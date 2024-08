Novi namestniki direktorja Mednarodnega sveta za oljke

Med 26th na izredni seji marca 2016, Svet članov Mednarodni svet za oljke izbranih visokih uradnikov, ki so začeli opravljati svoje nove vloge 1. julija. Zdaj izvršni sekretariat MOK vključuje dva nova namestnika direktorja: Mustafo Sepetçija, zadolženega za administrativne in finančne zadeve, in Jaimeja Lilla, ki bo nadzoroval tehnične, ekonomske in promocijske enote. Po prvem mesecu dela se z njimi srečamo, da se pogovorimo o njihovih ciljih in pričakovanjih.

"Imam srečo, da delam za MOK in oljčni sektor, in vesel sem, da se ukvarjam z najbolj zdravim in najbolj dragocenim proizvodom na svetu,« je dejal 41-letni Mustafa Sepetçi, ki je dejal, da si želi oživiti upravno in finančno strukturo MOK in zagotoviti optimalno uporabo virov organizacije.



Povečanje prepoznavnosti in prepoznavnosti MOK bo omogočilo dostop do točnih informacij in učinkovitih rešitev za težave, s katerimi se srečujejo v svetu oljk. - namestnik direktorja MOK Mustafa Sepetçi

Diplomiral je iz političnih znanosti na Univerzi v Ankari, nato pa se je specializiral za mednarodne odnose z magisterijem na London Metropolitan University.

Sepetçi je dolgo časa delal kot notranji revizor v državni upravi, zlasti v zvezi s pokrajinskim prestrukturiranjem, ki ga izvaja Ministrstvo za carino in trgovino.

Sepetçi je kot vodja oddelka za zunanje zadeve na Ministrstvu za carino in trgovino od leta 2011 zastopal Turčijo pri MOK in bil odgovoren za nadzor priznavanja testiranje olivnega olja laboratorije in ustvarjanje tretje mednarodne zbirke plazme oljčnih kalčkov v sodelovanju z MOK.

Mustafa Sepetči

V tej vlogi je aktivno sodeloval pri pogajanjih Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah leta 2015. Kot rednega udeleženca mednarodnih srečanj pri Mednarodni organizaciji dela (ILO), Mednarodni zadružni zvezi (ICA) in FAO je Sepetçija predlagala Turčija za mesto namestnika direktorja, izbral pa ga je MOK. držav članic na koncu izbirnega postopka.

Ključno področje njegove nove vloge je krepitev osrednjega položaja MOK v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. ​,war"Povečanje prepoznavnosti in prepoznavnosti MOK bo omogočilo dostop do točnih informacij in učinkovitih rešitev za težave, s katerimi se srečujejo v svetu oljk,« je dejal novi namestnik direktorja. ​,war"Zagotovil bo tudi orodje za skupne standardizacijske dejavnosti, saj bi moral biti MOK stičišče vseh operaterjev v sektorju. Njegov namen je, da bo MOK prestrukturiran tako, da bo lahko igral vlogo svetovne reference za dokumentacijo in informacije.

Sepetçi je odgovoren tudi za upravljanje proračuna MOK in je dejal, da je odločen, da bo po svojih najboljših močeh prispeval k doseganju ciljev mednarodnega sporazuma in zagotovil uravnotežen proračun, da bo to mogoče.

Poleg tega je njegov cilj izboljšati informacijski sistem, da bi zagotovil sledljivost, enostaven in hiter dostop in preglednost ter se bolje odzval na pričakovanja držav članic in sektorja. ​,war"V današnjem svetu informacijska tehnologija iz dneva v dan zavzema vse več prostora v našem življenju,« je pripomnil. ​,war"Ta trend se bo verjetno nadaljeval in v prihodnosti še povečal. Želimo si razviti informacijski sistem, ki bo okrepil zmogljivosti in strokovno znanje MOK.

je povedal namestnik direktorja Jaime Lillo Olive Oil Times, ​,war"Moj cilj je sodelovati z ekipo za novo fazo MOK in mu dati nov zagon v skladu z novim sporazumom.

42-letna Lillo je kmetijska inženirka z diplomo na Politehnični univerzi v Madridu. Delal je na Stalnem predstavništvu Španije pri EU in kot posebni svetovalec Ministrstva za kmetijstvo.

Kot nekdanji uradnik Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je tesno sodeloval tudi z različnimi nevladnimi organizacijami pri številnih projektih razvoja in sodelovanja.

Jaime Lillo

Lillo je reden na mednarodnih srečanjih Združenih narodov, FAO, WTO in OECD. Poleg upravljanja tehničnega portfelja MOK, ki vključuje raziskave in razvoj ter okolje, usposabljanje in posebne operacije ter kemija oljčnega olja in standardizacijo, bo novi namestnik direktorja, ki ga je za to vlogo predlagala Španija, spremljal kampanje za spodbujanje porabe oljčnega olja in ekonomske raziskave, ki jih izvaja MOK, poleg načrtovanega začetka svetovnega observatorija za oljke.

Izvršni direktor mu je naložil tudi koordinacijo svetovnega dneva oljk, ki poteka vsako leto 26. novembra, ki naj bi ga obeležile države članice z nepovratnimi sredstvi MOK.

"Deloval bom, da bi dosegel cilje, vključene v sporazum: približati se potrošnikom, povečati harmonizacijo standarda in olajšati dostop novih držav do MOK.

Meni, da je vloga oljk v boju proti podnebnim spremembam zelo pomembna, to pa je tudi vprašanje, ki ga MOK bo predložil novembru na konferenci COP22 (22nd Konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah UNFCCC).

Lillo, ki je v zadnjih letih videla velik razvoj Špansko oljčno olje, je razkril nekaj osebnih podrobnosti o svoji strasti do ekstra deviškega oljčnega olja, ki se je začela, ko je bil otrok: ​,war"Odšel sem k stricu v Jaén, ki je imel oljčni nasad, in poskusili smo novo ekstra deviško oljčno olje, ki je pravkar prišlo iz mlina. Danes imam zjutraj običajno kruh z ekstra deviškim olivnim oljem in paradižnikom ali medom in vedno želim biti prepričan, da imam različna olja različnih sort, da jih uporabim glede na hrano.«