Izvoz oljčnega olja iz Španije je dosegel rekordno visoko raven in premagal proizvodne ovire

Španski izvoz oljčnega olja je v pridelovalnem letu 6/2023 presegel 24 milijard evrov, kar je 54-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjo kampanjo.

Do znatnega povečanja vrednosti je prišlo kljub temu, da je Španija izvozila 742,500 metričnih ton, kar je le 3,600 ton več oljčnega olja, kot ga je država poslala v tujino v letih 2022/23.

Uradniki so rekli visoko cene oljčnega olja so bili glavni dejavnik znatnega povečanja prihodkov od izvoza.

Po podatkih ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je povprečna izvozna cena oljčnega olja znašala 8 evrov za kilogram, kar je za 57 odstotkov višja od povprečja prejšnjega pridelovalnega leta. Izvozne cene so marca dosegle vrh pri 8.75 evra.

Italija je ostala vodilna destinacija za izvoz španskega oljčnega olja, sledi pa ji Združene države, kjer je izvoz prvič presegel milijardo evrov, Francija in Portugalska.

Po navedbah ministrstva devica in ekstra deviško olivno olje je predstavljalo 69 odstotkov izvoza, rafinirano oljčno olje 29 odstotkov, lampante pa preostala dva odstotka.

Novica o povečanju prihodkov prihaja, ko pridelovalno leto 2024/25 prehaja v polno prestavo. Glede na nedavni sestanek odbora sektorja za oljčno olje naj bi proizvodnja dosegla 1.29 milijona ton, kar je znatno povečanje z 854,500 ton v 2023/24 in 666,000 ton v 2022/23.

Upravni odbor sektorja za oljčno olje je okrevanje proizvodnje pripisal ​,war"dobri pogoji za pridelke na številnih proizvodnih območjih, zahvaljujoč deževju, ki je padlo v zadnjih tednih.«

Vendar pa je pri proizvajalcih znatno pod prejšnjimi ocenami sprva v pričakovanju letina med 1.4 in 1.5 milijona ton šele oktobra, kar je manj od prejšnje, še bolj optimistične napovedi 1.65 milijona ton.

Proizvajalci in uradniki so upad razložili s tem, da so nekateri proizvajalci poročali o nižjih donosih olja in porodne težave v nekaterih tradicionalnih in strmih nasadih.

Zaradi zaporednih let slabe proizvodnje se je povečal tudi uvoz oljčnega olja v Španijo, da bi polnilcem pomagali zadostiti povpraševanju, pri čemer se je količina povečala za 12 odstotkov in vrednost za 65 odstotkov.

Španija je uvozila za 1.6 milijarde evrov oljčnega olja, po povprečni ceni 6.60 evra za liter. Portugalska je bila vodilni dobavitelj v državi, saj je poslala 105,876 ton, kar je 41-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022/23, sledita ji Tunizija s 54,172 tonami in Turčija z 21,935 tonami, kar je 13-odstotno povečanje.

Kar zadeva domači trg, je odbor sektorja za oljčno olje dejal oljčno olje cene na izvoru so padle za več kot 25 odstotkov od začetka oktobra, potem ko je dosegel rekordne vrednosti v zadnjih dveh letinskih letih.

Po podatkih observatorija cen Infaoliva so cene ekstra deviškega oljčnega olja po poreklu padle na 4.40 evra za kilogram, kar je 51 odstotkov manj od januarskih rekordnih vrednosti. Cene Virgin in lampante so se znižale za nekoliko manj, in sicer na 4.35 € oziroma 4.30 €.

Kombinacija padajočih cen in večje razpoložljivosti pomeni, da se bo poraba povečala. Odbor sektorja za oljčno olje je napovedal, da bo poraba oljčnega olja v trenutni kampanji dosegla 480,000 ton, kar je 17 odstotkov več kot v letih 2023/24.