Novi izvršni direktor Deolea podeduje pravne in finančne izzive

Ko se leto 2025 začenja, se nedavno imenovani izvršni direktor največje polnilnice oljčnega olja na svetu sooča s precejšnjimi težavami.

Upravni odbor družbe Deoleo je septembra za novega izvršnega direktorja imenoval Cristóbala Valdésa, ki je zamenjal Ignacia Silvo, ki je bil na to mesto imenovan leta 2019.

Valdés je uradno prevzel vodenje družbe konec novembra, Silva pa je prestopil v neizvršno vlogo predsednika in predsednika upravnega odbora.

"V čast mi je, da se pridružim Deoleu kot njegov izvršni direktor,« je zapisal Valdés LinkedIn. ​,war"Moja vizija je jasna: okrepiti naš položaj na trgu in ostati v ospredju inovacij, hkrati pa dati prednost dobremu počutju in rasti naših zaposlenih.«

Valdés, ki je diplomiral iz prava in ekonomije na Univerzi Deusto ter magistriral iz poslovne administracije na IE Business School, je svojo poklicno kariero začel kot produktni vodja verige supermarketov Carrefour.

Še naprej se je vzpenjal po podjetniški lestvici in delal kot mednarodni produktni direktor za francosko podjetje ADEO Services, preden je postal izvršni direktor pomorskega logističnega podjetja Bergé Marítima in kasneje šef drugega največjega evropskega proizvajalca konzervirane hrane, Jealsa.

Valdés trenutno deluje v upravnem odboru Meliá Hotels International in zagotavlja izkušenemu izvršnemu direktorju širok nabor ustreznih izkušenj za njegov novi položaj.

Valdés v Deoleo prinaša desetletja izkušenj na področju pakiranja hrane, gostinstva in mednarodnega upravljanja izdelkov. (Foto: Cristóbal Valdés prek LinkedIna)

Medtem ko je Silva povedal La Vanguardia v začetku tega leta, ko je Deoleo v veliko močnejšem finančnem položaju kot ob njegovem imenovanju, se je podjetje v drugi polovici leta 2024 soočilo z vrsto neuspehov.

Silva pričakuje, da bo podjetje leto končalo s približno 100 milijoni evrov dolga, kar je manj od 572 milijonov evrov leta 2018. Po podatkih podjetja je Deoleo v prvi polovici leta 500,000 zabeležil dobiček iz poslovanja v višini 2024 evrov v primerjavi z izgubo v višini 10 milijonov evrov. leta 2023.

Vendar pa je nedavna razsodba italijanskega sodišča glede desetletja dolgega davčnega spora povzročila, da je bonitetna agencija Moody's znižala bonitetno oceno Deolea med njegovim prizadevanjem za refinanciranje 160 milijonov evrov dolga.

Novembra je sodišče v Milanu odločilo, da mora Deoleo plačati 89 milijonov evrov zaostalih davkov in obresti za uvoz oljčnega olja italijanske hčerinske družbe Carapelli Firenze SpA.

Spor izhaja iz pravnega manevra, ki ga je uporabil Carapelli za uvoz oljčnega olja iz držav zunaj Evropske unije prek švicarske podružnice, da bi ga pozneje ustekleničili v Italiji in ponovno izvozili izven EU.

Švica ni država članica, vendar ima z EU sklenjen sporazum o prosti trgovini

Deoleo je dejal, da to prakso razume kot izvzetje iz evropske carinske zakonodaje, kar mu omogoča, da se izogne ​​plačilu tarif za uvoz oljčnega olja.

Vendar se italijanski cariniki s tem niso strinjali in so proti Carapelliju leta 2014 odprli primer. Deoleo se je na sodbo pritožil, pravni svetovalci podjetja pa ocenjujejo možnosti za uspeh, da bi ugotovili, kako bi to lahko vplivalo na njegove finance.

Moody's je medtem znižal bonitetno oceno podjetja z B3, kar je ​,war"podvržen visokemu kreditnemu tveganju,« na Caa1, zaradi česar je a ​,war"vez slabega položaja« z negativnimi obeti. Znižala je tudi oceno posojila v višini 160 milijonov evrov, ki zapade junija 2025.

Analitik Moody's, odgovoren za oceno, je dejal spremembo ​,war"odraža tveganja, povezana z neugodno sodbo, prejeto s strani italijanskega sodišča ... Če bo ta odločitev potrjena, lahko oslabi finančni profil družbe Deoleo.”

Analitik je dodal, da bi to lahko zapletlo sedanja prizadevanja družbe Deoleo za refinanciranje zapadlosti dolga v letih 2025 in 2026, kar bi lahko imelo ​,war"pomemben vpliv na finančni profil in likvidnost skupine.«

Vendar je Deoleo povedal sodbo ​,war"ni vplivalo na finančno poslovanje skupine, ki še naprej normalno posluje in izpolnjuje svoje obveznosti.”

Družba je dodala, da je obvestila, da je obvestila svoja dva glavna delničarja, CVC in Alchemy, ki še vedno podpirata in izražata zaupanje v strategijo skupine za refinanciranje dolga.

"Ustrezni delničarji so izrazili svojo podporo Deoleu, pravna ekipa podjetja pa sodeluje s svojimi svetovalci, da bi zahtevali prekinitev izvršitve sodbe in se pritožili na italijansko vrhovno sodišče,« je Deoleo povedal španskemu finančnemu regulatorju.