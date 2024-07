Kljub padanju cen na poreklu ostajajo maloprodajne cene oljčnega olja povišane

visoka cene oljčnega olja so pritegnili pozornost javnosti po vsej Evropi.

Po podatkih Evropske komisije so bile povprečne maloprodajne cene oljčnega olja v 27 državah članicah Evropske unije junija 45 za 2024 odstotkov višje kot leto prej. Za primerjavo, povprečne cene hrane so se v tem obdobju zvišale za 1.3 odstotka, širša kategorija maščob in olj pa za 13 odstotkov.

Medtem pa podatki merilnika cen, ki jih je aprila objavil The Grocer, strokovna publikacija s sedežem v Združenem kraljestvu, kažejo, da je povprečna cena blagovnih znamk oljčnega olja z belo oznako v največjih supermarketih v državi dosegla 7.38 £ (8.60 €) na liter, kar je 42-odstotno povečanje. v primerjavi z aprilom 2023.

Nadaljnji podatki iz primerjalnega sledilnika blaga Mednarodnega denarnega sklada, ki ga določa največji izvoznik, kažejo, da so cene oljčnega olja junija znašale 9,157 dolarjev (8,530 evrov) na tono, kar je 27 odstotkov več kot lani.

Naraščajoče cene oljčnega olja sta spodbudili dve zaporedni slabi letini v sredozemskem bazenu, zlasti v Španiji, skupaj z odpornim povpraševanjem.

Medtem ko so nekateri analitiki zaskrbljeni, da bi lahko visoke cene oljčnega olja spominjale na regresivne davke, ki bi nesorazmerno vplivali na gospodinjstva z nizkimi dohodki, Lisa Paglietti, ekonomistka pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), temu nasprotuje.

"Izraz ​,war"regresivni davek" ima veliko politično in družbeno težo, zato bi bilo morda bolj produktivno, če bi se osredotočili na splošni učinek, namesto da bi ga uokvirili kot vprašanje regresivnega davka," je povedala. Olive Oil Times. ​,war"Analiza potrošnje na prebivalca v povezavi z ravnjo dohodka bi lahko zagotovila dragocene vpoglede."

"Razumevanje distribucijskega vpliva zvišanja cen na različne dohodkovne skupine je ključnega pomena za določitev, ali gre za regresiven davek,« je dejal Paglieti. ​,war"Če dvig cen oljčnega olja nesorazmerno prizadene posameznike z nižjimi dohodki, bi lahko bil regresiven.«

"Če pa je zvišanje cene posledica dejavnikov, ki enako vplivajo na vse ravni dohodka, kot je svetovno pomanjkanje oljčnega olja, se to morda ne bo štelo za regresiven davek, temveč za splošno povišanje življenjskih stroškov,« je dodala. ​,war"Verjamem, da se je to zgodilo na vseh ravneh in vplivalo na vse ravni dohodka.«

Nekatere vlade so sprejele ukrepe za ublažitev učinkov dragega oljčnega olja na gospodinjstva.

Organi v Turčija in Maroko sprejela prepovedi izvoza v razsutem stanju, da bi povečala domačo ponudbo oljčnega olja in spodbudila izvoz v posamični embalaži, ki zahteva višje cene. Vendar proizvajalci in potrošniki v obeh državah imajo podvomil v učinkovitost teh ukrepov.

Medtem je tunizijska vlada sporočila namerava omejiti ceno decembra na domačem trgu po 15 tunizijskih dinarjev (4.45 evra) za liter in dal 10,500 litrov oljčnega olja. ekstra deviško olivno olje za to pobudo.

Vendar pa nekateri potrošniki imajo oporekal učinkovitosti teh prizadevanj in trdil, da se ne izvajajo dobro.

V Španiji so oblasti ubrale drugačen pristop, odpravo davka na dodano vrednost, podobno kot prometni davek, od olivnega olja in drugih kuhinjskih sponk za pomoč gospodinjstvom pri soočanju z naraščajočimi življenjskimi stroški.

