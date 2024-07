Italija, Turčija, Brazilija prednjačijo pri nagradah 'EVO IOOC'

9th EVO IOOC Italija se je zaključil s podelitvijo nagrad 15. junijath v zgodovinskem mestnem gledališču Palmi v Kalabriji.

Antonio G. Lauro, predsednik mednarodnega tekmovanja oljčnega olja, je razglasil zmagovalce kategorij Best in Show in Best in Country ter prejemnike posebnih priznanj.

Dogodka, ki ga je soorganizirala poslovodna direktorica Stefania Reggio, so se udeležili proizvajalci, sektorski strokovnjaki in ljubitelji oljčnega olja, ki so uživali vodene degustacije zmagovalnih izdelkov.

Palmi, ki se nahaja na vijolični obali s pogledom na Tirensko morje, je bil tudi prizorišče senzoričnih ocen, ki jih je maja izvedla žirija v objektih letovišča CapoSperone.

Petindvajset izkušenih degustatorjev iz 11 držav je ocenilo 671 prispevkov iz 28 držav, vključno s 592 ekstra deviška oljčna olja in 79 aromatiziranih oljčnih olj.

Italija je poslala največ prijav in je bila največkrat nagrajena država s 185 sodelujočimi blagovnimi znamkami in 139 podeljenimi medaljami. Sledila je Turčija s 102 prijavljenima znamkama in 77 medaljami.

Brazilski proizvajalci so sodelovali z 69 blagovnimi znamkami, od katerih jih je 63 prejelo nagrado. Grčija je v konkurenci z 88 blagovnimi znamkami prejela 60 medalj, sledi ji Španija, ki je sodelovala s 56 blagovnimi znamkami in domov odnesla 38 medalj.

Na seznamu zmagovalcev so Portugalska (23 medalj), Izrael (20 medalj), Tunizija (19 medalj), Argentina (11 medalj), Hrvaška (devet medalj), Jordanija (pet medalj), Alžirija (štiri medalje), ZDA , Južna Afrika, Maroko (po tri medalje), Savdska Arabija, Kitajska, Libanon (po dve medalji), Francija, Malta in Slovenija (po ena medalja).

"V zadnjem času očitne in vplivne spremembe predvsem zaradi posledic sprememba podnebja je prišlo do globalnega segrevanja, kar predstavlja zapletene izzive za kmete v državah, kjer se tradicionalno pridelujejo oljke,« je povedal Lauro. Olive Oil Times.

"Po drugi strani pa smo priča tudi porastu držav proizvajalk in novih konkurentov, ki močno vstopajo na svetovni trg visoke kakovosti,« je dodal. ​,war"Vse to nas vodi k trditvi, da ekstra deviško oljčno olje nima več meja in gospodarjev, ampak le odlične protagoniste.”

Organizatorji so na podelitvi razkrili nekaj podatkov o tekmovalnih izdelkih.

Trideset odstotkov vnosov je bilo ekoloških in je prihajalo iz regije s certificirano geografsko označbo, vključno z Zaščitena označba porekla (ZOP) oz Zaščitena geografska označba (ZGO).

Več kot polovica (55.3 odstotka) ekstra deviških oljčnih olj je bila mešanica dveh ali več sort. Monosorte obsegal skoraj 45 odstotkov vseh, predstavljal pa je več kot 180 sort.

Lauro je izpostavil tudi nedavno novost, ki jo je uvedel natečaj: sodelovanje z vodilno raziskovalno organizacijo.

Lani je vodstvo EVO IOOC Italija podpisalo predhodno pogodbo o sodelovanju s Centrom za oljčne, sadne in agrume Sveta za kmetijske raziskave in ekonomijo (CREA-OFA).

Po dogovoru lahko v raziskovalni liniji sodelujejo proizvajalci, ki se prijavijo na natečaj ​,war"Sledljivost svetovnih ekstra deviških oljčnih olj,« rezultati bodo objavljeni v mednarodnih znanstvenih publikacijah.

"To je obsežen projekt v zvezi s karakterizacijo ekstra deviških oljčnih olj, ki temelji na participativnem raziskovalnem pristopu,« je dejal Lauro. ​,war"Veseli nas, da smo skupaj z Enzom Perrijem, direktorjem CREA-OFA, in podjetji za oljčno olje med ključnimi akterji te študije.”

Seznam rezultatov za 2024 EVO IOOC Italija je na voljo na tekmovanju Spletna stran in družbenih medijev.