Deoleo beleži izgubo pri skoraj 1 milijardo evrov prihodkov

Visoke cene so pripomogle k temu, da je največji svetovni polnilnik oljčnega olja v letu 996 poročal o 2024 milijonih evrov prihodkov od prodaje, kar je 19 odstotkov več kot leto prej.

Vendar njegovo letno poročilo kaže, da je Deoleo lani izgubil 54.5 milijona evrov, medtem ko je leta 34.3 znašal 2023 milijona evrov.

Uradniki so navedli podjetje tekoča pravna vprašanja, vključno s sodnim sporom, s katerim se sooča italijanska podružnica Carapelli Firenze, kot glavnim razlogom za izgube.

Oglejte si tudi: Cene španskega oljčnega olja padajo, ko se proizvodnja okreva

Na podlagi dveh neugodnih sodb je družba sporočila, da bo namenila 64.7 milijona evrov za zaostale davke in kazni, če bodo sodbe obveljale. Deoleo čaka, da se italijansko vrhovno sodišče odloči, ali bo prevzelo primer.

Spor izhaja iz pravnega manevra, ki ga je Carapelli uporabil za uvoz oljčnega olja prek švicarske podružnice. Olje je bilo kasneje ustekleničeno v Italiji in ponovno izvoženo izven EU.

Švica ni država članica, vendar ima z EU sklenjen sporazum o prosti trgovini

Deoleo je dejal, da to prakso razume kot izvzetje iz evropske carinske zakonodaje, kar mu omogoča, da se izogne ​​plačilu tarif za uvoz oljčnega olja. Vendar se italijanski cariniki s tem niso strinjali in so leta 2014 odprli primer proti Carapelliju.

Finančni direktor Deolea Enrique Weickert je dejal, da so italijanski carinski organi prvo plačilo zahtevali februarja.

"Letošnji rezultat je zelo negativen, vendar je 90 odstotkov tega rezultata povezanih z rezervacijo, ki smo jo ustvarili za sodni spor v Italiji,« je povedal novinarjem na konferenčnem klicu in dodal, da ima podjetje ​,war"zelo trdne argumente,« če bi se vrhovno sodišče odločilo obravnavati primer.

Stran od pravnih vprašanj je Weickert leto 2024 opisal kot ​,war"težko in zapleteno."

Podjetje je imelo težave pri pridobivanju oljčnega olja na začetku leta, saj so zaloge oljčnega olja padle skoraj na nič po drugi zaporedni slaba letina po Španiji in Sredozemlju.

V drugi polovici leta je podjetje enakomerno vplivalo zniževanje cen saj se je veliko držav v regiji pripravilo na okrevanje letine.

Weickert je dejal, da se je poraba oljčnega olja leta 2024 zmanjšala za osem odstotkov v Španiji in ZDA ter za dva odstotka v Italiji.

Kljub temu je družba navedla, da je poslovanje še vedno dobro, kar kaže na desetodstotno povečanje EBITDA, ki je dosegel 33.4 milijona evrov. EBITDA je metrika uspešnosti, ki pomaga oceniti, koliko dobička podjetje ustvari iz svojih osnovnih dejavnosti.

Weickert je dodal, da je podjetje doseglo cilj bruto marže na enoto 0.69 evra na liter zaradi ​,war"učinkovit« prenos cen surovin v prodajne cene.

Družba je navedla tudi več drugih pozitivnih finančnih kazalcev, vključno s štiriodstotnim zmanjšanjem neto finančnega dolga, 72-odstotnim povečanjem denarne pozicije in zavezujočim dogovorom o refinanciranju 160 milijonov evrov dolga v juniju.

V ozadju ponovne tarifne grožnje predsednika ZDA Donalda J. Trumpa, je poudaril Weickert o pomen ameriškega trga podjetju.

Dejal je, da je približno 38 odstotkov EBITDA podjetja ustvarjenega v ZDA. Poudaril je, da bi zvišane tarife ​,war"Ameriški potrošnik le prisili, da plača več za zdrav izdelek, ki prihaja iz sredozemskega bazena.«

Deoleo je že razmišljal o načinih za zmanjšanje vpliva morebitnih tarif, kot je npr ​,war"izgradnja dodatne blazine zalog« in morda ​,war"polnjenje lokalno v Združenih državah.