Italija okrepi sankcije zaradi goljufij z oljčnim oljem

Svet ministrov je potrdil uredbo, ki vsebuje določbe o sankcijah za kršitev Uredba EU št. 29/2012 glede tržnih standardov za oljčno olje, in Uredba EGS št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih metodah.



Zadovoljni smo, da je Vlada popravila uredbo in potrdila kazensko ovadbo, ki jo je uvedla ​,war " Zakon o varčevanju z nafto. - Colomba Mongiello

S to potrditvijo je vlada uvedla spremembe, ki sta jih kmetijski in pravosodni odbor zagotovila a osnutek zakonodajnega odloka decembra, kar bi znižalo kazni za ponarejanje oljčnega olja in je povzročilo zaskrbljenost italijanskih kmetov in potrošnikov.

Akcija je zaključila ukrepe, določene z zakonom št. 9 z dne 14. januarja 2013 (t.i. ​,war"Zakon o varčevanju z nafto) in v skladu z vladno izjavo vključuje upravne kazni za nenavedbo navedbe porekla in drugih informacij, ki morajo biti vidno prikazane na embalaži.

Uvedene so bile tudi upravne kazni za neredno vodenje evidence blaga. Vlada je to pojasnila ​,war"področje intervencije upravnih sankcij je še vedno omejeno na sektor, ki ni zajet v kazenskem pravu, za katerega je pridržano zatiranje kakršne koli goljufije s hrano.

Izvajanje sankcij, predvidenih z uredbo, je zaupano Centralnemu inšpektoratu za varstvo kakovosti in zatiranje goljufij živilskih proizvodov (ICQRF) Ministrstva za kmetijsko, živilsko in gozdarsko politiko, pristojnosti, ki so po veljavni zakonodaji dodeljene organom. odgovorni za ugotavljanje kršitev ostanejo nespremenjeni.

Odlok izpolnjuje pravni okvir, ki uvaja sistem sledljivosti, ki je nepogrešljiv za boj proti goljufijam v sektorju oljčnega olja.

"Zadovoljni smo, da je vlada uredbo popravila in potrdila kazenske ovadbe, ki jih je ​,war"varčujemo z oljem,« je povedala podpredsednica parlamentarne komisije za fenomen ponarejanja in piratstva Colomba Mongiello, ki je izpostavila strateški pomen sektorja oljčnega olja in agrobiznisa made in Italy.

Združenja potrošnikov so cenila ukrep: ​,war"Končno smo pridobili sistem sankcij, usmerjen v resničnost podatkov na etiketi, ki daje večja jamstva. Zaščita italijanskega zelenega zlata je ključnega pomena za varovanje dobavne verige in potrošnikov,« je dejal Matteo Pennacchia iz potrošniške skupine Codici.