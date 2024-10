Evropa zaostruje omejitve glede ogljikovodikov v deviškem oljčnem olju

Evropska komisija naj bi letos poostrila predpise in dodatno omejila količino policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), dovoljenih v deviških in ekstra deviško olivno olje.

PAH so organske spojine, za katere je znano, da povzročajo raka in škodljive mutacije pri sesalcih. Spojine se pojavljajo naravno in nastajajo pri sežiganju premoga, nafte, zemeljskega plina, lesa, odpadkov in tobaka.

Trenutni evropski predpisi omejujejo količino več PAH v oljčnem olju na manj kot deset mikrogramov na gram. Za benzo(a)piren, enega najpogostejših PAH, je meja dva mikrograma na gram.

Oglejte si tudi: Španski aktivisti lobirajo za prepoved glifosata, potem ko EU ni dosegla soglasja

Idealno bi bilo, da deviško oljčno olje ne vsebuje PAH. Vendar lahko do okužbe pride neposredno med mletjem ali posredno zaradi izpostavljenosti oljk dimu ali onesnaženosti zraka.

Pomemben vir onesnaženja je obrezovanje dreves med obiranjem oljk. Maziva, ki se uporabljajo v motornih žagah, vsebujejo PAH.

PHA najdemo tudi v kemikalijah, ki se uporabljajo za proizvodnjo vreč iz jute, ki so posebej zasnovane za izboljšanje vzdržljivosti in vodoodpornih lastnosti za transport oljk.

Združenja kmetov pozivajo Evropsko komisijo, naj posreduje več informacij vsem oljkarjem in proizvajalcem oljk. Komisijo prosijo, naj zagotovi uradne smernice o praksah, ki bi lahko povzročile vnos PAH med gojenjem, žetvijo in ekstrakcijo.

PAH je mogoče najti tudi v industrijskih topilih. Kot rezultat, ​,war"olja iz oljčnih tropin imajo višjo vsebnost PAH, ki v nekaterih primerih presega mejne vrednosti,« so nedavno zapisali raziskovalci z italijanske univerze v Vidmu. študija.

V skladu z novimi predpisi se predvideva, da bo vsako ekstra deviško oljčno olje, ki vsebuje PAH, neprimerno za uživanje.

Posledično bodo morali proizvajalci to podstandardno olje prodajati za biodizel po ceni 0.80 EUR na liter, kar je bistveno nižje od 8 EUR na liter za ekstra deviško oljčno olje.

Medtem ko je situacija nekatere kmete spodbudila k ponovnemu razmisleku, raziskovalci verjamejo, da bodo omejitve še izboljšale javno mnenje o kakovosti oljčnega olja.

"Kar zadeva novo uredbo o PAH, menim, da sta vsaka ideja in pravilo, ki bi lahko privedla do boljšega razumevanja kakovosti oljčnega olja, koristna za povečanje zadovoljstva strank na podlagi kakovosti,” Michele Pisante, predsednica oddelka za raziskave agronomije in poljščin. in izobraževalni center na Univerzi v Teramu, je povedal Olive Oil Times.

Evropske države proizvajalke oljčnega olja prosijo komisijo, da nova pravila odložijo do leta 2028. Vendar ostaja negotovo, ali bo komisija tej prošnji ugodila.

Kontaminacija z oljčnim oljem je v 27-članskem bloku resna skrb. Lansko leto je manjša analiza francoskih blagovnih znamk ekološkega in neekološkega oljčnega olja pokazala, da je bilo 23 od 24 vzorcev onesnažena z mehčali in ogljikovodiki mineralnega olja.

Študija, ki jo je objavil francoski Nacionalni inštitut za potrošnike, je v vzorcih odkrila sledi mineralnih olj nasičenih ogljikovodikov in aromatičnih ogljikovodikov mineralnih olj. Znano je, da se ti ogljikovodiki kopičijo v jetrih in limfnem sistemu, kar lahko povzroči vnetje.

Nova uredba je del nenehnih evropskih prizadevanj za boj proti kontaminaciji hrane.

Leta 2019 je Mednarodni svet za oljke (MOK) svetoval Evropski uniji da je treba sprejemljivo raven porabe potencialno rakotvorne spojine 3-monokloropropan diol (3-MCPD estri) v rafiniranem oljčnem olju določiti pri 1.25 miligrama na kilogram.

To spojino običajno najdemo v rastlinskih oljih, zlasti v oljčnih tropinah in rafiniranih oljih, medtem ko je v deviških oljčnih oljih ni zaradi pomanjkanja postopkov rafiniranja.

Leta 2021 tudi evropske oblasti omejen kadmij ravni v namiznih oljkah in jedilnem olju. Do te poteze je prišlo po tem, ko so v španskih namiznih olivah in nekaterih aromatiziranih italijanskih oljčnih oljih odkrili težko kovino, znano rakotvorno snov.

Medtem ko nekatera združenja proizvajalcev nasprotujejo nadaljnjim omejitvam iz Bruslja, sedeža Evropske komisije, obstajajo dokazi, da delujejo.

V Evropski uniji leta 2022 poročilo o ravneh pesticidov v živilih, objavljenem aprila 2024, je Evropska agencija za varnost hrane povedala, da je opravila 1,805 testov na med 167 in 226 vzorcih deviškega oljčnega olja, pri čemer je pregledala devet različnih kemičnih spojin, ki jih najdemo v pesticidih. Vsak vzorec ni bil testiran na vsako kemikalijo.

Ugotovljeno je bilo, da je v sedemintridesetih vzorcih deviškega oljčnega olja vsebnost pesticidov nižja od dovoljenih mejnih vrednosti ostankov. Le en vzorec je presegel zakonsko dovoljeno mejo.

Za primerjavo, EFSA je našla štiri vzorcev, ki presegajo zakonsko dovoljeno mejo od 84 v svojem poročilu za leto 2019, pri čemer so nekatere ravni pesticidov odkrili v drugih 22 vzorcih.