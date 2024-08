Izkoriščanje umetne inteligence za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in zaupanja oljčnega olja

V zadnjih dveh letih je umetna inteligenca (AI) v obliki velikih jezikovnih modelov – kot je Gemini, ChatGPT in Bard – je zajel javni duh časa.

Vendar pa umetna inteligenca zadnje desetletje oljkarjem pomaga izboljšati učinkovitost in odločanje.

V začetku tega leta so se mestni uradniki v Jaénu v Španiji zbrali, da bi razpravljali o številnih vlogah, ki jih lahko ima umetna inteligenca za oljkarje in mlinarje v provinci, ki proizvaja največ oljčnega olja na svetu.

Proizvajalci oljčnega olja počasi začenjajo ugotavljati prednosti selitve na to območje. Vidijo lahko, kako lahko umetna inteligenca izboljša ne samo blagovno znamko, ampak tudi zadovoljstvo strank. - Javier Canego Martinez, vodja projekta, Decidata Analytics

Med udeleženci je bilo Decidata Analytics, podjetje, specializirano za umetno inteligenco, ki se uporablja za izboljšanje analitike podatkov.

Povedal vodja projekta Javier Canego Martinez Olive Oil Times da bi lahko umetna inteligenca izboljšala sledljivost in pomagala graditi zaupanje v sektorju, ki ga pestijo negativni naslovi o goljufijah v zadnjih mesecih.

"Orodja umetne inteligence lahko pomagajo zagotoviti, da je oljčno olje pristno in visoke kakovosti s preverjanjem vrste uporabljenih oliv,« je dejal. ​,war"To je mogoče storiti z analizo fotografij oljčnih koščic s tehnologijo za prepoznavanje slik. Z zagotavljanjem natančnih informacij o izdelku lahko podjetja zgradijo zaupanje potrošnikov in ohranijo močan ugled blagovne znamke.«

Raziskovalci z italijanskih univerz so namreč umetno inteligenco usposobili za ugotoviti izvor ekstra deviškega oljčnega olja z uporabo njegovih fenolnih spojin in sterolov. V študiji iz leta 2022 so poročali, da je umetna inteligenca pravilno identificirala lokalno pridelana oljčna olja Taggiasca Ligure.

Poleg preverjanja pristnosti Canego Martinez meni, da lahko orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, pomagajo proizvajalcem in trgovcem na drobno ciljati na stranke s prilagojenim oglaševanjem.

"Z razumevanjem, kaj je potrošnikom všeč in kako se obnašajo, lahko podjetja prilagodijo svoja sporočila in promocije, da bodo učinkoviteje dosegla določene skupine,« je dejal.

"AI lahko nadalje predvidi tržne trende za sektor oljčnega olja, skupaj z zahtevami potrošnikov, kar podjetjem pomaga pri prilagajanju njihovih strategij pred časom,« je dodal Canego Martinez. ​,war"To jim omogoča, da optimizirajo zaloge, cene in tržna prizadevanja, da ostanejo konkurenčni.«

Diego Hueltes, računalniški inženir in svetovalec, je dokazal, da lahko modeli AI natančno predvideti cene. Razvil je tri napovedne cenovne modele z uporabo preteklih podatkov o cenah, podnebnih podatkov in podatkov o prejšnjih letinah, da bi natančno napovedal cene za leti 2017 in 2018.

Večina tehnologije umetne inteligence za te aplikacije ni tako znana kot veliki jezikovni modeli, namenjeni potrošnikom, ki dajejo trenutno generacijo generativne umetne inteligence.

Vendar pa je Canego Martinez dejal, da lahko generativna umetna inteligenca pomaga vsakomur, ki je vpleten v svet oljčnega olja, izpolniti dokumente in obrazce ter proizvesti ​,war"visokokakovostno vsebino, vključno s socialnimi mediji, blogi, videoposnetki in drugimi marketinškimi orodji.«

"Proizvajalci oljčnega olja počasi začenjajo opažati prednosti selitve na to območje,« je dejal. ​,war"Lahko vidijo, kako lahko umetna inteligenca ne samo izboljša blagovno znamko podjetij za oljčno olje, ampak tudi izboljša splošno zadovoljstvo strank.«

Med dogodkom v Jaénu so uradniki razpravljali o uporabi umetne inteligence za klepetalne robote za podporo strankam in o tem, kako lahko kmetje in mlinarji uporabijo obstoječa orodja umetne inteligence za napovedovanje časa žetve in tržnih trendov.

Ob umetni inteligenci je tekla razprava o z uporabo tehnologije blockchain za izboljšanje sledljivosti in zatiranje tatvin in goljufij.

Canego Martinez je dejal, da lahko kmetje in proizvajalci poleg trženja in delov poslovanja, ki se soočajo s strankami, uporabljajo umetno inteligenco, da naredijo svoje poslovanje bolj učinkovito in trajnostno.

"AI omogoča optimizacijo proizvodnih procesov, zaradi česar so bolj učinkoviti in trajnostni,« je dejal Canego Martinez. ​,war"To vključuje ustrezno uporabo naravnih virov, kot so voda in gnojila, zmanjšanje vpliva na okolje in spodbujanje odgovornih kmetijskih praks.«

Na junijski konferenci v Mengíbarju, drugem mestu v provinci Jaén, so raziskovalci predstavili platformo AI, ki natančno predvideni časi obiranja oljk sezono vnaprej z uporabo meteoroloških in zgodovinskih podatkov o žetvi.

"Umetna inteligenca in strojno učenje imata tudi temeljno vlogo pri objektivizaciji odločanja,« je dejal Canego Martinez. ​,war"Te tehnologije podjetjem omogočajo analizo velikih količin podatkov in pridobivanje natančnih vpogledov, ki temeljijo na dokazih. To odpravlja subjektivnost in človeško pristranskost ter omogoča sprejemanje bolj informiranih in poštenih odločitev.«

Canego Martinez je izpostavil tudi zatiranje škodljivcev kot primer, kako lahko orodja AI pomagajo oljkarjem pri njihovem vsakodnevnem delu.

"Modeli strojnega učenja lahko pomagajo napovedati, kdaj se lahko pojavijo škodljivci, če pogledamo pretekle podatke in okoljske dejavnike, kar je izjemno koristno za kmete pri odločanju o upravljanju pridelka,« je dejal.

"Prav tako lahko podajo napoved o prihodnjih pridelkih glede na trenutno rast stvari, kar kmetom olajša načrtovanje vnaprej,« je dodal Canego Martinez. ​,war"Možnost je tudi optimizacija namakanja, kot to ponuja Agrow Analytics v Španiji ... V prihodnje bo uporaba umetne inteligence in strojnega učenja še naprej proizvajala olje višje kakovosti.«