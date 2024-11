Italija kuje posebne oznake za svoja oljčna olja ZOP in ZGO

Italijanski poligrafski inštitut in državna kovnica (IPZS, za italijanske začetnice) sta kot del načrta za implementacijo varnostnih rešitev in rešitev sledljivosti za kmetijsko-živilski sektor izdala oznako, razvito posebej za ekstra deviško olivno olje z Zaščitena označba porekla (ZOP) in Zaščitena geografska označba (ZGO).

Nalepka z ekskluzivno grafiko in naprednimi varnostnimi elementi je zasnovana za pritrditev na pokrovček steklenice ali kanistra. Je edinstveno oštevilčen in vključuje kodo QR za dostop do platforme z informacijami o izdelku in proizvajalcu.

Konzorcij za zaščito ZGO Olio di Roma je prvi prevzel oznako takoj po ustanovitvi, letos pa so mu sledili konzorciji ZOP Olio Sabina, ZGO Olio di Calabria in ZOP Olio Terre di Siena.

Oglejte si tudi: Italijanski policijski uradnik pojasnjuje, kako deluje goljufija z oljčnim oljem

Olive Oil Times obiskal Officina Carte Valori, varnostno tiskarno v Rimu, kjer izdelujejo etikete. Nahaja se na Via Salaria, največjem izmed štirih objektov IPZS, s 569 zaposlenimi in 15 proizvodnimi oddelki.

"Tukaj Poligrafski inštitut izdeluje vse izdelke za sledljivost, izdelke za fizično in digitalno identiteto državljana pa izdelujejo v bližnji stavbi,« je ob uvodu v obisk in po prehodu skozi prvi varnostni pregled.

Tovarna proizvaja tudi etikete za blago, ki je pod državnim monopolom, vključno s tobakom, farmacevtske etikete, davčne znamke in oštevilčene izdelke brez sledljivosti, kot so srečke. Poleg tega je del namenjen tiskanju znamk in Uradnemu listu.

V skladu s strogimi varnostnimi standardi, ki urejajo dostop do vseh objektov IPZS, vhod v visokovarovani prostor tiskarne varuje finančna policija, v različne oddelke pa lahko vstopijo le pooblaščene osebe skozi vrata, ki se zaklepajo.

"Tako kot vsi drugi izdelki za sledljivost ima oznaka za ekstra deviško oljčno olje ZOP in ZGO zaščitne elemente, podobne tistim, ki jih najdemo v osebnih dokumentih, kot so potni listi in osebne izkaznice, pa tudi v bankovcih,« je dejal Cerasoli.

Ko se približamo kraju, kjer se proizvajajo etikete, se sliši zvok strojev, ki delajo s polno močjo. Med Olive Oil Times Ob obisku so tehniki IPZS postavili stroj, ki tiska etikete razporejene v kolute.

Izdelava etiket za ZGO Olio di Calabria (Foto: Poligrafski inštitut in državna kovnica)

"Vsa oprema je zasnovana izključno za Poligrafski inštitut,« je povedal Cerasoli. ​,war"Ta stroj ima jedro, sestavljeno iz množice nadzornih sistemov, ki certificirajo 100 odstotkov proizvodnje.«

"Izdelke certificiramo tako, da preverimo vsako vidno in nevidno varnostno funkcijo,« je dodal. ​,war"Lahko rečemo, da imajo produkti fizične varnosti dva svetova, vidnega in nevidnega, ki povečuje zaščito.”

Ko so natisnjene, gredo nalepke, namenjene agroživilskemu sektorju, vključno s tistimi za ekstra deviško oljčno olje z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo, na oštevilčenje v oddelek za spremenljive podatke.

"Ta oddelek opravlja zelo zapleteno nalogo,« je dejal Cerasoli. ​,war"Preprosto povedano, vsaka nalepka je oštevilčena z alfanumerično kodo v kombinaciji z naključno kontrolno kodo, ki jo ustvari lastniški algoritem, kar nam omogoča, da pridobimo edinstvene nalepke.«

Posebne kamere nato preverijo prisotnost, čitljivost in kakovost obeh kod na vsaki etiketi, tako da lahko nadzorni organi preverijo pristnost izdelka. Poleg tega preverijo kodo QR, da zagotovijo, da je popolnoma skladna s sektorskim standardom ISO (zahteve glede kakovosti) in da jo naprave uporabnikov lahko nedvoumno preberejo.

"V bistvu smo izhajali iz izkušenj z vinom,« je povedala Annalisa Griffo, vodja agroživilske enote. ​,war"Etikete za vina DOCG in DOC izdelujemo že več kot desetletje. Upoštevati moramo, da je oznaka za vina DOCG obvezna, za vina DOC pa prostovoljna.«

oglas

"Vendar smo z leti videli vedno večje število proizvajalcev in konzorcijev, ki so se odločili za slednje,« je dodala. ​,war"Letno proizvedemo dve milijardi vinskih etiket, od tega jih je 1.5 milijarde DOC. To je predstavljalo močno točko za razširitev te rešitve na agroživilske izdelke z ZOP in ZGO.«

Na naslednjem stroju, ki obdeluje tiskan papir, tehniki IPZS zaključijo obdelavo koluta.