Ta odločitev je bila sprejeta kot odgovor na zvišanje cen oljčnega olja v velikih trgovskih verigah, ki je povzročilo razočaranje in proteste med Španci, ki močno uživajo to sestavino.

Medtem ko so cene oljčnega olja na izvoru v Španiji padle za 25 odstotkov od rekordno visokih ravni, doseženih sredi januarja, maloprodajne cene niso sledile temu.

To je predvsem posledica prevladujoče tržne dinamike. Številni trgovci na drobno so kupili oljčno olje, ki so ga trenutno prodajali, med novembrom 2023 in januarjem 2024, ko so se izvorne cene približale rekordni vrednosti.

Posledično morajo oljčno olje prodajati po višjih pribitkih, da ustvarijo dobiček, čeprav so se cene na izvoru znižale.

Drugi vzroki za visoke maloprodajne cene so podjetja, ki se varujejo pred morebitnimi izgubami zaradi druge slabe letine, in špekulacije podjetij, ki kupujejo oljčno olje in ga obdržijo, preden ga pozneje prodajo po višji ceni.

Ker maloprodajne cene ostajajo visoke, lahko potrošniki zmanjšajo porabo oz preklopite na cenejše alternative. To lahko zmanjša povpraševanje in zniža maloprodajne cene, ko se trg prilagodi.

Spremembe svetovnega povpraševanja po oljčnem olju lahko vplivajo tudi na cene oljčnega olja v evropski maloprodaji.

Ko raste apetit po oljčnem olju na netradicionalnih trgih, bodo proizvajalci in izvozniki več svojih proizvodov preusmerili tja, kjer lahko običajno zaračunavati višje cenemanj za tradicionalne trge.

"Pomembno je priznati, da netradicionalne države proizvajalke oljčnega olja zunaj EU zdaj predstavljajo večji delež celotne porabe oljčnega olja,« je dejal Paglieti. ​,war"Proizvajalci in distributerji bi morali sprejeti izziv diferenciacije izdelkov in razvoja trga, zlasti za tista oljčna olja, ki se tržijo na podlagi kakovosti in ne cene.”

"Čeprav sta vsak trg in niša edinstvena, bodo proizvajalci morda morali prilagoditi svoje strategije na novejših trgih,« je dodala. ​,war"Brez prizadevanj za razvoj trga bi lahko obstajala višja stopnja cenovne elastičnosti povpraševanja, netradicionalni trgi pa bi lahko predstavljali večji potencial rasti v prihodnosti.«

Potrošniške agencije, kot je španska Organizacija potrošnikov in uporabnikov (OCU), neprofitni nadzornik potrošniških cen, so ponudile dragocene nasvete o stroškovno učinkovitih metodah za nakup oljčnega olja brez ogrožanja njegovih prednosti.

Priporočila vključujejo nakup večjih formatov (kar zniža ceno na enoto), pravilno skladiščenje oljčnega olja za čim daljšo obstojnost, izkoriščanje promocijskih popustov, zmanjšanje količine pri posamezni pripravi in ​​podporo lokalnim proizvajalcem.

Paglieti priporoča nakup različnih stopnje oljčnega olja za različne namene. Na primer, obdržite drago steklenico ekstra deviškega oljčnega olja za zaključek jedi, kot so solate, medtem ko uporabite deviško ali nedeviško oljčno olje za dušenje in peka.

"Kakovostno sadno olje z močno začimbno močjo in izrazitimi senzoričnimi lastnostmi lahko uporabimo v manjših količinah in rezerviramo za posebne priložnosti ali posebne jedi, s čimer zmanjšamo ekonomski učinek, saj je praviloma dražje,« je povedala.

"Bolj navadna in cenejša ekstra deviška olja se lahko uporabljajo za kuhanje in kot osnovno pripravo jedi,« je dodal Paglietti. ​,war"Drug predlog je, da kupujete manjše pakete vrhunskih izdelkov, da zmanjšate znesek na blagajni in zagotovite visoko rotacijo zalog, glede na to, da se ti izdelki porabijo v manjših količinah.«