Danone namerava opustiti Nutri-Score pri mnogih svojih izdelkih

Danone, francoski multinacionalni proizvajalec hrane in eden prvih posvojiteljev Nutri ocena, je napovedal, da bo znatno zmanjšal uporabo francoskega sistema označevanja na sprednji strani embalaže (FOPL).

Po zadnji posodobitvi algoritma Nutri-Score francoska prehrambena korporacija odstranjuje FOPL iz svojih pitnih mlečnih in rastlinskih izdelkov.

Ne strinjamo se z revizijo algoritma. Ta razvoj daje napačen pogled na prehransko in funkcionalno kakovost pitnih mlečnih in rastlinskih izdelkov. - Danone,

FOPL v obliki semaforja uporablja kombinacijo petih usklajenih barv in črk, da oceni, kako zdravo je pakirano živilo na podlagi vsebnosti maščobe, sladkorja, soli in kalorij na 100-gramsko ali mililitrsko porcijo. The ​,war"Zeleni A« označuje najbolj zdravo možnost in ​,war"Rdeči E” označuje najmanj hranljivo.

Nova različica Nutri-Score je prerazvrstila pitne mlečne in rastlinske izdelke iz splošne kategorije hrane v kategorijo pijač.

Ta sprememba je vplivala na ocene izdelkov, saj algoritem uporablja različne meritve glede na kategorijo, v kateri so živila navedena.

V tej kategoriji so bili izdelki, kot je polnomastno mleko, znižani ​,war"B" do ​,war"C” zaradi vsebnosti maščobe.

Po zamenjavi so ocene nekaterih od teh izdelkov padle iz ​,war"A” oz ​,war"B” tako nizko kot ​,war"D” oz ​,war"E,« odvisno od vsebnosti sladkorja ali prehranskega učinka alternativnih sladil.

Meritve Nutri-Score upoštevajo tudi funkcijo: medtem ko je čvrsti jogurt razvrščen kot hrana, ki se običajno uživa med obroki, je pitni jogurt kategoriziran kot pijača, za katero se domneva, da se zaužije zunaj obrokov.

Voda je edina pijača v kategoriji pijač, ki ohranja a ​,war"Zelena A” klasifikacija.

"Ne strinjamo se z revizijo algoritma,« so povedali pri Danonu Olive Oil Times. ​,war"Ta razvoj daje napačen pogled na prehransko in funkcionalno kakovost pitnih mlečnih izdelkov in izdelkov rastlinskega izvora, ki ni v skladu s prehranskimi smernicami v Evropi.«

Nekateri od teh izdelkov lahko vsebujejo od 10 do 13 gramov sladkorja na 100 mililitrov, vendar so bili neobičajno razvrščeni kot ​,war " A' oz ​,war " B' z metodo izračuna za splošna živila, ki so bila prvotno uporabljena - Nutri-Score,

Danone odstranjuje podatke Nutri-Score iz več priljubljenih blagovnih znamk, kot so Actimel, High Pro, Danino, Danone in Activia.

Promotorji Nutri-Score se močno ne strinjajo z odločitvijo podjetja.

"Vsebnost sladkorja v teh pijačah – pitni jogurti, sladkane mlečne pijače (mleko z aromo) in rastlinske pijače (vključno s sojinimi, mandljevimi, ovsenimi, riževimi itd.) – se precej razlikuje med različicami brez sladkorja in zelo sladkimi različicami izdelka, ” Organizatorji Nutri-Score so zapisali v objavi na blogu.

"Nekateri od teh izdelkov lahko vsebujejo od 10 do 13 gramov sladkorja na 100 mililitrov (tj. enako raven kot gazirane pijače), vendar so bili nenormalno razvrščeni kot ​,war"A' oz ​,war"B' z metodo izračuna za splošna živila, ki so bila prvotno uporabljena,« so dodali.

Danoneov pristop k Nutri-Score se lahko še naprej razvija.

"Prav tako preučujemo vpliv tega umika na naše druge reference izdelkov in sodelujemo z vsemi deležniki na vsakem trgu, kjer delujemo, da bi našli najboljšo rešitev,« so sporočili iz podjetja.

Posodobitev Nutri-Score je bila objavljena lani po dvoletnem pregledu znanstvenega odbora, ki nadzira FOPL.

Oznaka Nutri-Score

Med številnimi prizadetimi izdelki tudi pregled nadgradili vsa oljčna olja iz ​,war"Rumeni C" do ​,war"Svetlo zelena B.”

Promotorji FOPL so poudarili, da so bile redne revizije algoritma načrtovane in pričakovane od njegovega prvenca.

"Prehranski logotip, kakršen koli že je, je treba redno revidirati na podlagi znanstvenega napredka ... razvoja trga ... izkušenj z njegovo uporabo,« so zapisali.

Medtem ko se je Danone distanciral od Nutri-Score, je pozval tudi k sprejetju v Evropski uniji ​,war"harmoniziranega razlagalnega informacijskega sistema o hranilni vrednosti, ki bo koristil vsem evropskim potrošnikom.

Nutri-Score je bil sprejet v šestih državah EU (Francija, Belgija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Španija in Portugalska) in Švici.

Te implementacije so prostovoljne, kar pomeni, da lahko proizvajalci hrane prosto izbirajo, ali bodo logotip namestili na svojo embalažo.

Več držav nasprotuje uvedbi Nutri-Score kot vseevropskega FOPL, lani pa je romunski potrošnik čuvaj uradno prepovedal proizvajalci hrane, da ne bi na svojih embalažah prikazovali francoskega FOPL.

Pred dvema letoma je italijanska protimonopolna organi prepovedali uporaba FOPL francoskega izvora na različnih vrstah hrane.