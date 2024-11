Pogovori o trgovinskem sporazumu med EU in Mercosurjem so ogroženi zaradi domnevnih argentinskih omejitev pri uvozu oljčnega olja iz Evrope

Pogajanja med Evropsko unijo in Mercosurjem, ki si prizadevata za sklenitev sporazuma o prosti trgovini, so trenutno v nevarnosti zaradi domnevnih argentinskih omejitev glede uvoza nekaterih evropskih živil, zlasti oljčnega olja. Kot odgovor na omejitve uvoza argentinske hrane, ki jih izvaja argentinski minister za notranjo trgovino Guillermo Moreno, je Evropska unija razmišljala o tem, da bi te pomisleke posredovala Svetovni trgovinski organizaciji.

Mercosur je regionalni trgovinski sporazum (RTA) med Argentino, Brazilijo, Paragvajem in Urugvajem, ustanovljen leta 1991 z Asuncionsko pogodbo, ki je bila pozneje spremenjena in posodobljena s Pogodbo iz Ouro Preta iz leta 1994. Njegov namen je spodbujanje proste trgovine in tekočega pretoka blaga, ljudi in valute.

Joao Aguiar Machado, namestnik generalnega direktorja EU za zunanje odnose, je dejal, da ​,war"Težava je v tem, da ti ukrepi poleg neposrednega vpliva na trgovino spodkopavajo zaupanje, ki je potrebno za razvoj teh pogajanj."[1] Aguiar Machado se boji, da ​,war"to posebno vprašanje bi lahko onesnažilo ozračje trgovinskih razprav." 1

Argentinske oblasti, zlasti sedanja predsednica Cristina Kirchner in njeni ministri, so zanikale obstoj kakršnih koli tovrstnih omejitev proti evropskim proizvodom in odgovarjajo, da trgovinska pogajanja Mercosur-EU niso ustrezen forum za reševanje takšnega dvostranskega vprašanja.

Aguiar Machado v odgovoru ugotavlja, da čeprav te omejitve morda ne obstajajo na papirju, so zelo resnične in dokazujejo argentinski, ​,war"notranja komunikacija ... ko govorimo o okvarjenih napravah. Zabojniki so blokirani v pristaniščih in tega ni mogoče zanikati."1

Vendar to naprej in nazaj ni edina ovira za pogovore med EU in Mercosurjem. Francija vodi še ducat evropskih držav v protestu proti temu potencialnemu prostotrgovinskemu sporazumu, pri čemer trdi, da bi nižji stroški proizvodnje s poceni delovno silo v Južni Ameriki negativno vplivali na evropske proizvajalce oljčnega olja, ki se že soočajo s finančno krizo in cenami, ki še naprej padajo.

Prekinitev teh pogovorov bi lahko bila katastrofalna za obe strani, saj trgovina med EU in Mercosurjem predstavlja skoraj toliko kot trgovina EU s celotno Latinsko Ameriko skupaj. Poleg tega je EU primarni trg Mercosurja za kmetijski izvoz, ki je v letu 19.8 predstavljal približno 2009 % celotnega uvoza kmetijskih proizvodov v EU.[2]







[/viri]