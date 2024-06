Italijanski dobavitelj ogljičnih kreditov prejme mednarodno akreditacijo

Italijanski oljkarji in drugi kmetje lahko lažje vstopijo na trg ogljičnih kreditov in imajo koristi od celovitega pristopa regenerativnega kmetijstva.

Projekt Alberami je uradno potrdil indijski subjekt Carbon Check pod Mednarodni register ogljika (ICR), kar mu omogoča mednarodno prodajo ogljikovih dobropisov.

Ti krediti prihajajo od prve skupine italijanskih kmetov, ki se držijo protokola Alberami, katerega cilj je povečati proizvodnjo ogljičnih kreditov na terenu.

Poleg oljkarjev, katerih sodelovanje je bilo ključnega pomena za začetek pobude, bodo lahko kmetje, ki gojijo kostanj, mandlje, orehe, rožiče, agrume, češnje, fige, opuncije, pistacije, pašnike in obdelovalne površine, v okviru sheme ustvarili in trgovali z ogljikovimi dobropisi.

"Ko oljkarja ali drugega kmeta zanima ustvarjanje ogljikovih dobropisov pri nas jih vodimo v začetni fazi izbire, katere agronomske prakse naj sprejmejo,« je povedal Francesco Musardo, izvršni direktor in ustanovitelj projekta Alberami.

Bratje, ki vodijo LiMatunni, 19thstoletja v južni italijanski regiji Puglia so bili med prvimi, ki so prek projekta Alberami prodajali ogljične dobropise.

"Naš celoten pristop k pridelavi oljk je ekološki in želi omogočiti, da se narava razvija,« je povedal Ascanio Sammarco, solastnik kmetije. Olive Oil Times. ​,war"Ko smo izvedeli za možnost, da svoje ogljične dobropise damo na trg, nismo oklevali.”

"Ideja nam je bila všeč, saj povezuje sodoben pristop h kmetijstvu, spoštljiv do okolja, z oprijemljivo podporo kmetom,« je dodal.

Podjetje upravlja oljčne nasade v Erchieju in Maruggiu v južni Pugliji. Sprejema prakse ekološkega kmetovanja na obeh območjih, od katerih je eno močno prizadelo Xylella fastidiosa.

"Da bi se držali omejitev in pogojev protokola Alberami, nam pri našem delu ni bilo treba veliko spremeniti,« je pojasnil Sammarco. ​,war"Čeprav se lahko pridruži vsak, bo to lažje tistim, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem. Kljub temu morate nadgraditi in dodati svoje trenutne prakse, da ustvarite ogljikove kredite.«

O Alberamijev protokol vključuje 13 praks, ki jih navdihuje trajnostno in regenerativno kmetijstvo.

"Kmetje morajo sprejeti vsaj tri nove agronomske prakse od tistih, ki so navedene v protokolu,« je dejal Musardo.

"Vzorčenje tal se izvaja za določitev izhodišča, nadaljnji vzorci pa se jemljejo letno,« je dodal. ​,war"Ti nam skupaj z drugimi dejavniki omogočajo merjenje izdaje ogljikovih dobropisov, ki se nato prodajo na trgu prostovoljnih nadomestil.«

Ogljikove dobropise redno kupujejo podjetja po vsem svetu, da bi nadomestila ogljični odtis, ki ga ustvarijo. Trgi ogljika, kot je ICR, zagotavljajo platformo za takšne posle.

"Izkupiček od te prodaje se deli s kmeti, ki prejmejo do 75 odstotkov dobička,« je dejal Musardo.

"Čeprav je odvisno od kmetije in praks, bi rekel, da prejmemo povprečno 250 evrov na hektar,« je dodal Sammarco.

Po besedah ​​Alberamija, več odobrenih praks, ki jih kmetje izvajajo, višje ogljične dobropise ustvari njihova dejavnost.

"Tisti, ki se prijavijo na protokole Alberami, se prav tako zavežejo vsaj 15-letnemu obdobju,« je dejal Musardo.

Seznam takšnih praks vključuje prehod na ekološko kmetijstvo, ničelno ali minimalno obdelavo tal, ozelenitev kmetijskih zemljišč, sajenje pokrovnih posevkov, povezovanje več kot enega pridelka na istem območju, ustvarjanje varovalnih pasov, vetrolov in živih mej ob robovih dreves ali žitnih posevkov, ponovna uporaba ostankov obrezovanja in zmanjšanje sintetičnih gnojil.

"Regenerativno poljedelstvo pomeni obnoviti nekaj vsebnosti organske snovi v tleh, jo negovati in povečati njeno rodovitnost,« je povedal Thomas Vatrano, agronom, degustator oljčnega olja in Alberamijev tehnični svetovalec.

"Ne glede na to, ali gre za monokulturo ali pretirano uporabo in zlorabo mineralnih gnojil, so tla že dolgo oblegana,« je dodal. ​,war"Čeprav je regenerativno kmetijstvo širok pojem, ga lahko povzamemo kot obnavljanje rodovitnosti tal.«

Projekt Alberami trenutno obsega več kot 1,500 hektarjev in vključuje 67 kmetov. ​,war"Zahvaljujoč validaciji zdaj vstopamo v resnično operativno fazo, tako da je več kot 10,000 hektarjev na čakalnem seznamu mogoče odkleniti,« je dejal Musardo.

Znotraj ICR je projekt Alberami zdaj naveden kot ​,war"Agroekologija Italija.” Musardo je omenil, da že raziskujejo možnosti za širitev v tujino.

"Once the method­ol­ogy is estab­lished, it will be straight­for­ward to scale it to other regions, in coun­tries such as Greece, Lebanon, Tunisia or Turkey,” he said.

Po besedah ​​Alberamija več subjektov zdaj povprašuje po ustvarjenih ogljikovih dobropisih.

"Sodelujemo s podjetji v Združenem kraljestvu, vključno z nogometno zvezo, ter s prevoznimi podjetji, finančnimi institucijami in farmacevtskimi subjekti,« je dejal in namignil na dogovore, ki so bili dokončani z drugimi platformami za izmenjavo kreditov v Franciji, Španiji in Švici.

Čeprav je na trg ogljikovih kreditov vplivalo pomembne zlorabe, tržna rešitev za omejevanje toplogrednih plinov še naprej velja za učinkovit način za boj proti vzrokom podnebnih sprememb.

Bela hiša je objavila nove smernice za krepitev trga ogljika v ZDA. Upošteva tudi Evropska unija ključni trgi ogljika za razvoj bolj zelenega kmetijstva.

Po Musardovih besedah ​​so podjetja zdaj veliko bolj pozorna in pronicljiva glede kakovosti kreditov, ki jih kupujejo.

"Iščejo visokokakovostne projekte, ki zagotavljajo transparentnost in odgovornost,« je dejal. ​,war"Imeti en tak projekt v Italiji je še posebej privlačno za naše kmetijstvo, saj vse naložbe in dobiček ostanejo v državi.«