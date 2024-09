Proizvajalci v Hercegovini praznujejo novo ZOP

Oljkarji v Bosna in Hercegovina, država zahodnega Balkana, praznuje razglasitev prvega v državi Zaščitena označba porekla- certificiran ekstra deviško olivno olje: Zlatne Kapi Hercegovina.

Kmetje in uradniki, ki so prispevali k oblikovanju ZOP, so se udeležili posebne slovesnosti v Mostarju, največjem mestu v južni regiji Hercegovine.

Osredotočamo se na promocijo ZOP Zlatne Kapi in razvoj turizma oljčnega olja preko projektov, kot je Cesta oljčnega olja Hercegovine. - Josip Matić, predsednik, Društvo oljkarjev in oljarjev Hercegovine

Gostitelji so poudarili vlogo ZDA, ki si preko projekta trajnostnega turizma Ameriške agencije za mednarodni razvoj (USAID) prizadeva za zaščito in promocijo edinstvenih kulinaričnih izdelkov Bosne in Hercegovine.

Slovesnost ob otvoritvi Zlatne kapi ZOP v Mostarju

"Znak pristnosti nam veliko pomeni. Naša olja bodo zdaj lažje šla na trge. Oljkarstvo ima prihodnost v Hercegovini; imamo olja izjemne kakovosti,« je povedal Dragan Musa, lastnik nasada z okoli 900 oljkami v Miloševićih.

Musove besede je podprl Ivan Milas Musa, ki tudi letos pričakuje solidno letino in vrhunsko olje.

"Zaščitena geografska označba pomeni veliko za vse sedanje in bodoče oljkarje, blagovna znamka Zlatne kapi Hercegovine pa bo pripomogla k regionalnemu in svetovnemu uspehu,« je dejal Milas. ​,war"Lahko tekmujemo s svetovnimi znamkami, saj kjer koli se pojavimo, dobimo nagrade.«

Na primer, Družinska vinarija Škegro je bil nagrajen na NYIOOC World Olive Oil Competition v vsaki od zadnjih sedmih izdaj tekmovanja. Leta 2023 so proizvajalci iz Hercegovine skupaj osvojili štiri nagrade od petih prijavljenih.

Oljkarstvo v Hercegovini obstaja že stoletja, vse do najdb v bližini Neuma, v zadnjih 15 letih pa se je okrepilo.

Po besedah ​​Marka Ivankovića, direktorja Zveznega agromediteranskega zavoda, je bilo takrat le 80 hektarjev oljčnih nasadov. Zdaj se regija ponaša z desetimi velikimi oljčniki in okoli 800 družinskimi kmetijami, ki upravljajo s 521 hektarji oljčnikov in letno pridelajo 380,000 litrov oljčnega olja.

"V naslednjem srednjeročnem obdobju je cilj doseči površino 1,000 hektarov in podvojiti proizvodnjo oljčnega olja,« je dejal Ivanković.

Marko Ivanković

USAID v sodelovanju z Agencijo za varno hrano Bosne in Hercegovine nadaljuje delo na področju povečanja števila izdelkov z zaščiteno geografsko označbo.

"To priznanje je nova potrditev bogastva Hercegovine in njenega ogromnega potenciala za razvoj turizma, ki temelji na pristnih produktih in doživetjih,” je povedal Feđa Begović, direktor USAID-ovega projekta Turizem.

"Oljčno olje kot pomemben element sredozemske kulture in tradicije ni le kakovosten prehranski proizvod, ampak tudi priložnost za nadaljnjo rast gastronomskega turizma, ki je vse bolj privlačen za turiste, željne edinstvenih doživetij,« je dodal.

Begović je izpostavil tudi vlogo agencije za varno hrano pri spodbujanju turizma in pomoči pridelovalcem pri pridobitvi zaščitenih geografskih označb.

"Izdelki z zaščiteno označbo porekla so globoko povezani s krajem proizvodnje, saj so v celoti proizvedeni na določenem geografskem območju z uporabo lokalnih znanj in surovin,« je povedal direktor agencije Đemil Hajrić.

Kakovost teh izdelkov je neposredno povezana z naravnimi dejavniki in prebivalci te regije.

Hercegovsko oljčno olje z 2,000-letno tradicijo je prepoznavno po pikantnih notah, grenkobi in sadnih aromah.

Josip Matić, predsednik Združenja oljkarjev in oljarjev Hercegovine, je prepričan, da bo posel z oljčnim oljem v regiji šel naprej.

Enako menijo tudi ostali člani združenja, ki si prizadevajo za ohranitev ekstra deviškega oljčnega olja iz Hercegovine, predvsem s statusom ZOP.

"Naši cilji so vzpostaviti nove oljčnike, registrirati oljčnike in podpreti tehnične in izobraževalne pobude,« je dejal Matić. ​,war"Osredotočeni smo na promocijo ZOP Zlatne kapi in razvoj turizma oljčnega olja s projekti, kot je Cesta oljčnega olja Hercegovine, ki podpirajo razvoj podeželja in preprečujejo praznjenje vasi.”