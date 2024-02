Nov zakon v Italiji določa vlogo kmetov pri varovanju okolja

A nov zakon v Italiji ustanavlja kmete in kmetijske zadruge kot varuhe zemlje.

Zakonodaja opredeljuje vlogo kmetijstva pri varovanju okolja, spodbujanju gospodarskih dejavnosti v območja, ki jim grozi opustitev in zaustavitev praznjenja podeželskih vasi.

Po zakonu so kmetje odgovorni za vzdrževanje kmetijskih zemljišč, ki varujejo pred hidrogeološko ogroženostjo, ekstremni vremenski dogodki in gozdnih požarov.

Oglejte si tudi: Italijanski kmetje in proizvajalci potrjujejo okrevanje proizvodnje

Veljajo tudi za odgovorne za promocijo ​,war"podeželska biotska raznovrstnost«, da bi ohranili naravno krajino in hkrati dodali vrednost lokalnim pridelkom.

Po novem se kmetje proti izgubi biotske raznovrstnosti borijo tako, da varovanje habitatov čebel in drugih žuželk opraševalcev, spodbujanje rasti rastlinskega pokrova, ki proizvaja nektar in cvetni prah, ter živih mej, dreves in drugih avtohtonih rastlinskih vrst.

Zakon spodbuja lokalne oblasti, da izvajajo posebne projekte in protokole za spodbujanje vloge kmetov kot skrbnikov zemlje.

Po to Istat, Državni inštitut za statistiko, je v kmetijskem sektorju približno 1.1 milijona podjetij. Od tega jih je 401,000 namenjenih izključno kmetijstvu, vključno s 330,000, ki jih upravlja ena oseba. Povprečna velikost kmetije v Italiji je približno 11 hektarjev.

Zakon določa tudi državni dan kmetijstva, ki ga bomo praznovali vsako leto drugo nedeljo v novembru ​,war"ozaveščati o temeljni vlogi kmetijstva, ki v svojih fazah setve, nege, čakanja in žetve uteleša bistvo življenja.«

Centralne in lokalne oblasti bodo dan promovirale s komunikacijskimi kampanjami na televiziji in drugih medijih ter pobudami v šolah.

Po mnenju italijanskih zakonodajalcev kmetijstvo ​,war"je bistvenega pomena za zadovoljevanje osnovnih potreb ljudi in doseganje gospodarske, okoljske in družbene blaginje države.«

Nadaljnjo krepitev vloge kategorije, vlada bo vsako leto odgovorna tudi za državno nagrado, De agri cultura, latinski izraz, ki pomeni ​,war"o kmetijstvu."

Ta nagrada bo podelila 20,000 EUR kmetom, ki uporabljajo inovativne kmetijske tehnike ali prakse, ki imajo za posledico boljšo kakovost blaga in manjši vpliv na okolje.

Kmečki sindikati so dokončno potrditev novega zakona pozdravili z navdušenjem.

"Takšna zaslužna intervencija odločilno prispeva k močnemu ponovnemu zagonu podobe primarnega sektorja, ki je prepogosto tarča nesprejemljivih obtožb o onesnaževanju okolja, kar je v mnogih primerih žal posredovalo politiko skupnosti, ki posveča malo pozornosti tistim, ki proizvajajo zdravo in kakovostno. hrano in ki s svojim delom vsak dan prispevajo k obrambi proizvodne zmogljivosti države,« je dejal Tommaso Battista, predsednik Konfederacije kmetijskih proizvajalcev (Copragri).

Podobno je Cristiano Fini, predsednik italijanskega združenja kmetov (CIA), opozoril, da je novi zakon v središču pozornosti ​,war"o vrednosti [kmeta], ki je osrednjega pomena ne le v smislu kmetijske proizvodnje, temveč tudi z okoljskega in ekološkega vidika.«

"Strateška vloga sektorja namreč ni le proizvodnja zdrave in varne hrane za vse, ampak tudi zagotavljanje ohranjanja in razvoja podeželja; za zaščito tal in zemlje pred hidrogeološko nestabilnostjo; upravljati z vodnimi viri; proizvajati energijo iz obnovljivih virov; za zaščito krajine in biotske raznovrstnosti,« je dejal.