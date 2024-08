Primer Kangadis napreduje kljub stečaju

Tožniki v skupinski tožbi zaradi ponarejanja oljčnega olja Kangadis so prejšnji teden proslavili majhno zmago, potem ko se je zvezni sodnik strinjal, da nadaljuje v primeru 261 milijonov dolarjev kljub stečaj podjetja.



Primer se nanaša na oljčno olje znamke Capatriti, ki ga trži Kangadis as ​,war"100% čisto oljčno olje.” Glede na navedbo tožeče stranke je analiza ugotovila, da zadevno olje sploh ni olivno olje, ampak olje iz oljčnih tropin – rafinirano olje, pridobljeno iz stranskih produktov prvega stiskanja oljk, vključno z ostanki koščic in pulpe, ekstrahiranih s toploto in kemična topila. Kot jedilno olje najnižje kakovosti, pridobljeno iz oljk, olje iz oljčnih tropin se večinoma uporablja v prehrambeni industriji.

18. septembra je ameriški okrožni sodnik Jed Rakoff iz južnega okrožja New Yorka odredil certificiranje razreda. Certificiranje se zgodi, ko sodišče ugotovi, da so izpolnjeni nekateri predpogoji med tožniki, na primer, da imajo vsi tožniki isti zahtevek.

Rakoff je že marca potrdil zadevo Ebin proti Kangadisu, vendar se je napredek ustavil zaradi stečaja nad Kangadis Food Inc. (KFI). Obtožbe so bile dejansko prenesene na tožbo zoper Kangadis Family Management LLC, podjetje v lasti treh družinskih članov Kangadis, ki so tudi delničarji KFI.

Tožniki pravijo, da obljuba oz ​,war"100 % čisto oljčno olje,« natisnjeno na petih straneh pločevink Capatriti, je vplivalo na njihovo odločitev za nakup izdelka in da je lažna trditev kršila zakone o varstvu potrošnikov.

Kangadis je ugovarjal trditvi zaradi dejstva, da so člani razreda opredeljeni kot ​,war"vse osebe v Združenih državah, ki so kupile Capatriti 100-odstotno čisto oljčno olje, pakirano pred 1. marcem 2013.« Podjetje prodaja trgovcem na drobno, ne neposredno potrošnikom.

Vendar je sodnik to podrl. ​,war"Ne glede na to, ali je posameznik med poukom kupil pločevinko …, ki je dejansko vsebovala tropine, je približno tako objektivno določljivo vprašanje, kot si ga lahko zastavimo,« je v odredbi zapisal ameriški okrožni sodnik Jed Rakoff iz južnega okrožja New Yorka.

Lani je Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA) vložil tožbo proti Kangadisu—ki posluje pod imenom Gourmet Factory, Capatriti in Porto — terja ​,war"nezakonita, zavajajoča in zavajajoča napačna blagovna znamka." Čeprav sta NAOOA in Kangadis dosegla zaupno poravnavo julija 2013, so odvetniške stroške prisilile podjetje, da razglasi stečaj.