L'Olivo di Sant'Emiliano: 1,800 let star simbol umbrijske oljčne tradicije

Najstarejša tisočletna oljka v Umbriji leži v zaselku Bovara di Trevi, starodavnem mestu na znana Oljčna pot povezuje Spoleto z Assisijem, manj kot uro južno od regionalne prestolnice Perugie.

L'Olivo di SantEmiliano je star več kot 1,800 let in še naprej uspeva nekaj sto metrov od 12.thstoletja benediktinska opatija Bovara.

Tisočletne oljke je pomembno ohraniti, saj so neposreden vir dolgoživosti in obstojnosti kmetijske kulture in lokalne tradicije. - Daniela Rapastella, uprava za kulturo in turizem Trevi

"La Passió pravi, da je bil škof Miliano po različnih mučenjih leta 304 privezan na mlado oljko in obglavljen,« je povedala Daniela Rapastella, vodja uprave za kulturo in turizem v Treviju. Olive Oil Times.

Miliano je prišel v Italijo iz Armenije. Njegovo ime je bilo poitalijančeno v Emiliano, ko ga je papež Marcellinus posvetil. Po usmrtitvi je postal zavetnik mesta Trevi.

Oglejte si tudi: Odkrivanje skrivnosti in magije, ki obkrožajo toskanski Olivo della Strega

"Za lokalno skupnost je L'Olivo di Sant'Emiliano simbol močne predanosti, saj je povezan z mestnim zavetnikom,« je dejal Rapastella.

Dejansko je bilo tisočletno drevo pred kratkim registrirano kot zaščiteno drevo in ograjena, da jo lahko turisti občudujejo, ne da bi jo poškodovali.

"Zgodovinska dejstva in ljudska verovanja pravijo, da je oljka v stoletjih preživela več pozeb in vedno obilno obrodila,« je dodala. ​,war"Prenesla je tudi najhujšo zmrzal, ki je povzročila sušenje skoraj vseh ostalih oljk, med katerimi so bile nekatere tudi več kot stoletja stare.”

Po besedah ​​Rapastelle domačini še naprej obirajo oljke z drevesa in jih meljejo v edinstveno oljčno olje zaradi starodavne genetike oljčnega drevesa.

"Oljka Sant'Emiliano je po besedah ​​učenjaka Guida Boncija genetsko postavljena na prehodno mesto med kultivarjema Olivastro in Moraiolo,« je dejala.

Moraiolo je prevladujoča sorta oljk v regiji, ki predstavlja več kot 60 odstotkov vseh sort ekstra deviško olivno olje proizvedeno pod certifikatom zaščitene označbe porekla Umbria Colli Assisi-Spoleto.

Medtem ko obstaja vse večja razprava o točnosti določenih metod datiranja starodavnih oljk je Rapastella prepričan, da so oblasti sledile najboljšim znanstvenim postopkom za pridobitev natančne starosti.

Povedala je, da so raziskovalci vzeli vzorce iz koreninskega sistema, da bi identificirali najstarejši del drevesa. Najstarejše dele tovornjaka so že dolgo poškodovali paraziti in odstranili preko slupatura, ali odstranjevanje, tehnika obrezovanja, odstranjevanje propadajočih delov zdravega drevesa.

"Ne morem pa izključiti možnosti, da se v drugem delu korenin nahaja še starejši material,« je dejala.

Vodilni strokovnjaki na tem področju so vzorce koreninskega jedra datirali z radioaktivnim ogljikom in ugotovili, da je drevo staro približno 1,830 let z mejo napake 260 let. To postavlja datum njegove kalitve med letoma 96 pred našim štetjem in 425 pred našim štetjem.

"Ta starost je izredno zanimiva, saj je doslej veljalo, da največja starost oljk na tej zemljepisni širini ne sme preseči 1,500 let,« je povedal Rapastella.

"To je pomembno ohraniti tisočletne oljke, ker so neposreden vir dolgoživosti in obstojnosti kmetijske kulture in lokalne tradicije,« je dodala.