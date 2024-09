Nemška političarka in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila sestavo nove Evropske komisije, za novega komisarja za kmetijstvo in prehrano pa je imenovan 42-letni Luksemburžan Christophe Hansen.

Komisijo, glavno izvršno vejo Evropske unije, sestavlja 27 komisarjev, po enega iz vsake države članice bloka.

Hansen pripada konservativni desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), največji politični skupini v Evropskem parlamentu, ki ima 188 poslancev iz vseh držav EU.

Za Evropski parlament dela od leta 2018, predvsem pa sodeluje pri pripravi ključne zakonodaje EU, kot je npr Skupna kmetijska politika (CAP) in pravila bloka o krčenju gozdov.

Hansen naj bi zamenjal Poljaka Janusza Wojciechowskega, ki je bil v prvem mandatu predsedovanja von der Leyenove pet let komisar EU za kmetijstvo.

Wojciechowski je izdal zadnja revizija skupne kmetijske politike, sklopa pravil in shem subvencij za kmetovanje, ki je začel veljati januarja 2023.

Vendar pa Evropski kmetje so ciljali na stroge in stroge okoljske predpise nove skupne kmetijske politike za kmete zahteve zelenega kmetovanja in demonstracije ki se je odvijal po vsej celini v začetku leta 2024.

Hansen, ki prihaja iz kmečke družine iz ene najmanjših držav članic EU z omejeno obdelovalno zemljo, bo moral obnoviti mostove med Brusljem in kmeti bloka po njihovih nedavnih protestih.

Vendar se zdi, da so evropski kmetje pritegnili veliko pozornosti največje bruseljske politične sile.

Desnosredinska EPP, politični dom von der Leyen in Hansen, se je poimenovala EU's ​,war"kmečka stranka. ” Nekateri njeni člani redno pozivajo k pravičnemu dohodku in manj birokracije za evropske kmete.

V govoru v parlamentu julija lani, preden je bila ponovno izvoljena za drugi mandat na čelu EU, je von der Leyen dejala, da kmetje ​,war"ne bi smeli prisiliti, da bi prodali svoje ​,war"dobra hrana« pod proizvodnimi stroški.

"Okrepiti moramo položaj kmetov v prehranski verigi; potrebujejo dostop do več kapitala,« je dejala.

V svojem poslanskem pismu Hansenu po njegovem imenovanju za novega komisarja za kmetijstvo ga je von der Leyen zadolžila tudi za pripravo ​,war"vizijo za kmetijstvo in prehrano' v svojih prvih 100 dneh na položaju, osredotočen na zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti in trajnosti kmetijskega in živilskega sektorja bloka.

Novi načrt bo upošteval tudi priporočila poročila o strateškem dialogu o kmetijstvu in prehrani EU, ki ga je pripravila komisija v sodelovanju z 29 deležniki. Poročilo poziva k prehodu s plačil na podlagi hektarjev na bolj ciljno usmerjena plačila kmetom in večjo podporo malim kmetom.

"Prav tako boste zagotovili, da bo naša prihodnja skupna kmetijska politika primerna za zagotavljanje ciljno usmerjene podpore kmetom, ki jo najbolj potrebujejo, predvsem malim kmetom,« je zapisala von der Leyen v svojem pismu. ​,war"Pri vsem svojem delu boste kmetom zagotavljali pošten in zadosten dohodek.«

V skladu s standardno prakso bodo vsi novi kandidati za komisarje opravili več zaslišanj v parlamentarnih odborih, da bodo prejeli končno odobritev Evropskega parlamenta. Parlament nato glasuje o primernosti nove komisije kot celote.

Petletni mandat nove komisarske ekipe von der Leyenove naj bi se začel konec novembra ali v začetku decembra letos.