa ter ustvariti predpogoje za naravno odtekanje vode,« je dejal Alković.

Kot primer navaja eno najstarejših oljk v sosednji Hrvaški, Nacionalni park Brioni. Obdaja ga preprosta lesena ograja in je neprimerljivo pomembnejša turistična zanimivost.

Alković še meni, da gradnja stavbe za prodajo vstopnic, ki naj bi zakrivala pogled na drevo z ulice, onemogoča sončni svetlobi dostop do vznožja drevesa in omogoča razraščanje plevela, med drugim oleandra, ki je lahko tudi škodljiv za drevo. .

Barsko društvo oljkarjev ima povsem drugačen pristop in meni, da mora biti Stara maslina odprta, ne skrita.

"Celoten kompleks bi bil gotovo veliko lepši, če bi odstranili beton in pustili travo, da polepša prostor,« je dejal Alković.

"Prepričani smo, da bi Stara maslina živela še naprej in bi bila lahko večja turistična atrakcija, če bi okoli nje odstranili beton,« je dodal. ​,war"Odstraniti bi morali tudi oleander, ki ga obdaja, za katerega vemo, da je lahko škodljiv.«