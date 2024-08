Seznam želja oljkarjev EU za spremembo

Proizvajalci oljčnega olja utrjujejo svoja stališča, medtem ko napredujejo pogajanja o prihodnosti Evrope Skupna kmetijska politika (SKP) in akcijski načrt za sektor oljčnega olja EU.

Juan Corbalán, bruseljski delegat španskih kmetijsko-živilskih zadrug, ki predseduje sekciji za oljčno olje v evropski kmetijski federaciji Copa-Cogeca — govoril z Olive Oil Times o tem, kaj je kmetom najpomembnejše.

Dejal je, da med prednostne naloge spadata povečanje pogajalske moči organizacij proizvajalcev v živilski industriji in prenova na področju nadzora kakovosti.

S slednjim iščejo nekaj spornih ukrepov, vključno z nalaganjem odgovornosti trgovcem na drobno, da zagotovijo kakovost olja, ki ga imajo na zalogi, kot je navedena na etiketi.

Ponovno uravnoteženje prehranjevalne verige

Nizki dohodki številnih pridelovalcev oljk so priznani v osnutku akcijskega načrta, ki ga je Evropska komisija objavila junija v komentar.

Corbalán je dejal, da je povečanje koncentracije proizvajalcev bistveno, če želijo okrepiti svojo moč v verigi vrednosti hrane.

"Na primer, v Španiji, vodilni svetovni proizvajalec oljčnega olja, obstaja več kot 1,000 proizvajalcev podjetij (900 je zadrug), vendar le štiri podjetja obvladujejo približno 40 odstotkov (maloprodajnega) trga.

Te organizacije morajo aktivno tržiti pridelke svojih članov, vendar za to potrebujejo zadostno maso. Potrebne so spodbude za spodbujanje združitev in razvoj orodij, ki kmetom pomagajo pri dodajanju vrednosti.

Delo na tem poteka v okviru pogajanj o SKP, je dejal.

Meja odgovornosti za kakovost izdelka

Oktobra je v Španiji prišlo do razburjenja, ko je potrošniška organizacija sporočila, da so testirali nakupe v trgovini ekstra deviško olivno olje ugotovili, da je bil vsak tretji napačno označen. Nekatera večja podjetja za oljčno olje so v svoj zagovor povedala, da je bilo njihovo olje ekstra deviško, ko je zapustilo njihove roke, in so se spraševali o veljavnosti testov skupine potrošnikov, zlasti organoleptičnih rezultatov.

Corbalán je dejal, da bi bilo treba evropsko zakonodajo spremeniti, tako da bi moral biti, ko je oljčno olje predmet inšpekcijskega pregleda, odgovoren tisti, ki ima oljčno olje v tistem trenutku - na primer v trgovini.

"Želimo, da je tisti, ki ima izdelek v rokah, odgovoren za njegovo kakovost, kot se dogaja po zakonu o sadju in zelenjavi.

"Ne kdo ga je prodal pred dvema letoma, ampak kdo ga ima zdaj,« je dejal.

Panel test: prva razvrstitev je dokončna

Kmetje želijo tudi uskladiti pravila o preskusih na panelih, tako da obstaja doslednost v načinu uporabe testa po Evropi.

In ko je oljčno olje s strani komisije kategorizirano kot ekstra deviško, mora ta rezultat ostati veljaven za celotno življenjsko dobo olja. Drugi panelni test, opravljen dve leti pozneje z drugačnim izidom, ga ne bi smel razveljaviti, je dejal Corbalán.

Na vprašanje, ali je treba zaščititi tudi potrošnike, je dejal, da bi tudi oni imeli koristi od takšnih ukrepov.

Nova orodja

Nadzor kakovosti je treba izboljšati in poenotiti tako znotraj kot zunaj EU, je dejal.

Obstajajo dobre trgovinske priložnosti v državah, kot so Kitajska, Indija in ZDA, ​,war"vendar potrebujemo enaka pravila, kategorije in analitična orodja za uporabo."

Španska vlada je dejala, da preučuje nova orodja za panelni test, vključno z a ​,war"kemični senzor«, ki bi ga lahko dopolnjevala ali nadomestila. Nekateri industrijski viri so povedali Olive Oil Times se ocenjuje elektronski nos in oblika spektrometrije.

Corbalán je dejal, da je bilo predlagano orodje in ga preučujejo, vendar ni mogel podrobneje pojasniti.

Označevanje in kategorije

Kar zadeva najboljši datumi, osnutek akcijskega načrta pravi, da veljavna zakonodaja predvideva rok uporabnosti na etiketah, vendar ne določa roka skladiščenja. Treba je preučiti spremembe v oljčnem olju skozi čas in se dogovoriti o metodi vrednotenja, je dejal.

Corbalán je dejal, da je standardizacija rokov uporabnosti pomembna, ​,war"ker nekateri trgovci zahtevajo dve leti, drugi tri, nekateri pa eno leto."

Dejal je, da je treba poiskati tudi novo ime za maloprodajni razred ​,war"oljčno olje« — mešanica deviškega in kemično rafiniranega oljčnega olja — ker je za potrošnike zelo zmedeno. Vendar zaenkrat ni močnega kandidata za novo ime.

Sproži cene za pomoč pri zasebnem skladiščenju

Razume se, da trenutno obstaja soglasje na ravni Evropskega parlamenta za povečanje sprožijo cene za ekstra deviško in deviško oljčno olje (vendar ne za lampante), da se cene vključijo v glavno zakonodajo o oljčnem olju in zagotovijo, da bo aktivacija hitra in avtomatska.

Corbalán je dejal, da so slednji ukrepi pomembni, ker kmetje potrebujejo varnost, da vedo, da bo pomoč samodejno, ko bodo cene franko tovarne pod sprožilci. ​,war"kot je v drugih sektorjih, kot je maslo“ — namesto po presoji Komisije.

"Evropski parlament opravlja dobro delo in verjamemo, da bosta Evropski svet in Komisija na koncu sprejela njegovo stališče.

Kljub temu proizvajalci upajo, da bo parlament še vedno prepričan, da bo zvišal tudi sprožilno ceno za lampante, rekel je.

Dosjeje o pomembnih vidikih prihodnje SKP in akcijski načrt še vedno pregledujejo odbori Komisije in Parlamenta.