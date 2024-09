Invazivne ovce opustošijo oljčne nasade v vzhodni Španiji

L'ALCOIÀ, Španija – Valencijska skupnost Unió Llauradora in Ramadera (Zveza kmetijstva in živinoreje) je ponovno opozorila na kmetijsko škodo, ki jo povzročajo prostoživeče živali v gorovju Alicante, pri čemer je posebej poudarila učinke invazivnih vrst, kot je barbarska ovca.

Zveza je v avgustovski objavljeni študiji ocenila, da škoda zaradi kopitarjev povzroči kmetom v regiji neposredno škodo v višini okoli 10 milijonov evrov letno, od tega približno 4.7 milijona evrov ali 47 odstotkov oljčni nasadi.

Ugotovljeno je bilo, da so najbolj prizadete regije Marina Alta, Marina Baixa, El Comtat, L'Alcoià, L'Alacantí in Alto y Medio Vinalopó.

S celostnim in trajnostnim pristopom je mogoče zaščititi interese kmetov in hkrati ohraniti naravno bogastvo, ki opredeljuje to čudovito regijo. - Miguel Ángel García, pridelovalec oljk iz Alicanteja

Ena od živali, ki so bile izpostavljene v študiji, je ovca Barbary, divji bovid, endemit v regijah Sahare. Čeprav je v svojem naravnem območju vse redkejša, se je razširila na mnogih območjih, kamor je bila uvedena.

V Španiji se je to prvič zgodilo v regionalnem parku Sierra Espuña, kamor je bila ovca uvedena kot vrsta divjadi leta 1970. Od takrat se je razširila v najmanj osem različnih provinc. Samo populacija v Alicanteju naj bi sedaj obsegala približno 2,500 osebkov.

Menijo, da se invazivne vrste, ki izvirajo iz severne Afrike, zaradi naraščajoče stopnja dezertifikacije ki spreminja špansko pokrajino v krajino, ki je bolj podobna njihovemu domačemu habitatu. To še posebej velja za gorovje Alicante.

Oglejte si tudi: Kako lahko iberska mravlja pomaga pri nadzoru škodljivcev v oljčnih nasadih

Zaradi svoje prilagoditve gorskemu, sušnemu terenu in sposobnosti prehranjevanja z veliko vrstami lesnatih rastlin lahko barbarska ovca povzroči precejšnjo škodo tradicionalnim gorskim oljčnim nasadom. Poleg tega lahko izvede skok iz mesta, daljši od dveh metrov, zaradi česar je standardno mečevanje neučinkovito.

Sindikat je uporabil primer Miguela Ángela Garcíe kot primer težav, s katerimi se soočajo kmetje zaradi teh vrst. Oljkar in pridelovalec olja v L'Alcoià, njegova parcela, ki je najbližje goram, je v zadnjih letih utrpela veliko in vse večjo škodo, pri čemer je letina leta 2023 znašala le 300 kilogramov: 1,000 kilogramov manj kot prejšnje leto.

Barbarske ovce poškodujejo oljke v gorovju Alicante. (Foto: Simon Roots)

Ko govorimo Olive Oil Times, so domačini L'Alcoià izrazili različna mnenja o prisotnosti eksotične vrste, nobeden od njih ni bil pozitiven. Čeprav so bili vsi zaskrbljeni zaradi učinkov živali na lokalno gospodarstvo in tradicijo, so mnogi verjeli, da je njihov vpliv na okolje še bolj zaskrbljujoč.

Območje je znano po svoji naravni lepoti, njegove gore in grape pa so pomembno zatočišče za številne vrste, ki jih najdemo samo na Iberskem polotoku. Poleg vse večje konkurence za hrano in življenjski prostor so invazivne eksotične vrste vektorji različnih bolezni, ki se lahko razširijo na domorodne divje živali in živino.

