Hercegovski oljkarji praznujejo leto zmag

Oljkarji v Hercegovini, južni regiji Bosne in Hercegovine, si bodo leto 2024 zapomnili po izjemnih dosežkih.

"Lahko celo rečemo, da je bil zgodovinski za naše oljke in pridelavo oljčnega olja,« je dejal Marko Ivanković, direktor Zveznega agromediteranskega zavoda (FZP) v Mostarju, največjem hercegovskem mestu.

Proizvajalci in uradniki v Hercegovini so pozdravili več pomembnih dosežkov, vključno z ustanovitvijo Zlatne Kapi Zaščitena označba porekla s strani Inštituta za intelektualno lastnino in Agencije za varnost hrane.

20. novembrath, dan prej Svetovni dan oljk, državo pozdravili tudi kot 21st Član Mednarodnega sveta za oljke (MOK).

Bosna in Hercegovina je nova članica Mednarodnega sveta za oljke

"Za Bosno in Hercegovino, kot državo kandidatko za vstop v Evropsko unijo, članstvo v MOK pomeni uskladitev domačih predpisov s pravnim redom EU na tem področju, kar bo koristilo tako proizvajalcem kot potrošnikom oljčnega olja, ” je povedala Vesna Andree Zaimović, veleposlanica Bosne in Hercegovine v Španiji.

"Vstop v MOK kot pomemben korak v razvoju trajnostnega in odgovornega oljkarstva pomeni spodbujanje proizvajalcev z možnostjo strokovne podpore, dostopa do nepovratnih sredstev, boljšega povezovanja in dostopa do širšega trga,« je dodala.

Zaimović se je udeležil tudi slovesnosti dviga zastave Bosne in Hercegovine kot nove članice na sedežu MOK v Madridu.

Slovesnost je potekala v okviru 120th plenarnem zasedanju, ki ga vodi izvršni direktor MOK Jaime Lillo in pod nadzorom vodstva te organizacije, vodij atašejev držav članic in drugih udeležencev plenarnega zasedanja ter diplomatskega osebja z veleposlaništva Bosne in Hercegovine v Madridu.

Na zasedanju je sodelovala tudi Zaimovićeva, ki je imela govor, v katerem je poudarila številne prednosti, ki jih bo članstvo v MOK prineslo proizvajalcem in potrošnikom v Bosni in Hercegovini.

Dejala je, da je država ponosna na svojo raznolikost, večkulturnost in večstoletno sožitje med različnimi narodi (Hrvati, Srbi in Bošnjaki) in verami (katolištvo, pravoslavje in islam).

Poudarila je tudi, da državo odlikujejo naravni viri in biotska raznovrstnost, ki omogoča gojenje različnih poljščin.

"Tisto, na kar smo še posebej ponosni, so ljudje, ki so splošno znani po svoji gostoljubnosti in odprtih vratih za vsakogar,« je dejal Zaimović. ​,war"Zato z velikim veseljem praznujemo naš vstop v svetovno družino oljkarjev in popularizacijo oljke, ki med drugim nosi tudi simboliko miru.«

Leto 2024 si bodo hercegovski pridelovalci poleg nacionalne potrditve ZOP certifikata in vzpona Sveta za oljke zapomnili po rekordni letini oljk in visoki kakovosti oljčnega olja.

"Oljke so letos dobro obrodile, pridelek olja pa je zaradi suše v juliju in avgustu ter deževja v septembru in oktobru nekoliko nižji kot prejšnja leta, in sicer od deset do 12 odstotkov,« je povedal Ivanković.

Pridelava je ocenjena na okoli 400,000 litrov, proizvajalci pa so zadovoljni tudi s kakovostjo, kar potrjujejo kemijske analize FZP in organoleptična ocenjevalna komisija.

Šestdeset odstotkov od 243 analiziranih vzorcev je imelo najmanj 250 miligramov polifenoli na liter, kar pomeni, da izpolnjujejo Uredba EU 432/2012 o zdravilnih trditvah za oljčna olja.

