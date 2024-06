Odkritje novih sort oljk v Italiji spodbuja razvoj aplikacije

Dve doslej neznani sorti oljk sta bili odkriti v Frosinone, pokrajina v osrednji italijanski regiji Lazio.

Laboratorij italijanskega nacionalnega raziskovalnega centra (CNR) je testiral več vzorcev dreves in potrdil, da se njihov DNK ne ujema z nobeno znano sorto, navedeno v bazi podatkov IBBR-CNR v Perugii.

Oljčno olje, ki ga pridelajo ta drevesa, smo poskusili s strokovnimi degustatorji in ugotovili, da je kakovost res zanimiva. Zato smo že investirali v njihovo razmnoževanje. - Pierluigi Turchetta, oljkar iz Frosinona

Baza podatkov vključuje več kot 5,000 genetskih profilov in repozitorij z več kot 10,000 vzorci.

Analize CNR so pokazale, da sta lahko dve novo najdeni kultivarji genetsko povezani s kultivarji v Venetu, severni italijanski regiji, zlasti s sorto Favarol.

"To so drevesa, ki izvirajo iz naše regije in tu uspevajo že stoletja,« je povedal Pierluigi Turchetta, pridelovalec oljk, ki je odkril nove sorte. Olive Oil Times.

Dodal je, da ga odkritje ni presenetilo. ​,war"Posebej smo iskali avtohtone sorte oljk v naši regiji, ker smo sumili, da nekatera drevesa ne pripadajo tukajšnjim tipičnim kultivarjem,« je dejal Turchetta. ​,war"Vendar nismo mogli biti prepričani.”

"Odločili smo se, da pošljemo štiri vzorce v specializirani laboratorij CNR,” je dodal. ​,war"Dva vzorca sta razkrila edinstveno naravo vsaj nekaterih naših dreves.«

Medtem ko je potrebnih še nekaj korakov za uradno vključitev teh sort na uradni seznam italijanskih kultivarjev oljk, lokalni pridelovalci upajo, da bi to odkritje lahko vzpostavilo novo območje za proizvodnjo oljčnega olja s certificiranim poreklom.

Takšne geografske označbe so temeljnega pomena za certificiranje zaščitene geografske označbe (ZGO) Evropske unije, ki živila povezuje z njihovim edinstvenim proizvodnim območjem in povečuje vrednost lokalnih proizvodov.

Pred kratkim so raziskovalci našli 21 prej neznanih sorte oljk na Capriju, otok že od antičnih časov posejan z oljkami.

"Biotska raznovrstnost oljk ima pomembno vrednost z okoljskega in ekološkega vidika,« je povedal Thomas Vatrano, degustator oljčnega olja in agronom. ​,war"Dinamično sodeluje z vsemi živimi organizmi na ozemlju, zaradi česar uspeva.«

Po Vatranu oljka biotska raznovrstnost je ključnega pomena v času podnebnih sprememb. ​,war"Poglejte južno Italijo, kjer dolgotrajno pomanjkanje vode vsako leto vpliva na kakovost oljčnega olja,« je dejal.

"Starodavni oljčni nasadi v regijah, kot je Kalabrija, delujejo kot varuhi teh ozemelj in se dobro upirajo suši ter ponujajo strategijo za ublažitev podnebnih sprememb,« je dodal Vatrano.

Drevesa z visoko prilagodljivostjo v ostrem podnebju lahko zagotovijo tudi dragocen vpogled v preprečevanje širjenja nastajajočih bolezni.

(Foto: Pierluigi Turchetta)

"Sredozemski bazen je največje območje za gojenje oljk na svetu,« je dejal Vatrano. ​,war"Tvegana izbira sort glede na pridelek olja ali potrebe trga je privedla do opuščanja domačih sort v korist tujih ali domačih.«

"Ta izguba biotske raznovrstnosti lahko vpliva na strategije odpornosti proti novim patogenom ali škodljivcem,« je dodal.

Vatrano je poudaril, da bodo odkrivanje novih sort oljk v Italiji nadaljevali.

"Italija ima okoli 30 odstotkov svetovne zarodne plazme oljk,« je dejal. ​,war"Število sort je podcenjeno, saj se s sodobnimi tehnikami molekularne biologije pogosto odkrijejo neznani posamezniki.«

Po besedah ​​Turchetta bi lahko novo najdene sorte prinesle pomembne rezultate za oljkarje.

"S strokovnimi degustatorji smo poskusili oljčno olje, ki ga pridelajo ta drevesa, in ugotovili, da je kakovost res zanimiva,« je dejal. ​,war"Zato smo že investirali v njihovo razmnoževanje.«

"Trenutno sadimo na stotine dreves, s 600 mladimi oljkami za vsako sorto,« je dodal Turchetta.

Turchetta razvija tudi mobilno aplikacijo, ki uporablja umetno inteligenco za hitro prepoznavanje določenih kultivarjev.

"Z ekipo mladih koderjev smo razvili aplikacijo, ki lahko prepozna oljke,« je dejal. Lahko nakazuje npr. ​,war"zdi se, da je to oljčno drevo Leccino s stopnjo zaupanja recimo 80 odstotkov.«

Čeprav je za popolne rezultate potrebna molekularna genetska analiza, Turchetta pravi, da aplikacija obravnava pogosto vprašanje med pridelovalci oljk.

"Beta različica aplikacije Olivamea je na voljo za Android, kmalu pa bo sledila tudi različica za iPhone, ki bo uradno predstavljena 21. junija.st," rekel je.