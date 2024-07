Podrobnosti o zasegu ponarejenega oljčnega olja v Pugliji

Italijanski karabinjerji so odkrili razširjeno mrežo ponarejanja olivnega olja v Cerignoli v Pugliji, kar je ena najobsežnejših tovrstnih operacij v zadnjih letih.

Operativci karabinjerske enote za boj proti ponarejanju in zdravje (NAS) so izvršili preiskavo pri sedmih domačinih in odkrili 71 ton oljnatih snovi, 623 litrov klorofila in opremo za nezakonito proizvodnjo velikih količin olivnemu olju podobnih izdelkov.

O policijska akcija je koordiniralo državno tožilstvo v Foggii in je vključevalo več provinc po vsej državi.

Preiskava se je začela lani septembra in nedavno je NAS omogočila identifikacijo in zaseg skoraj 42 ton ponarejene nafte.

Velik del te snovi je bil pripravljen za distribucijo na trgu. Včasih je bila že ustekleničena in dana na voljo agroživilski dobavni verigi, lažno označena kot italijanska ekstra deviško olivno olje.

Z leti je nadloga ponarejanja oljčnega olja sprožila naraščajoč obseg znanstvenih raziskav, ki preiskujejo, kako nastane ponarejanje in metode za odkrivanje ponarejenih izdelkov.

Ponarejevalci včasih olju iz semen dodajo klorofil in beta-karoten, da posnemajo barvo ekstra deviškega oljčnega olja.

Površna analiza teh ponarejenih izdelkov morda ne bo odkrila goljufije, saj so mešanici pogosto dodana oljčna olja nizke kakovosti.

Posledično organi pregona uporabljajo zelo sofisticirane metode, vključno z spektroskopija, kromatografija in celo DNK testiranje.

Po besedah ​​Gennara Sicola, predsednika Italia Olivicola, preiskava NAS poudarja sposobnost italijanskih organov kazenskega pregona za učinkovit boj proti kriminalu s hrano.

"Akcija karabinjerjev proti ponarejenemu ekstra deviškemu oljčnemu olju in olju, obarvanemu s klorofilom, je svetel primer odličnega delovanja nadzornega sistema proti goljufijam s hrano,« je dejal.

Sicolo je poudaril pomen tovrstnih operacij glede na visoko vrednost proizvodnje oljčnega olja v Apuliji.

S svojimi 60 milijoni oljk in številnimi nagrajeni proizvajalcev oljčnega olja, je Puglia najpomembnejša italijanska proizvodna regija, saj predstavlja približno polovico nacionalne proizvodnje.

Kot pravi Sicolo, je izziv ozaveščanje potrošnikov o kakovosti in koristi za zdravje visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja, tako da so cenejša olja z manj zdravstvenimi garancijami manj priljubljena.

Na to je opozorilo italijansko združenje industrije jedilnega olja (Assitol). ​,war"resnična težava je škoda ugledu velike večine podjetij, ki delujejo pravilno.«

Anna Cane, predsednica Assitolove skupine za oljčno olje, je opozorila, da ​,war"naš je eden najbolj nadzorovanih sektorjev, predvsem po zaslugi SIAN, nacionalnega telematskega sistema, ki spremlja pretok nafte, ki vstopa in izstopa iz Italije.«

"Poleg tega osem različnih javnih nadzornih organov nadzoruje olja, ki se tržijo na prodajnih policah,« je dodala.

Po besedah ​​Assitola je eden od razlogov, zakaj se goljufije nadaljujejo, nizka ozaveščenost potrošnikov o ekstra deviškem oljčnem olju.

"Dejstvo, da trgovci pod pultom, kot so bili odkriti v Cerignoli, še vedno najdejo kupce na trgu, kaže, kako malo vrednosti se pripisuje temu izjemnemu izdelku,« je dejal Cane. ​,war"To je še en razlog, da promoviramo njegovo znanje v Italiji in po svetu ter na vse možne načine podpiramo njegovo zaščito.«

Po zasegu ponarejenih olj sta tako Cia kot Coldiretti, združenje kmetov, poudarila pomen certificirane proizvodnje oljčnega olja kot varnega pristana za potrošnike.

Sklicevali so se na sankcije Evropske unije Zaščitena označba porekla (ZOP) in Zaščitena geografska označba (ZGO), ki tradicionalno pridelano hrano in pijačo povezujejo z določenimi regijami in kultivarji.

"Še naprej pozivam potrošnike: kupujte ekstra deviško oljčno olje ZOP in ZGO. Za pridobitev teh priznanj morajo ekstra deviška oljčna olja z ZOP in ZGO upoštevati natančna in stroga pravila, ki potrjujejo njihovo visoko kakovost in zdravju,« je dejal Sicolo.

Alfonso Cavallo, predsednik Coldiretti Puglia, je dejal, da je kazenski pregon ključnega pomena za zaščito zdravja potrošnikov.

"Goljufije s hrano so še posebej sovražno kaznivo dejanje, ker ogrožajo zdravje ljudi, temeljijo na zavajanju in prizadenejo predvsem tiste z omejenimi finančnimi zmožnostmi, ki so prisiljeni poseči po poceni hrani,« je dejal.

To ni prvič, da so italijanski organi pregona odkrili pomembne nezakonite operacije, ki se osredotočajo na ponarejanje oljčnega olja. Decembra oblasti v Italiji in Španiji zasegli 260,000 litrov ponarejenega oljčnega olja in v usklajenih racijah aretirali 11 posameznikov.

Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da je kombinacija nizke proizvodnje v zadnjih dveh letinah, vse manjše zaloge oljčnega olja in visokih cen ustvarila vabljive pogoje za kriminalne združbe, da izvajajo goljufije z oljčnim oljem.