Uredba EU 432/2012 dovoljuje proizvajalcem oljčnega olja, da trdijo, da polifenoli pomagajo zaščititi krvne lipide pred oksidativnim stresom, če olje vsebuje vsaj pet miligramov hidroksitirozola in njegovih derivatov na 20 gramov.

"Olja z več polifenoli imajo tudi več zdravstvenih lastnosti,« je dejal Ivanković.

Pojasnil je, kako je potekal vzpon hercegovskega oljkarstva. Tradicija sega v rimsko dobo, o čemer pričajo ostanki starodavnega mlina v vili Rustica Mogorjelo pri Čapljini.

O prisotnosti oljk pričajo tudi toponimi (imena iz krajev) kot na primer naselje Masline, tudi hrvaška beseda za oljko. Kljub temu se je organizirano gojenje začelo šele pred približno 15 leti.

Od takrat je bilo na 140,000 hektarih posajenih 520 oljk, s čimer se je število 6,000 oljčnih dreves v državi močno povečalo.

Hercegovina ima sedaj sedem mlinov. Poleg nenehnega izboljševanja kakovosti oljčnega olja je eden od strateških ciljev zasaditi 1,000 hektarjev oljk in pridelati milijon litrov oljčnega olja. ekstra deviško olivno olje.

FZP je s svoje strani pomagala organizirati oljkarje. Ivanković je pred štirimi leti pomagal ustanoviti Hercegovsko združenje oljarjev in oljkarjev (HUUM), ki šteje več kot 95 članov.

Upravni odbor Hercegovskega društva oljarjev

FZP je pomagala organizirati tudi lokalne dogodke o oljkah in oljčnem olju, da bi poučila potrošnike o Sredozemska prehrana in olivnega olja koristi za zdravje.

"Omenjeni uspehi v preteklem letu pomenijo zaključek velike etape v celotnem razvoju te gospodarske panoge,« je dejal Ivanković.

Ivanković je dejal, da bo EU-prošnja za ZOP Zlatne kapi predstavljena v Bruslju leta 2025.

"Z velikim ponosom poudarjam, da je hercegovsko ekstra deviško oljčno olje prejelo zaščiteno označbo porekla, kar predstavlja zgodovinski trenutek za našo regijo in oljkarstvo,” je povedala Dajana Dujmović, članica upravnega odbora HUUM. ​,war"Še posebej smo ponosni na žig kakovosti ZOP Zlatne Kapi, ki dodatno potrjuje kakovost in pristnost našega izdelka.«

"Kdor letos prejme žig z oznako ZOP Zlatne Kapi, bo imel dokaz za vse potrošnike in kupce, da prejema zdravo oljčno olje v Hercegovini,« je dodal Ramiz Zajmović, član upravnega odbora in solastnik Ekološke kmetije Agroherc.

"Obstajajo deviško, ekstra deviško in hercegovsko olje, pri čemer je hercegovsko oljčno olje najvišja raven, ki jo izdelek lahko doseže,« se pošali.

HUUM prav tako razvija načrte za projekt ceste za oljčno olje, zasnovan kot neposredni prodajni kanal za oljčna olja in druge lokalne proizvode.

Ivanković je dodal, da mora sektor spodbujati kakovost oljčnega olja, da bi povečali porabo, ki trenutno znaša 0.40 litra na prebivalca.

Trdil je, da bi to lahko storili s štirikratnim povečanjem površine, namenjene gojenju oljk, in podporo mladim kmetom, da bi jih spodbudili k vlaganju v kmetijska podjetja.

Številni vodilni pridelovalci oljk v državi so napovedali, da bodo sodelovali na dogodku 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Leta 2023 so hercegovski proizvajalci od petih prijavljenih na natečaj prejeli rekordne štiri nagrade. Lani je le en proizvajalec oddal vzorec in si prislužil nagrado. Od leta 2018 so hercegovski producenti združili 11 nagrad iz 12 prijavljenih.