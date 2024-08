Kriza povzroča naložbe v oljčne nasade

Zaradi globoke recesije grškega gospodarstva se je veliko mladih in izobraženih mestnih prebivalcev zateklo k dobri stari družinski deželi in postati novi in ​​ambiciozni kmetje.

Med njihovimi najljubšimi izdelki je nekaj eksotičnih, kot so borovnice in robide, granatna jabolka, stevija, aloja in črni tartuf, več kot polovica pa jih raje goji oljke. Oljke so imele vedno posebno mesto v grškem kmetijstvu in so neločljivo povezane s tradicijo države.



Še več, oljčni nasadi danes veljajo za dobro naložbo. Potencialni investitorji iščejo oljčne nasade velikosti 8 hektarjev in več, za dobro urejen in namakan nasad pa so pripravljeni plačati do 300 evrov za oljko.

Njihov namen je zagotoviti svoj denar, saj ​,war"zemlja nikoli ne izgubi svoje vrednosti,« kot pravi običajna modrost v Grčiji, in hkrati prejemati dodaten dohodek od olja in užitnih oliv (da ne omenjam zaloge EVOO za osebno uporabo, ki jo potrebujejo vsi Grki).



Novorojeni kmetje, vlagatelji zemljišč in novi podjetniki ki se ukvarja z blagovno znamko oljčnega olja , vsi sestavljajo najbolj obetavno delovno skupino ljubiteljev oljčnega olja, ki lahko grško oljčno olje dvigne na višjo raven in izkoristi njegove prednosti.

Ampak to še ni vse; po podatkih Evropske mreže za razvoj podeželja se število mladih kmetov po vsej Evropi zmanjšuje, kar ogroža sposobnost preživetja podeželskih regij. Nedavni dogodki so lahko iskrica za preobrat stvari in zagon neprimerljivega vračanja na zemljo, zlasti v državah južne Evrope, ki so tesno povezane s kmetijstvom in najbolj trpijo zaradi preteče finančne krize.