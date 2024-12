V Moliseju posvojitev oljk podpira zdravstvene raziskave

Ugnezdena na hribih Agnone, slikovite vasi v osrednji in južni italijanski regiji Molise, Uliveto Gianna (Gianna oljčni nasad) ponuja obiskovalcem priložnost, da posvojijo oljko, hkrati pa podpira zdravstvene raziskave.

"Ta projekt se je rodil, ko sem se odločil posaditi več oljčnih dreves, ki ustrezajo letom, ki sem jih preživel z ženo Gianno, odkar sva se zaročila,« je povedal Orazio Ferrelli. Olive Oil Times. ​,war"Nedavno je umrla in želel sem narediti nekaj pomembnega, da bi se ji poklonil.«

Ferrelli je s pomočjo brata Antonia na neobdelanem zemljišču njihove družine posadil 26 mladih sadik oljk in jih dal v posvojitev.

Oglejte si tudi: Sanacija oljk v Aragónu za zajezitev španskega podeželskega eksodusa

"Želel sem omogočiti ljudem, predvsem tistim, ki ne živijo na podeželju, da posvojijo te rastline in jih uživajo, kadar hočejo,« je dejal Ferrelli. ​,war"V zameno bi prosil za nekaj zelo dragocenega: donacijo za zdravstvene raziskave.«

Prispevek v kateri koli višini za podporo združenju ali organizaciji, ki se ukvarja z medicinskimi raziskavami, je cena posvojitve mlade oljke v sadovnjaku.

"Ne potrebujem potrdila o donaciji, saj sem ​,war"gorski človek' in ljudem verjamem na besedo,« je dejal Ferrelli.

Poudaril je, da se lahko posvojitelji obrnejo na Uliveta Gianna Instagram da sporočijo svojo donacijo in združenje, ki ga bodo podprli. Nato jih povabijo, da obiščejo sadovnjak in pustijo sporočilo, ki bo napisano na tabli pri njihovi oljki.

Začeta kot majhna pobuda za prijatelje in kolege, je vzbudila odmev in zanimanje v lokalni skupnosti in medijih. Pod vtisom uspeha svojega projekta Ferrelli prejema prošnje za posvojitev iz vse Italije in drugih držav, vključno z Združenim kraljestvom in Nemčijo.

To ga je spodbudilo, da je dodal še več oljk – pred kratkim so jih posadili 70, v prihodnjih mesecih pa jih bodo posadili še 100. Odvisno od števila novih prošenj za posvojitev se lahko načrtu doda še ena parcela. Drevesa naj bi začela obroditi čez štiri ali pet let.

V Uliveto Gianna so nedavno zasadili sedemdeset mladih oljk. (Foto: Orazio Ferrelli)

"Zdaj lahko rečem, da ekstra deviško olivno olje proizvedeno bo uporabljala naša družina in kot darilo,« je dejal Ferrelli. ​,war"Trenutno si ne morem privoščiti, da bi najemal ljudi za stekleničenje oljčnega olja. Vsekakor pa ta pobuda nikoli ne bo imela komercialnih namenov in mora ostati neprofitna, z edinim ciljem podpirati zdravstvene raziskave in spodbujati preventivo.«

"Res bi lahko sadil tudi druge vrste sadnega drevja, vendar sem se odločil za oljko, ker predstavlja za vsa ljudstva,« je dodal. ​,war"V vseh kulturah simbolizira pomembne vrednote, ki jih želim sporočiti s tem projektom, kot mir, večna ljubezen, prijateljstvo in ponovno rojstvo.”

Oktobra lani, v mesecu boja proti raku dojk, so na panoramski del oljčnega nasada postavili roza klop, ki opozarja na pomen preventive. To bo cilj sprehoda, ki ga namerava Ferrelli organizirati naslednje leto kot nadaljnji način ozaveščanja in podpore raziskavam.

"S tem projektom lahko nadaljujem po zaslugi svojih dveh hčera, ki me podpirata, odkar sem ga zasnoval,« je dejal. ​,war"Moram pa reči, da mi nič od tega ne bi uspelo brez temeljne pomoči brata, ki praktično vse leto skrbi za sadovnjak. Ta zemlja je pripadala našim staršem, ki so se veliko žrtvovali za nas, in to je tudi način, da se jim zahvalimo.«

Močna vez z njegovo zemljo vključuje varovanje okolja in biotske raznovrstnosti ob ohranjanju naravnih virov.

Vsako posvojitev oljčnega drevesa v Uliveto Gianna označi znak s sporočilom posvojitelja. (Foto: Orazio Ferrelli)

Oljčni nasad Gianna sestavljajo drevesa, ki pripadajo avtohtonim sortam, vključno z Bella di Montagna in Sperone di Gallo, ter drugimi, ki so razširjene po vsej srednji Italiji, kot so Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro in Leccio del Corno.

Drevesa so trajnostno gospodarjena, gnojena z ekološkimi sredstvi in ​​v najtoplejših mesecih zalivana preko zbiralnika deževnice.

"Napisi, ki označujejo posvojitve ob oljkah, pripovedujejo veliko različnih zgodb, ki vključujejo bolj ali manj srečne trenutke, vse pa zaznamuje ljubezen,« je dejal Ferrelli. ​,war"Lepa stvar, ki jo počnemo tukaj z vsemi ljudmi, ki posvojijo oljke, je, da smo proaktivni in predani ter naredimo nekaj dobrega za izboljšanje sveta.«

"Kljub težkim časom, ki smo jih preživeli, nismo obupali in smo se odločili, da gremo skupaj naprej in zremo v prihodnost z mavričnimi barvami,« je zaključil.