Etikete za ZGO Olio di Roma (Foto: Poligrafski inštitut in državna kovnica)

Koluti so izdelani po postopkih varnostnega tiska v obratu IPZS v Foggii, nato pa so obračunani in prepeljani v Rim.

"Vsak oddelek na tem območju je opremljen s trezorjem za shranjevanje kolutov, ki prihajajo iz prejšnjega predelovalnega območja,« je dejal Cerasoli in poudaril, da se na koncu vsake stopnje proizvodnega procesa pripravi poročilo.

oglas

"Na vsaki stopnji se tako blago kot odpadki obračunajo, preštejejo po kosih in stehtajo,« je dodal. ​,war"V bistvu vodimo evidenco zgodovine vsakega koluta in etiket, ki ga sestavljajo, vzdolž celotnega proizvodnega procesa, katerega upravljanje je ključnega pomena.”

Ko so tehniki IPZS končali z obdelavo koluta, Olive Oil Times ga pregledal in natančno opazoval fizikalne lastnosti nalepk.

"Za vsako nalepko je značilna vrsta fizičnih elementov, in sicer vodni žig s posebnim dizajnom, skupaj z vidnimi in nevidnimi vlakni,« je dejal Cerasoli. ​,war"Obstaja tudi varnostni tisk, zato ga je nemogoče fotokopirati ali ponarediti.«

"Če pogledamo s povečevalno lupo, lahko vidimo mikropis, ki poroča o različnih besedah ​​z ločljivostjo, zaradi katere jih je mogoče zaznati samo s posebnimi sistemi,« je dodal. ​,war"To je vidni del izdelka, ki ga dopolnjuje nevidni del za njim, kot smo že povedali. Nekatera vlakna postanejo fluorescentna, varnostni tisk pa vsebuje drugačna črnila. Poleg tega obstaja varnostna funkcija, ki je ne smemo razkriti.«

Ostale oznake IPZS se od njih razlikujejo po tem, da imajo prilagojeno grafiko. Konzorciji ekstra deviškega oljčnega olja ZOP in ZGO lahko prilagodijo oznake s svojimi logotipi in barvami.

"Vse to izhaja iz potrebe po zaščiti visokokakovostnih izdelkov, njihove pristnosti in resničnosti ​,war"Izdelano v Italiji,« je dejal Griffo. ​,war"Italijanski agroživilski sektor je med najbolj cenjenimi in priznanimi na svetu, zato tudi eden najbolj posnemanih.”

Izdelava etiket za ZOP Olio Terre di Siena (Foto: Poligrafski inštitut in državna kovnica)

Omenila je nedavno poročilo italijanskega inštituta za nadzor kakovosti in zatiranje goljufij, po katerem je vrednost ponarejenih agroživilskih italijanskih proizvodov v letu 2023 znašala več kot 42 milijonov evrov, od tega je bilo 33 odstotkov ponarejenih proizvodov ZOP in ZGO.

"Menimo, da je zelo pomembno ustvariti močno identifikacijo izdelka tudi za preprečevanje ​,war"Italijansko zveneča goljufija, ki ima zelo visoke številke,« je dejal Griffo. ​,war"Vsako leto italijanski proizvajalci zaradi tega trika, ki vključuje evociranje, izgubijo skoraj 100 milijard evrov izvoza ​,war"Italijanstvo" skozi barve, besede in simbole države."

"ZOP in ZGO niso samo ​,war"Made in Italy', temveč tudi certificirane izdelke, ki gredo skozi nadaljnji postopek certificiranja in nadzora,« je opozorila. ​,war"Posledica ponarejanja je škoda ugledu, izguba dohodka in, ne sekundarno, tveganje za škodo zdravju. Zato je to pomembno za zaščito izdelkov, proizvajalca in potrošnikov.«

Varovanje zaupanja in zdravja ljudi je ena izmed temeljnih vrednot IPZS. Oznaka želi dodatno zagotoviti kakovost potrošnikov, hkrati pa zaščititi pristne in zdrave izdelke.

Poleg tega QR koda, natisnjena na vsaki etiketi, omogoča dostop do platforme IPZS, namenjene digitalnemu potnemu listu izdelkov, Predaj. Tu lahko potrošniki preverijo pristnost in sledljivost izdelkov ter najdejo izložbo.

"Poleg prikaza vseh korakov proizvodnega procesa platforma ponuja informacije, ki jih zagotovijo kmetje, kot so dogodki, oleoturizem in vinsko turistične ture, vi recepti in združevanja in še več,« je dodal Griffo. ​,war"Zamišljen je kot pravi komunikacijski kanal med proizvajalci in potrošniki.«

Obisk se je zaključil z zadnjim varnostnim pregledom, proizvodna dejavnost varnostne tiskarne pa se je nadaljevala s polno paro.

Proizvodnja oznak za ekstra deviško oljčno olje ZOP in ZGO, pridelano v regijah Lazio, Toskana in Kalabrija, zdaj poteka vzporedno z obiranjem oljk.