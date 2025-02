Visoka stopnja napak pri preverjanju kakovosti na Češkem

Inšpekcijska kampanja državne inšpekcije za kmetijstvo in hrano (SZPI) na Češkem je odkrila težave pri skoraj polovici testiranih vzorcev oljčnega olja.

Testiranje v majhnem obsegu je zagotovilo, da ekstra deviška in deviška oljčna olja različnih držav izpolnjujejo evropske standarde kakovosti in zahteve glede označevanja.

Rezultati so bili zaskrbljujoči: osem od 18 vzorcev je bilo neskladnih. Sedem od teh vzorcev ni bilo ekstra deviško olivno olje kot je navedeno na embalaži, vendar so bili nižjega razreda. Poleg tega je imel en vzorec druge pomanjkljivosti pri označevanju.

Neskladni vzorci izvirajo iz Španije, Grčije in Tunizije. SZPI je o ugotovitvah obvestila pristojne v teh državah in prodajalcem naročila umik vpletenih serij s trga. Agencija bo uvedla tudi upravne postopke v obliki glob.

Ta inšpekcijska akcija je del stalnih prizadevanj SZPI za zagotavljanje skladnosti varnosti hrane z evropskimi standardi. Leta 2023 67 odstotkov ocenjenih vzorcev oljčnega olja ni prestalo pregleda, kar kaže na rahlo izboljšanje stopenj skladnosti v letošnjem letu.

Češka, kjer živi skoraj 11 milijonov ljudi, ne proizvaja oljčnega olja. Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke je država v pridelovalnem letu 2,800/2023 porabila 24 metričnih ton, kar je najmanj od leta 2003/04.

V letu 2023, zadnjem letu, za katerega je na voljo celoten nabor podatkov, je Evropska unija izvedla 4,357 pregledov oznak in identificirala 724 oljčnih olj, ki niso bila v skladu z zahtevami EU.

Najvišja stopnja neskladnosti pri označevanju je bila ugotovljena pri blagovnih znamkah ekstra deviškega oljčnega olja v državah, ki niso proizvajalke, pri čemer 124 od 472 vzorcev ni bilo v skladu s tržnimi standardi EU, ki zagotavljajo pravilno poimenovanje, navedbo izvora in informacije o shranjevanju.

Ekstra deviška oljčna olja iz držav proizvajalk so imela precej nižjo stopnjo neskladnosti – 492 od 3,299 vzorcev – medtem ko so druga stopnje oljčnega olja iz držav proizvajalk in neproizvajalk ni ustrezalo v 18 odstotkih primerov.

EU je opravila tudi 3,023 pregledov kategorij, pri čemer je identificirala 1,030 vzorcev, ki niso ustrezali kategoriji.

Preverjanje kategorij zagotavlja, da oljčno olje izpolnjuje zahteve glede kakovosti za svojo stopnjo in določa čistost. EU uporablja preverjanje kategorij za odkrivanje primerov goljufije. Resne nepravilnosti med temi pregledi lahko povzročijo umik izdelka s trga, globe za proizvajalce ali distributerje in kazenski pregon v najbolj skrajnih primerih.

Evropski organi so ugotovili, da je 37 odstotkov vzorcev ekstra deviškega oljčnega olja iz držav proizvajalk in držav, ki niso proizvajalke, kršilo pravila EU. Države proizvajalke so bile odgovorne za 743 kršitev iz 2,036 vzorcev, medtem ko so imele države neproizvajalke 125 kršitev iz 336 vzorcev.

Skoraj ena četrtina drugih vzorcev oljčnega olja, ki jih je analizirala EU, ni izpolnjevala zahtev glede kakovosti in čistosti, pri čemer so oblasti označile 162 od 651 vzorcev.