Druga znana nevarnost, ki jo živali predstavljajo, je njihova sposobnost preskakanja obcestnih ovir, kar vodi do povečanja prometnih nesreč v regijah, kjer je njihovo število močno naraslo.

Tako obsežen obseg problemov pomeni, da imajo pozivi k nadzoru populacij teh vrst široko podporo. Vendar je položaj zapleten zaradi pogosto spreminjajoče se in celo protislovne zakonodaje, saj zaporedne vlade uveljavljajo nasprotujoče si ideologije in prednostne naloge.

Barbarska ovca je bila na primer leta 2013 vključena v španski katalog invazivnih tujerodnih vrst, kar pomeni, da je uradna politika nacionalne vlade v celoti izkoreniniti vrsto iz države.

Lovske skupine pa so dobile izjemo za regijo Murcia, izvorno točko vrste v Španiji. Leta 2016 pa je sodba vrhovnega sodišča odpravila to in druge izjeme ter ponovila, da je treba vse invazivne tujerodne vrste izkoreniniti.

Vendar pa je bila leta 2018 zakonodaja o naravni dediščini in biotski raznovrstnosti iz leta 2007 prenovljena, s čimer je bila dejansko razveljavljena sodba iz leta 2016.

Kljub prizadevanjem za lov na invazivne ovce so prepovedi tovrstnih dejavnosti na zavarovanih območjih ovirale prizadevanja. (Foto: Simon Roots)

S to reformo tujerodne vrste, ki so bile invazivne že pred letom 2007, niso več predmet izkoreninjenja. Namesto tega so predmet nadzora z lovom in ribolovom. Situacijo še dodatno zaplete dejstvo, da je lov na območjih zavarovanega okolja nezakonit, zakonodaja o lovu pa se med avtonomnimi skupnostmi razlikuje.

Vendar pa mnogi prebivalci verjamejo, da je v sedanjem okviru mogoče najti učinkovito ravnotežje.

oglas

oglas

"Ravnovesje med ohranjanjem favne divjadi in zaščito kmetijstva je zapleten, a obvladljiv izziv,« je dejal García. ​,war"Gorovje Alicante s svojo bogato biotsko raznovrstnostjo in pomembnim kmetijskim sektorjem je lahko zgled za druge regije, ki se soočajo s podobnimi težavami.«

"S celostnim in trajnostnim pristopom je mogoče zaščititi interese kmetov in hkrati ohraniti naravno bogastvo, ki opredeljuje to čudovito regijo,« je dodal. ​,war"Zato je ključnega pomena izvajanje strategij trajnostnega upravljanja, ki usklajujejo ohranjanje favne divjadi z zaščito kmetijstva.«

Drugo sporno vprašanje je odškodnina. Medtem ko je upravljanje s prostoživečimi živalmi v pristojnosti Ministrstva za okolje, je Ministrstvo za kmetijstvo odgovorno za nadomestilo kmetom za izgube zaradi škode na divjih živalih in zagotavljanje pomoči za preventivne ukrepe.

Junija letos pa je Ministrstvo za kmetijstvo objavilo, da bo zagotovilo sredstva samo za preventivne ukrepe v skupnosti Valencia in ne za nadomestila, kot je bilo napovedano prej. Poleg tega so sredstva, namenjena za te ukrepe, znašala 250,000 evrov, kar je v popolnem nasprotju s 6.3 milijona evrov v proračunu sosednje Katalonije.

Po podatkih sindikata so skupne izgube zaradi škode zaradi divjih živali na podeželju Valencie leta 2023 znašale več kot 45 milijonov evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je pred tem izjavilo, da trenutni ukrepi ne zadoščajo za zajezitev širjenja različnih vrst ali pogostost in obseg njihovih vplivov na človekove dejavnosti in naravno okolje. Govorilo se je posebej o divji prašič, srnjad, barbarska ovca, kozorog, muflon in zajec, katerih populacija in obseg naraščata.